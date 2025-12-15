Сценаристы отдыхают: 14 судьбоносных встреч, которые круче любого фильма

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с тем, что случайность меняет все. Но некоторые истории настолько невероятны, что в них сложно поверить даже самим участникам. Мы собрали 14 реальных историй, которые доказывают: жизнь — самый талантливый сценарист.