25.04.2026
19 историй и фото из Италии, чей неповторимый местный колорит вызывает искреннюю улыбку

Италия — это не только Колизей и паста, это прежде всего люди, способные превратить любую нелепую ситуацию в красивое приключение. Что, если вместо кофе вам принесут стакан молока, а вместо счета в «ресторане» — вагон историй, потому что вы случайно забрели в чей-то частный дом? Мы собрали 19 душевных историй, которые показывают жизнь в стиле «bella vita». Эти светлые и порой совершенно непредсказуемые моменты — те самые маленькие радости, которые способны согреть сильнее южного солнца.

  • Поехал я в Рим. Успел попробовать их пасту и пиццу, а вот кофе никогда не любил, но галочку поставить надо. Захожу в кафешку, в предвкушении прошу латте. Оно и полегче обычного кофе. Официант усмехнулся. Возвращается, отдает заказ, а там молоко! Вот так я и узнал, как на итальянском будет «молоко». Оно, кстати, было очень вкусное, а кофе я попробовал потом.
  • Были с молодым человеком в Вероне. Красоту этого места не передать, что-то чарующее есть в этом городе. И вот стоим мы около Дома Джульетты, он спрашивает:
    — Нравится тебе тут?
    — Безумно.
    — Приедем сюда на годовщину?
    — Какую годовщину?
    И тут он встает на колено и достает кольцо.
  • Моя мама с подругой отдыхали в Италии. В какой-то деревне пошли искать место пообедать, нашли небольшое кафе с беседкой. Вышел дедушка — хозяин. Они заказали спагетти, кофе, фреш. Дед все им принес и сел с ними поболтать. Когда же они попросили счет, он очень удивился. Оказалось, что это не кафе, а мать с подругой завалились в частный дом и начали просить еду.
devil_wearssneakers

«Оказывается, одной из важных достопримечательностей Термоли являются трабукки. Это такое местное название специальных домиков на сваях для рыболовства»

  • Познакомилась в приложении для поиска жилья в путешествии с Эрмесом из Рима. По переписке поняла, что это мой человек. Полгода переписывались, шутковали, обменивались культурным кодом. Отправилась к нему в Рим. Но за час до самолета он написал, что уехал во Францию с девушкой. Я знала, что она у него есть, была с ней заочно знакома. Ключи он оставил своей миловидной соседке-старушкe, а также он написал, что оставил мне велосипед на центральном вокзале. Я очень сильно переживала во время полета, но в итоге жила совсем одна в квартире, а соседка подкармливала меня болоньезе. Кроме того, чтобы мне было не скучно, он оставил мои контакты своим друзьям. С самим Эрмесом и Лаурой мы встретились только в последний день моего пребывания в Риме, когда они вернулись из путешествия.
  • Как-то были на Сардинии и захотелось съесть пиццу пепперони. А там как раз такая аутентичная пиццерия. Заказываю пепперони. Официант недоуменно спрашивает у меня: «Пепперони?» Отвечаю: «Да!» И мне приносят пиццу с болгарским перцем. Я опешил от увиденного. И ведь все правильно. Что заказал — то и получил. Трудности перевода, так сказать.
  • Катались по деревням, дочь захотела есть. Остановились возле столиков на улице в деревне на 5 домов, спросили, можно ли поесть. Si, si, конечно! Помню, еще бывший муж спрашивал, есть ли рыба. Рыбы не было, но были паста, мясо и салат. Хозяева такие счастливые носились, кормили нас. Когда попросили счет, они сказали, что нету счета, мы их гости. Но мы им € 50 заплатили все же.
zhanneke

«Италия, ты была великолепна! С нетерпением жду возвращения»

  • В аэропорте Бергамо я должна была купить билет на поезд и отправиться в Милан. Отстояв 25 минутную очередь из 40 человек автомат выдал, что нельзя оплачивать наличными. Работники пытались помочь, но не поняли как. Иду в поезд, потому что он последний, и надеюсь не встретить проверяющих, потому что до этого успела прочитать про штрафы. Тронулись, и тут же появляется кондуктор, я объясняю ему ситуацию, он говорит, что можно оплатить ему, но называет цену в 3 раза дороже, видимо, это вместе со штрафом. Я переспрашиваю с грустным лицом, а он просто берет из кошелька ту сумму, которую показывал автомат с билетами и уходит. Оставляя меня в недоумении и радости.
veronakuznetsovaa
  • В Риме зашли в небольшую лавку купить сыра. Выбрали кусок пармезана, но продавец, узнав, что мы улетаем завтра, внезапно вырвал его у нас из рук. Мы опешили. Он начал бурно жестикулировать, убежал в подсобку. Вернулся через пять минут с абсолютно другим куском, но упакованным в вакуум. Мы начали возмущаться: «Тот был дешевле!» Продавец посмотрел на нас, как на детей, и на ломаном английском объяснил, что тот кусок для того, чтобы съесть его в тот же вечер, а этот — для того, чтобы вы открыли его дома в холодном Питере. В итоге, денег взял ровно столько же, сколько стоил первый кусок.
ADME
  • Живу в Риме, у нас дома есть консьерж, и когда я только переехала, он пожаловался моему арендодателю, что я невоспитанная, не здороваюсь с ним. Я была, мягко говоря, удивлена, так как каждое утро говорила ему «Buongiorno». Я сказала об этом хозяину дома, а он мне говорит, что нужно еще спрашивать, как у него дела, как он провел выходные, обсуждать погоду и прочее. Простое приветствие считается тут грубостью. В общем, вот так я и научилась болтать сначала с консьержем, потом с продавцом овощей, с кассиром в супермаркете, с официантами, и вообще со всеми, с кем ты пересекаешься в течении дня. И потом сразу все вокруг поменялось: консьерж всегда откроет дверь, чтобы я не лезла за ключами, продавец овощей положит пучок петрушки бесплатно, официант подскажет, какое блюдо выбрать. Жить в Италии — это значит быть ее частью.
bekturova_08
Sandra
17 часов назад

Я бы там не прижилась )). Не люблю болтовни с посторонними, мне неинтересно, как они провели выходные и т.п.

«Столица Италии, и это не Рим⁠, а маленький город Сало на озере Гарда (здесь была столица в 1943-1945)»

  • Коллега с мужем ехали в Италии из Рима куда-то на побережье на курорт. Должна была быть пересадка. Первый поезд отправился с опозданием, в пути ехал в час по чайной ложке, коллега уже в тамбуре стояла на низком старте с вещами, чтоб как только двери откроются, сразу метнуться на следующий, который с минуты на минуту должен был отправиться. А местные посмотрели на их метания и говорят: «Успокойтесь, успеете пересесть, тот поезд раньше чем через полчаса не поедет». И действительно, они успели пересесть и еще какое-то время стояли. Для меня это удивительно, я привыкла, что у нас поезда по расписанию ходят.
  • Зашли в настоящую семейную лавку в Лигурии купить песто. На витрине стоят баночки, но хозяин-старичок говорит: «Вам я это не продам». Мы в замешательстве. И вдруг отдал нам какую-то плошку без этикетки за копейки. Мы дома открыли — аромат невероятный, а в пакетике записка на ломаном английском: «Не добавляйте это в пасту. Добавьте пасту в это. И умоляю, никакого сыра из супермаркета!»
ADME
  • Забрела в крошечный бар в глухомани под Неаполем. Решила заказать «американо». Бариста, суровый старик с закрученными усами, посмотрел на меня так, будто я попросила плеснуть в чашку моющего средства. Он молча взял крошечную чашечку, нацедил туда идеальный густой эспрессо, а затем с грохотом поставил передо мной литровый кувшин кипятка. Я замерла. Он сложил руки на груди и серьезно сказал: «Я не могу заставить себя испортить этот кофе водой». И стоял, пока я не капнула туда воды, печально вздыхая.
ADME

«В Италии нашел мусорное ведро для коробок из-под пиццы»

  • Когда мы поженились, моя новоиспеченная итальянская свекровь предложила мне свою машинку для пасты. Я удивилась и решила отказаться от машинки, подумав: «Не, ну не буду же я катать пасту». И вот спустя 11 лет мы ее все-таки забрали у свекрови, но для того чтобы катать тесто на пельмени. И только сегодня сдались и сделали тальятелле.
volpeviolashop
  • Брат учил итальянский язык, чтобы спеть своей девушке «Санта Лючия» на языке оригинала. Спел своей любимой, она ему подпела. Прямо идеальная пара. Страсти у них в отношениях тоже итальянские. Год назад уехали в Рим, с тех пор не возвращались. Италия непостижимым образом связала их сердца.
  • В Милане я в спешке оставила арендованный велосипед у входа в кафе. Забыла пристегнуть замок — просто прислонила к стене и убежала. Возвращаюсь — велосипеда нет. Даже не знаю, что делать, ведь я в другой стране. Тут из кафе выходит дедушка в засаленном фартуке. Видит мою растерянность, качает головой: «Белла, ну нельзя же так». Заводит меня внутрь, а там стоит мой велик. Оказывается, он увидел, что я его не пристегнула, и забрал, чтобы его не украли. Более того, пока я ходила, он подкачал мне колеса и смазал цепь, потому что «такой красивой девушке негоже ездить на скрипучем железе». Денег не взял, но заставил выпить с ним эспрессо.
ADME

