9 достопримечательностей, которые в жизни выглядят не совсем так, как на картинке
Фонтан Треви, Пизанская башня, Карлов мост — все это популярнейшие туристические места, куда так хочется поехать и увидеть все своими глазами. Но, как и бывает в жизни, ожидание порой несколько расходится с реальностью.
1. Пизанская башня
«Съездили в Италию посмотреть на Пизанскую башню. Она кажется прямой».
Пизанская башня всемирно известна благодаря своему наклону почти в 4 градуса. Она начала крениться еще во время строительства, а все из-за мягкого грунта, который не мог удерживать вес сооружения. Начиная с 1993 года было добавлено множество свинцовых противовесов, что немного ее выпрямило. Позднее ее стабилизировали настолько, что впервые в своей истории башня перестала двигаться. Она по-прежнему слегка наклонена, но при некоторых ракурсах выглядит абсолютно прямой.
Некоторые побывавшие там утверждают, что это место является туристической ловушкой, что Пиза может предложить не так много, как другие города и поселки, да и башня не так интересна, как расположенные рядом баптистерий или кафедральный собор.
2. Фонтан Треви
«Тихий день у фонтана Треви».
Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима и одновременно одно из самых популярных туристических мест. Благодаря влиянию кино появилась традиция бросать в него монетки на счастье. Из-за невероятной известности фонтан почти постоянно окружен людьми, сфотографировать его без них очень трудно, даже протолкнуться к нему бывает непросто. Сами туристы говорят, что Рим прекрасен, но это место разочаровывает.
- Я даже представить себе не мог, насколько здесь будет многолюдно. Это было просто шокирующе! К тому же все было обнесено строительными лесами, так что запоминающихся фото не получилось. Единственное утешение — это мороженое, которое продавали прямо перед фонтаном. © Tapas_na / Reddit
3. Колизей
Как и фонтан Треви, Колизей является очень посещаемым местом. Просто походить рядом с ним будет трудновато: вокруг будут торговцы сувенирами и водой, а главное — довольно назойливыми продавцами экскурсий внутрь сооружения.
- Я приехала в Рим в конце февраля, что считалось не самым «сезонным» временем. Но когда я оказалась около Колизея и просто хотела побродить рядом, это оказалось той еще задачкой! Вокруг была просто толпа галдящих туристов и всяких продавцов. Те, что продавали экскурсии в сам Колизей, были очень навязчивыми и постоянно лезли со своими предложениями. Я так устала всем отвечать, что экскурсия мне сейчас не нужна, так устала от толкотни и воплей, что быстро оттуда ушла. Вернулась вечером, думала поброжу там в одиночестве, так нет же, там все равно было довольно людно.
4. «Кошачий» остров
Многие любители пушистиков слышали про этот остров в Японии. Говорят, что там очень много котов и красиво. Когда-то рыбаки завезли кошек на остров для борьбы с грызунами, и они прижились, а затем размножились в большом количестве. Кошек кормят за счет пожертвований со всей Японии. Они также охотятся на мелких животных острова и получают немного корма от посетителей. Сам городок очень маленький, и есть храм, посвященный кошкам. Приехав туда, можно обнаружить, что хвостатых осталось не так уж много. Сейчас там живут в основном кошки из кото-кафе, и за большинством из них ухаживают не слишком хорошо.
5. Бамбуковый лес Сагано
«Вот какой бамбуковый лес в Киото на самом деле».
Знаменитый бамбуковый лес Сагано имеет противоречивые отзывы. Кто-то оказывается разочарованным тем, что в жизни лет не такой ярко-зеленый, кто-то — тем, что там слишком много туристов. Их действительно много, но, оказалось, что это не такая уж и беда. Говорят, если пройти подальше или вообще пойти не по главной тропе, то людей вам почти не попадется. Кто-то даже умудрился сделать там свадебные снимки без лишних людей на них.
- Это еще ничего. Я был там во время Золотой недели, и там было очень многолюдно. Честно говоря, я думал, что бамбуковый лес будет больше похож на бамбуковую аллею. Это было разочаровывающе. Но Киото все равно остается очень красивым городом. © adobostyles / Reddit
6. Антарктида
Холод плюс снег-снег-снег, что там может быть интересного, кроме пингвинов?
Если собираетесь когда-нибудь там побывать, знайте: это очень дорогое удовольствие, а путешествие через пролив Дрейка — настоящее испытание не для всех. Пролив Дрейка — одно из самых бурных морских мест на Земле. Скорость ветра здесь может превышать 100 км/ч, а высота волн порой достигает 15 метров. В XVII–XIX веках там затонуло около 800 кораблей.
- Одна из высадок была уникальной: 30 человек из нашей группы провели ночь на льду. Корабль высадил нас на берегу, где не было пингвинов, и отплыл. Мы вытоптали площадки для ночлега, расстелили коврики и спальные мешки и устроились. Проспал я, наверное, часа два. Во-первых, как вообще можно спать в Антарктиде? Во-вторых, как раз начинался полярный день, так что настоящей ночи не было. В-третьих, пошел снег, и дышать в спальнике становилось все труднее. Я могу говорить об этом бесконечно, но само путешествие было просто неописуемым. Антарктида — это нечто потрясающее и сюрреалистичное.
7. Гора Виникунка
Виникунка — это гора в Перу, расположенная в Андах недалеко от города Куско. Она известна своими яркими цветными полосами, образованными различными минералами в слоях горных пород. Гора является популярной туристической достопримечательностью, но требует акклиматизации к большой высоте. Некоторые советуют взять с собой качественную одежду для активного отдыха: теплую и водонепроницаемую. А восходить на высоту более 6000 метров над уровнем моря многим бывает очень тяжело.
8. Монголия
Немногие четко представляют, что их ждет в Монголии, кроме табунов лошадей и бескрайних равнин. Представляется что-то вроде верхнего фото: яркие национальные одежды и восточные постройки. Монголия — это определенно не то место, куда стоит ехать неподготовленным, особенно если вы планируете отправиться вглубь страны, а не просто путешествовать по немногочисленным асфальтированным дорогам.
- Лишь около 20% дорог в стране имеют твердое покрытие! Городов здесь немного, а большая часть населения — кочевники и жители небольших деревень. Кроме того, за пределами населенных пунктов сотовая связь практически отсутствует. В деревнях вы найдете аптеку и пару мини-маркетов, но не стоит рассчитывать на рестораны или гостевые дома. Зато такие небольшие продуктовые магазины, как правило, на удивление хорошо укомплектованы.
9. Карлов мост
В Праге есть что-то особенное, что отличает ее от других крупных городов Европы. Будь то готические соборы и барочные дворцы или более 200 садов, разбросанных по всему городу, — Прага дарит настоящий отдых от современного мира. Для любителей архитектуры и истории нет места лучше. От сердца Староместской площади до Пражского Града на холме вы можете провести дни, бродя по городу и любуясь его красотой.
- Перед поездкой в Прагу мне часто попадались завораживающие фотографии Карлова моста. Он выглядел таинственно: окутанный туманом, с мерцающими фонарями и без единой души вокруг. Очевидно, что такие снимки фотографы делают глубокой ночью. Потому что даже в полночь, когда мы проходили по мосту, он был переполнен туристами. Все хотели сфотографировать освещенный замок вдали, видневшийся с Карлова моста. Это напрочь разрушало всю атмосферу, а почти все статуи на мосту казались черными, как сажа. Лишь некоторые из них начали очищать.
