18 неожиданных совпадений, которые произошли будто по сценарию

Иногда жизнь подбрасывает такие совпадения, которые легко принять за ментальную связь. После этих 18 историй кажется, что мысли умеют находить отклик, а мужья действительно могут читать мысли о мороженом.

  • У меня есть подруга детства, с которой мы как сестры. Она родила на год раньше. А я забеременела позже — и она была первой, кто об этом узнал. Срок ставили на пару недель позже ее дня рождения, но я знала, что в срок не получится. Там дни рождения мужа, его бабушки, и я планировала чуть позже них, о чем с ней и поделилась. Но она посмеялась и сказала, что ее день рождения — идеальный день. И вот я поздравила ее ночью. А после... дочь решила связать нас еще больше и родилась прямо в ее день рождения. Теперь она в моей жизни точно навсегда. © filin96 / Pikabu
  • По себе знаю, что когда вы с подругой очень часто видитесь и близко общаетесь, то рано или поздно ваш стиль в одежде начинает сходиться. Так было у меня и с моей подругой Леной. Последние лет шесть, правда, мы не особо часто общаемся — у всех свои дела. А не виделись мы годами. Однако я все равно к ней очень хорошо отношусь и чувствую нашу ментальную связь. Была я недавно на концерте. Решила выпендриться и надеть яркий синий костюм. Муж был, конечно, немного в шоке, однако оценил стиль. А когда мы стояли в очереди на вход, муж посмеялся: «Смотри, ты не одна тут звезда». Я оборачиваюсь и вижу ярко-синее пятно. Надеваю очки — Ленка! Похоже, наша ментальная связь еще крепче, чем я думала. © Карамель / VK
  • Вот как это называется? Бывают такие моменты, когда меня настигает печалька, и хочется скушать что-нибудь такое-эдакое. И вот хожу я и думаю об этой вкусняшке весь день, слюнки подбираю. А вечером с работы приезжает муж и привозит мне эту самую вкусняшку, хоть я не говорю ему ни слова о ней. Каждый раз, когда я расстроена (такое бывает нечасто, обычно я на позитиве), он на протяжении семи с половиной лет совместной жизни заходит домой именно с тем, о чем я мечтала весь день. Я тоже как-то предчувствую его настроение и готовлю на ужин то, что он хотел бы покушать. Вот такие чудеса у нас в семье. © Мамдаринка / VK

«Пару недель назад я взял щенка, а сегодня у двери появился пес — точь-в-точь он же, будто сам пришел из будущего предупредить себя о чем-то»

  • Съехались с парнем, и он вдруг начал угадывать все мои желания. Стоит лишь подумать о мороженом, встрече с подругой или цветах — и они появляются. Уже решила, что это судьба, пока не рассказала ему. Парень долго ржал — оказывается, когда я делаю какое-то привычное механическое действие, я думаю вслух. И так получилось, что стою, мою посуду и причитаю: «Блин, мороженого хочу, ванильного, с вафелькой, блин, так охота». Так стыдно давно не было. © Палата № 6 / VK
  • На Пути Сантьяго я познакомилась в хостеле с женщиной из Америки, ей 68 лет. Мы неожиданно нашли общий язык, а дальше началась череда совпадений: за весь путь пересекались раз пять в самых разных местах. И в итоге совершенно случайно встретились у собора — в финальной точке маршрута. Она обняла меня и сказала, что не может поверить в такое прекрасное совпадение. © firs.a
  • Мы с мужем однажды сидели в банке: нужно было дождаться звонка менеджера, чтобы дальше сдавать документы. Сижу я рядом с мужем и думаю: кофе попить, что ли? На первом этаже был кофе с собой, а мы сидели на втором. В какой-то момент он просто встает, говорит: «Приду сейчас» и возвращается со стаканом горячего кофе. Я тоже спрашиваю: «Зачем взял?» — он отвечает: «Не знаю, хотел тебе приятно сделать». Я в шоке. Вот как-то оно может быть — ментальная связь вроде называется. © aya_tlgen

«Папа подарил мне копию кольца его мамы, не зная, что прабабушка уже отдала мне оригинал. Настоящее — внизу»

  • Недавно ехал в автобусе. Женщина, стоявшая рядом, попросила открыть окно пошире — уж очень было душно. Выполнил ее незатейливую просьбу, продолжаю читать. Тут с другой стороны доносится настойчивая просьба: «Закройте, дует». Появилась забавная перспектива оказаться между двумя противоречивыми пожеланиями. Пока я думал, как быть, конфликт разрешился сам собой: две женщины, только что смотревшие друг на друга с недовольством, улыбаясь, поменялись местами. Ментальная связь? Чтение мыслей? Понятия не имею, что заставило их настолько внезапно договориться. Но это ведь не главное. Кажется, теперь все в порядке. © 75675675656 / Pikabu
  • Мы жили в частном доме и обычно не закрывали входную дверь. В тот день я стала немного тревожиться по этому поводу. В тот момент я находилась в подвале, а муж — наверху, собирался на работу. Он крикнул: «Я пошел». Я сказала: «Ок», а сама подумала: вот бы он дверь закрыл на ключ. Спустя время поднимаюсь наверх, чтобы закрыться на замок, а он, оказывается, сам закрыл. Хотя раньше никогда так не делал. А именно в тот момент я об этом подумала — и он закрыл. © life.sandi
  • Позавчера была ситуация: ехали домой из аптеки, и в голове были мысли о сладеньком, но я не стала просить. Муж сам остановился возле кондитерской и говорит: «Давай посидим или зайдем и купим домой». Была в шоке. © raanoshaa_

«Друг сделал фото, когда я подошел к стойке. Я — слева, и я даже не заметил парня рядом»

Про запертую дверь: муж и жена оба услышали или увидели что-то такое, что их обеспокоило. Ерунду какую-то, которая сразу забылась — а беспокойство осталось.

  • Едем с мужем в полной тишине. Я про себя думаю: «Хочу один определенный напиток», но ни слова не говорю, никаких намеков. Через какое-то время говорю: «Нужно купить хлеб домой», муж молча сворачивает к магазину, выходит оттуда с хлебом... и двумя банками напитка! Спрашиваю: «Зачем ты их купил?» Он пожимает плечами: «Не знаю, просто». Причем сам он вообще его не пьет. Как это может быть? © zakirowaa
  • Иду забирать сына с тренировки. По пути заскочила за заказом — вешалки для одежды за копейки. Несу пакет и думаю: а что, если вахтерша в школе спросит, что в пакете? Представила разговор:
    — Что это у вас?
    — Вешалки.
    — Где купили?
    — На маркетплейсе.
    — И почем? — называю цену.
    — Ну, нормальная цена.
    И тут меня осеняет: какая еще вахтерша? Она меня не знает, я ее тоже. Почему она вообще должна спрашивать про мой пакет? Вхожу в школу, говорю, что пришла за сыном, прохожу мимо вахтерши и...
    — А что у вас в пакете?
    Вот тут я чуть не уронила вешалки. Диалог пошел в точности, как я придумала минуту назад. Что это было? © elen.creative
  • Был случай: нужно было лететь по делам в Нью-Йорк. Я вечером смотрю билет и думаю — что-то странное, мои инициалы были в номере самолета/рейса. Утром распечатала билет и вижу восьмерки везде — в номере самолета, в номере места (случайно сгенерировалось) и в номере гейта! А 8 — мое число по жизни, сильный знак для меня. Я немного напряглась. Садится ко мне парень в самолете, с которым у нас моментальный коннект случается, причем... Я много летала одна, и за все время было множество мужчин, подкатывающих ко мне, но такого совпадения и знаков не было никогда в жизни, ни до, ни после. Он даже в одном и том же районе города снял отель, и мы ехали в такси вместе. Я была там пару дней, и эти дни мы встречались в этом районе, случайно или не случайно. © kasseynick

«Нашел старые часы своей девушки — и они остановились ровно в ту же минуту, когда я их нашел. Я был в шоке»

  • Однажды в детстве мы с подружкой поехали в лес на лошадях. Понесло нас намного дальше привычного маршрута, и мы умудрились заблудиться. Когда попытались вернуться по своим следам, стало только хуже. Мечтательно говорю: «Сейчас, наверное, уже обед». В этот же момент лошади синхронно развернулись в одном направлении и напролом через лес вывезли нас, дурех, к конюшне. © Подслушано / Ideer
  • В нашем коллективе есть одна занимательная пара. Женщина работает в организации уже двадцать лет, а мужчина устроился в тот же отдел пять лет назад. Они сидели рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки, и как-то незаметно для окружающих поженились. Что примечательно, они всегда вместе. На работе они проводят весь день вместе и после работы тоже. Я живу недалеко от них и часто вижу, как они гуляют с собакой и ходят по магазинам. Оба они ранее были в браке, и у них есть взрослые дети от предыдущих отношений. Но нет ощущения, что кто-то из них на кого-то давит или кого-то это напрягает. Наоборот, кажется, что им так комфортно. Отдел у нас небольшой, и их редко отпускают в отпуск одновременно. Это похоже на анекдот: один из них работает, а тот, что в отпуске, просто приходит в офис, пьет кофе, сидит в интернете или помогает исподтишка. Я как-то не выдержала и спросила, где они вообще бывают порознь. Они оба синхронно пожали плечами и почти хором ответили: «В туалете». © Рабочие истории / VK

А у вас были такие совпадения? Расскажите нам о своем самом невероятном моменте, когда реальность дала сбой!

