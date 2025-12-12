14 людей, чья работа оказалась круче любого сериала

Офисный планктон, бездельники, перекладыватели бумажек. Как только не называют людей, чья работа не связана с физическим трудом. Но никто не видит, что происходит по ту сторону монитора. А там кипят страсти похлеще, чем в бразильских сериалах: горящие дедлайны, абсурдные требования начальства и многозадачность и многое другое. Наши герои — живое доказательство этого.