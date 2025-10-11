9 достопримечательностей, которые в жизни выглядят не совсем так, как на картинке

Пизанская башня всемирно известна благодаря своему наклону почти в 4 градуса. Она начала крениться еще во время строительства, а все из-за мягкого грунта, который не мог удерживать вес сооружения. Начиная с 1993 года было добавлено множество свинцовых противовесов, что немного ее выпрямило. Позднее ее стабилизировали настолько, что впервые в своей истории башня перестала двигаться. Она по-прежнему слегка наклонена, но при некоторых ракурсах выглядит абсолютно прямой.

Некоторые побывавшие там утверждают, что это место является туристической ловушкой, что Пиза может предложить не так много, как другие города и поселки, да и башня не так интересна, как расположенные рядом баптистерий или кафедральный собор.