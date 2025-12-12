Работала в конторе в которой требовали при звонках задавать вопрос "как Вас представить?". У одной сотрудницы был муджчина, который всегда отвечал в меру "фантазии" - "в душе", "красивым" и т.п..Кроме как "идиот" не представлялось.
14 людей, чья работа оказалась круче любого сериала
Истории
57 минут назад
Офисный планктон, бездельники, перекладыватели бумажек. Как только не называют людей, чья работа не связана с физическим трудом. Но никто не видит, что происходит по ту сторону монитора. А там кипят страсти похлеще, чем в бразильских сериалах: горящие дедлайны, абсурдные требования начальства и многозадачность и многое другое. Наши герои — живое доказательство этого.
- Работаю секретарем в крутой компании. За место зубами держусь — на мне двое детей и ипотека. Вчера шеф вызвал посреди важного совещания. Наш финдир сразу: «О, Нинок-кофеек! Сделай мне латте, заюш». Но шеф мой — мировой мужик. Подмигнул мне: «Нина, жгите». Ну я и расчехлила свою папочку, вывалила документы и говорю, мол, проверила все, что вы велели: там-то и там цифры не сходятся, вот тут из-за косяков финотдела компания влетает на круглую сумму, а тут накладные подозрительные и так далее. Шеф меня поблагодарил и отпустил, а финдир скукожился на глазах. Мужик пришел к нам недавно и еще не знал, что в нашей компании секретарь — это не только кофе и звонки, но и ведение документооборота. По сути, я личный помощник директора. А мой шеф прекрасно знает, что у меня экономическое образование и глаз-алмаз на проверку документации. И именно за это он мне очень щедро платит.
- Работаю секретарем на общем телефоне. Как же надоели глупые шуточки в ответ на вопрос: «Как вас можно представить?» Да, я понимаю, все считают себя оригиналом «на диване», «182 см» и «с шашкой на коне», а также «двухметровым блондином», но у нас инструкция с четко прописанными фразами. Я не могу спросить по-другому при всем желании. И плевать, что кто-то относится к этому с пониманием, юмористы недоделанные. © Подслушано / Ideer
- Работаю в магазине женского белья. У нас в основном товар из Китая и в большинстве случаев искусственные материалы, но все хорошего качества. И почему-то каждый хочет пижаму из 100% шелка за копейки. На вопросы: «Это шелк?», «А это?», когда получают ответ: «Нет», то сразу же делают недовольное лицо и уходят. Дорогие дамы и остальные, настоящий и качественный шелк вам не по карману, если у вас зарплата не выше $1000. © Подслушано / Ideer
- Работала старшим бухгалтером в крупной компании. Ждали проверку из главного офиса, и я усиленно готовилась: все перепроверяла, брала работу домой. И вот ночью дома работала, немного поспала, утром встала, опять что-то проверяю и попутно пью кофе и на работу собираюсь, одеваюсь. Прихожу на работу, снимаю пальто, а юбки нет! Трусы, колготки, верх есть, а юбку забыла надеть! Девки-коллеги ржали и долго потом вспоминали, как я распахиваю пальто, а там трусы и ляхи в колготках. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в офисе, занимаюсь привычными делами, ни на что особо не жалуюсь. Зарплата средняя, но для меня этого достаточно. Основной доход в нашей семье приносит муж, я же работаю больше для себя — чтобы не закиснуть, не потерять ритм, да и чтобы на свои мелкие желания хватало. Он всегда поддерживал, никогда не упрекал, что на мне нет серьезной финансовой ответственности. Недавно муж сделал мне подарок — хорошую новую машину. Старенькая уже разваливалась, и он решил, что я заслуживаю лучшее. Как всегда, я приехала на работу на машине, припарковалась у офиса на своём обычном месте. В тот день все шло, как обычно, пока после обеда меня не вызвала к себе руководитель. Начала с наигранной доброжелательности, но очень быстро перешла к наездам. Сказала, что я слишком вызывающе выгляжу на фоне остальных сотрудников. Что моя машина — слишком «не по рангу». Мол, люди начнут думать, что мне платят больше, начнут задаваться вопросами. Я даже не сразу поняла, к чему все это. Объяснила спокойно, что машина не имеет отношения к работе, это личное, муж подарил. Моя зарплата тут ни при чем. Но, похоже, ее это не устроило. С тех пор она не дает мне покоя. То попросит ставить машину подальше, «чтобы не мозолила глаза». То намекнет, что было бы неплохо пересесть обратно на старую. А в какой-то момент напрямую предложила ездить на маршрутке, «чтобы не вызывать лишних разговоров». Я все жду, когда она поймет, как нелепо это звучит. Но с каждым днем это все абсурднее. В голове не укладывается, как можно так реагировать на чужую машину. Как будто я в чем-то виновата. © Подслушано / Ideer
- Работаю ассистентом, постоянно общаюсь с клиентами и понимаю, что хорошего отношения не ценит никто. Я убедила начальство поставить аппарат с чаем, кофе, теперь убираю стаканы, которые все разбрасывают, хотя есть 4 урны! Я бегаю и пытаюсь помочь решить вопросы, а люди даже спасибо не могут сказать. © Подслушано / Ideer
- Работаю официантом давно и в очень разных заведения. Бесят люди, которые говорят: «За что им чай? Они же зарплату получают!» — или: «Почему им, а не врачам!» Не хотите — не оставляйте, никто никого не заставляет! Нам платят гости за хорошее настроение. Дело не в окладной части, а в эмоциях. Считаю, что «бедные» врачи и учителя при желании тоже могут зарабатывать очень неплохо, было бы желание. © Подслушано / Ideer
- Работаю очень маленьким руководителем, в подчинении 5 человек. Работаем в другом городе от филиала, поэтому к нам никто не приезжает и особо не достает. И как же меня задолбало вытягивать их всех, чтобы все так и продолжалось, и нас никто не трогал. Работа происходит, только когда я на месте (график ненормированный). За спиной стебут, что я достала их припахивать, а у меня уже сил нет. От начальства получаю, работу основную выполняю. Неужели так трудно отработать по плану? © Подслушано / Ideer
- Работаю в магазине одежды. Уважаемые покупатели! Я обращаюсь к вам! Не удосужились бы вы с пониманием относиться к нам и быть аккуратными с вещами, понимаю, вам лень, сложно или не хочется, но имейте совесть, когда я стою и складываю в стопочку аккуратно вещи, вы тут же подходите и вытаскиваете самую нижнюю кофточку, вам, что, верхних мало? И из-за таких я еще раз складываю стопочку. © Подслушано / Ideer
Вот ОЧЕНЬ интересно, а как могут зарабатывать врачи??? Если работать честно и добросовестно.
- Работаю официантом в элитном ресторане. Несколько лет назад у одного гостя был день рождения. Посидели они на 130 тысяч. Когда принес счет, его девушка вышла со мной якобы сверить его. Затем вышел именинник-заказчик, положил на стол, за которым мы сверяли счет с его подружкой-любовницей, две банковских упаковки тысячерублевых банкнот и сказал: «Спасибо за все. Это Вам». То есть мои чаевые — 70 тысяч рублей. А что было дальше? Эта малолетняя оставила денег ровно по счёту, а остальное сложила себе в сумочку. © Подслушано / Ideer
- Работаю официантом уже второй год и все время объедаю гостей. У нас вход на кухню, отлично просматривается гостями, и есть столик прям напротив. И вот однажды, напротив входа села пара, молодая пара. Заказали они закуски и ждут. Когда мне отдали тарелку с едой, я решил слопать кусочек мяска, и как только я поднес еду ко рту, открылась дверь на кухню, и я увидел ошарашенные лица этой самой пары. Дверь закрылась, и я с покерфейсом вынес им их же еду. До конца вечера старался не попадаться на глаза им. © Подслушано / Ideer
- Работаю официантом. Однажды пришла к нам парочка, видно, что первое свидание. Парень назаказывал кучу всего, девушка прямо светилась от счастья. Покушали, он отпросился ненадолго, но прошло полчаса, и парня как ветром сдуло. Девушка начала нервничать. Скоро счет надо закрыть. И я придумал вот что: за соседним столиком сидел наш постоянный клиент — одинокий мужчина. Я знал, что он недавно расстался с девушкой. Подошел к нему, объяснил ситуацию и говорю, мол, одолжите денег, я потом верну, а то сейчас налички нет. Он только взглянул на ту девушку и сразу: «Нет, сам все закрою, никаких денег не надо!» В итоге он оплатил счет, они познакомились, и вот так неудачное свидание обернулось началом их отношений!
Официант, который объедает гостей, и ещё хвалится этим, совсем больной на голову 🤦♀️, здесь даже слов приличных не найти.
- У меня был сотрудник, который жил в своем фургоне на нашей парковке и пользовался туалетом и душем в офисе. Пришлось ему сказать, что так нельзя делать (он зарабатывал более $200 тысяч, так что он так делал осознанно, а не из-за нехватки средств). Он выдумал целую историю о переезде в квартиру и стал делиться в рабочем чате фотографиями, которые очевидно были сгенерированы искусственным интеллектом. Я ушел, прежде чем ситуация разрешилась, это было очень странно. © klattklattklatt / Reddit
- Знаю все события жизни каждого сотрудника. У меня просят разрешения пойти в туалет или на кухню. Знаю, кто с кем в каких отношениях и все последние сплетни. Видела всех детей начальства, знаю, у кого из начальства выпадают волосы, чем они обедают и когда кто уходит домой. Я работаю уборщицей в большом супермаркете. Просто профессия заставляет присутствовать при чужих разговорах и дает много информации о людях. © Подслушано / Ideer
А здесь мы нашли профессии, представители которых сильно изменились за прошедшие 100 лет
