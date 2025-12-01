«Я бы сам дал твой номер телефона!» И теперь сижу и думаю: «Это я странная или с парнем моим что-то не так?»
Не смотрела она фильм "О чём говорят мужчины".
15 историй, после которых сидишь и думаешь: «Это со мной что-то не так или с окружающими?»
Иногда кажется, что для понимания происходящего нужен отдельный учебник по нелогичному поведению. Герои нашей подборки столкнулись с чем-то невероятно абсурдным: от попытки знакомства, которая закончилась обещанием бесплатного чехла, до потери сапог. Это истории о шокирующем безрассудстве и моментах, когда хотелось только одного — схватиться за голову. Читайте, чтобы убедиться: в чужой жизни странности случаются куда чаще, чем вам кажется.
- Покупала сегодня чехол. Консультант начал знакомиться, просить номер телефона. Отказалась — есть молодой человек. Но тот настаивал, даже скидку обещал. Я пошутила, что это несерьезно, если бы бесплатно, то другое дело. Согласился. А я гордо отдала полную стоимость и ушла довольная собой. Рассказываю потом парню, на что он хватается за голову и говорит: «Я бы сам дал твой номер телефона!» И теперь сижу и думаю: «Это я странная или с парнем моим что-то не так?» © Подслушано / Ideer
- На работе заведующая постоянно что-то придумывает. Мы говорим, как все видим, как будем делать, что будем делать. Она соглашается. А когда все готово, говорит, что все не так, она думала, что будет по-другому. Ладно, скажите, мол, как видите вы. А она в ответ: «Не знаю, как я хочу, но вы сделали неправильно!» Как работать? © Екатерина Кузнецова / Dzen
- Мужа с высокой температурой увезли в инфекционную больницу с подозрением на ангину. Неделю лежит — температура не проходит. И медсестра решила прочитать инструкцию к препарату, который ему ставили. Оказалось, главный побочный эффект этого препарата — высокая температура. Отменили — все прошло.
А я беременная, на восьмом месяце, всю обсыпало — крапивница. Дерматолог в заключении написала: «аллергия на беременность». Я сама была в шоке. Оказалось — на детское масло. © Анна / Dzen
«Я бы сам дал твой номер телефона!» И теперь сижу и думаю: «Это я странная или с парнем моим что-то не так?»
«Жена говорит, что стейк, который я приготовил для нее, не до конца прожарен».
- В родительский чат спортивной секции сына приходит фото обуви: «Кто-то оставил свою пару». Смотрю — ботинки сына. Прошу сына показать, в чем он пришел. Желтые сапоги на размер меньше. На мой вопрос: «Но как?» Сын просто пожал плечами: «Они стояли на моем месте для обуви». © Анна Заварзина / Dzen
- Мы с мужем живем на 10 этаже, и первые годы к нам постоянно с истериками приходила соседка с 3 этажа. Наш шум, оказывается, мешает ей. Особенно повеселило, когда муж был на работе, я пришла домой буквально полчаса назад, и в это раз была претензия: «Задолбала ваша музыка весь день!» © ЮлиЯ / Dzen
- Во время каждого приема пищи родители моей бывшей ставили на стол тарелку для собаки.
Собака садилась на стул и ела за столом вместе с остальными. © WildRonin24
/ Reddit
- Когда мне было семь, я пошла поиграть с новой подругой, и она спросила, не хочу ли я перекусить. Мы пошли в их игровую комнату, где стоял мини-холодильник, забитый конфетами. Она небрежно бросила мне пачку. Я была поражена: количеством конфет и тем, что дети имеют к ним свободный доступ. Она спросила, что хранится в моем мини-холодильнике для перекусов. Я ответила, что у меня такого нет. Теперь ошеломленной была она. © RuyiJade / Reddit
Уже писала здесь про неадекватных соседей. Одна женщина покоя не давала, долбилась в стену и орала матом, даже по ночам. У неё был младенец, но её это не останавливало. Днём меня не было, а она жаловалась на шум. Или вызывала полицию, мол "В той квартире шумят" (дерутся, крушат мебель, бьют стёкла, кричат и т.д.) Этого не было, естественно. Зато ко мне прибегали, как к нарушительнице. Стала после 23 часов включать камеру на телефоне. У меня тишина, у неё начинается истерика и вопли. Несколько таких записей отнесла в полицию, дамочку приструнили и вскоре выселили (в съёмной кв жила) после нападения на других жильцов дома. Оказалось, что она на учёте в псих.диспансере. А я ведь сначала думала, что просто выгибается зачем-то. Но возможно, что действительно мерещилось.
«Пошли с моим лучшим другом в суши-бар. Он сказал, что собирается забрать рис домой, чтобы съесть позже».
- Утро. Я лежу, парня нет рядом. В квартире тоже нет. Захожу в соцсеть — он онлайн. Пишу: «Ты где?» Через полчаса ответ: «На вокзале». Спрашиваю, мол, что он там делает? Ответ: «Я не хотел тебе говорить, но я уезжаю на пять лет в другую страну. Забудь меня». Я в слезах, две недели почти ничего не ела. На третью он пишет, что это была шутка: он просто решил пожить у друга, а сказал так, потому что я бы «не отпустила». © Подслушано / Ideer
- Иногда я присматривала за детьми в одной семье. Дети все время просили «классную чашку». Я не понимала, о чем речь. Однажды сказала об этом их маме — она рассмеялась, срезала верхушки болгарских перцев, удалила семена и наполнила перцы водой. Дети были в восторге, как будто это были лакомства. Для меня было странно, что пить воду из болгарских перцев — их регулярная просьба. © Kikabennet / Reddit
- Свекровь почти всю жизнь прожила в селе, занималась хозяйством. Пару лет назад решила изменить жизнь и уехать к сестре в Венгрию. За месяц оформила документы, дом оставила сыну — и уехала. Казалось бы — живи и радуйся. Но через три месяца вернулась обратно.
Потому что: «Там хлеб невкусный». © Мамдаринка / VK
Про невкусный хлеб не верится. Скорее всего, не прижилась в Венгрии, или с сестрой. А для выпечки хлеба по вкусу есть хлебопечки, сечас многие ими пользуются.
«Я сказал детям, что они должны выбросить упаковку, когда съедят последнюю штуку, а не оставлять ее пустой».
- Мне было лет 16. Ждала молодого человека около метро поздним вечером. Подошел мужчина лет 30, прилично одетый, пытался познакомиться. Я отказала. Он ушел, через 10 минут вернулся с двумя розами. И подарил их мне со словами: «Будь их три — ты забыла бы меня через месяц. А вот две розы будешь помнить всю жизнь». Прошло больше 10 лет — и правда помню. © Подслушано / Ideer
- У меня был друг, чья семья держала коров. Он позвал меня забрать грибы, и пригласил познакомиться с родителями. Захожу — а на диване в гостиной лежит корова, во весь рост. Это было очень странно. © Veg305 / Reddit
- Полгода назад меня бросил парень. Просто заблокировал везде. Я переживала, было очень больно. Недавно познакомилась с другим мужчиной. Выложила наше фото. Сегодня написал бывший. Оказывается, его игнор был «проверкой», буду ли я ждать. Еще полгода потерпи — и он бы обязательно женился. Но теперь видит, какая я негодяйка. Я уже час сижу и офигеваю. © Подслушано / Ideer
«Как моя сестра разрезала свой торт».
- Жена друга подала на развод во время их медового месяца. Говорит всем, что причина в том, что муж «попрекнул ее платьем». Но все решает контекст. По словам мужа: она увидела колье, захотела, он сказал, что денег нет. Она:
— Были же!
— Почти все ушло на твое платье.
Она это подтвердила, но считает, что он попрекнул. © Подслушано / Ideer
- Однажды родители мужа позвонили и сказали: либо женитесь в этом году, либо не женитесь никогда. И желательно в конце июля. Мы были в шоке: планировали свадьбу через год. А я мечтала о романтичном предложении. Ну как бы там ни было — женаты 8 лет, родили сына, все отлично. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка ситуаций, в которых что-то пошло совсем не так, как задумывалось.
Комментарии
Та, что развелась из-за платья. Надо же, какая гордая. Только dypa! А вообще, будто передумала и просто докопалась до ерунды, чтобы найти повод.
Парень с платьем, считаю, легко отделался.
Судьба взяла деньгами 😉