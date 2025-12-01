15 историй, после которых сидишь и думаешь: «Это со мной что-то не так или с окружающими?»

Уже писала здесь про неадекватных соседей. Одна женщина покоя не давала, долбилась в стену и орала матом, даже по ночам. У неё был младенец, но её это не останавливало. Днём меня не было, а она жаловалась на шум. Или вызывала полицию, мол "В той квартире шумят" (дерутся, крушат мебель, бьют стёкла, кричат и т.д.) Этого не было, естественно. Зато ко мне прибегали, как к нарушительнице. Стала после 23 часов включать камеру на телефоне. У меня тишина, у неё начинается истерика и вопли. Несколько таких записей отнесла в полицию, дамочку приструнили и вскоре выселили (в съёмной кв жила) после нападения на других жильцов дома. Оказалось, что она на учёте в псих.диспансере. А я ведь сначала думала, что просто выгибается зачем-то. Но возможно, что действительно мерещилось.