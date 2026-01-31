15 историй о съемном жилье, где сюрпризы начинались уже с порога

Поиск идеальной квартиры — это всегда лотерея, где на кону ваши деньги, нервные клетки и право на личную жизнь. Мы собрали 15 реальных историй от людей, которые напоминают, что съемное жилье — это всегда простые вещи и наблюдения, которые со временем превращаются в отличные истории для компании друзей

  • Мы снимали квартиру на нижнем этаже, и вот у нас появились мыши. Когда я читала допоздна, прибегало по 2-3 штуки. Мы сообщили хозяйке о проблеме, а она выдала: «Вас это не должно беспокоить. У вас же две кошки». Разумеется, после такого заявления мы переехали. © ComeHereDevilLog / Reddit
  • В большинстве случаев мне везло с арендодателями. Но когда я была студентом, я жила у странного хозяина, который наведывался к нам с осмотрами. Когда приходил, трезвонил в дверь, пока кто-нибудь не откроет. Однажды он искал повод до чего-то докопаться, провел пальцем по подносу и заявил, что они грязные и мы их не моем. © ContextIsForTheWeak / Reddit
  • Снимала комнату у пожилой женщины, когда только переехала в большой город. Денег было впритык, работала на двух работах и возвращалась поздно. Однажды прихожу совсем без сил, а на двери кухни записка: «Деточка, напекла пирогов, а мне одной много. Угощайся, они в духовке теплые». И так было постоянно: то суп, то блинчики. Когда я через год выходила замуж и переезжала, мы обе плакали. Теперь иногда заезжаю к ней на чай.
  • Снимали большой дом, хозяйка показалась нам милой. Когда мы решили съехать, она все осмотрела и сказала, что нужно только вынести мусор и нашу старую мебель, тогда нам вернут залог. А через пару дней приехал мужчина и заявил, что залог нам не вернут, пока мы не покрасим стены. Достал из машины краску и оставил ее нам. Мы пытались возразить, но он только передал пожелания хозяйки. С ней тоже связаться не удалось. В итоге мы не стали ничего красить, уехали, и нам не вернули даже половины залога. © Unknown author / Reddit
  • Снимала квартиру, которую хозяйка проверяла каждую субботу. Она ходила в белых перчатках, подцепляла пыль, даже нюхала занавески! Однажды она закрылась в ванной и включила воду. Сидит там час. Я испугалась, стучу: «У вас все в порядке?» А она выходит вся красная и говорит: «Все в порядке, деточка. Просто у меня дома воду горячую отключили на две недели, а у тебя бойлер. Ну не в баню же мне ходить, я же тебе квартиру сдаю!» Съехала при первой же возможности, сочувствую следующим жильцам.
  • Наша домовладелица была невероятно любопытной и постоянно заходила к нам. Она заглядывала во все комнаты и рылась в наших вещах, приговаривая: «Просто хочу убедиться, что у вас нет домашних животных». © TooManyTriesForAName / Reddit
  • Снимала квартиру у бабушки. Тишина, уют, идеальный ремонт. Как-то возвращаюсь вечером, а в моей кровати спит незнакомый ребенок, а в ванной кто-то моется. И тут из кухни выплывает хозяйка и радостно так сообщает: «Ой, ко мне племянница с детьми на недельку приехала! Ну ты же добрая девочка, на диванчике в кухне перебьешься, я тебе даже скидку за коммуналку сделаю». Вещи я упаковала за пятнадцать минут.
  • Однажды я уехала за границу навестить родственников. Пока меня не было, мой арендодатель сообщил, что нужно заменить гипсокартон в одной из комнат на огнестойкий. Он пообещал, что работы будут выполнены за время моего отсутствия, и я не замечу изменений. И вот я наконец-то возвращаюсь домой, открываю боковую дверь... и вижу, что соседняя квартира как бы открыта для меня. Все мои вещи были свалены в кучу в углу гостиной. Не было ни пола, ни потолка, ни стен, а повсюду свисали провода. Мой арендодатель стоит посреди комнаты и говорит: «Ну, я немного переборщил, но уверен, что мы вернем все через два дня». Я потеряла дар речи. Я была в таком шоке, что даже плакать не могла. © Turtles_Running / Reddit
  • Я снимал квартиру, и все взаимодействие происходило через риэлтора, а оказывается, у квартиры была хозяйка. Так вот, приходит эта самая хозяйка спустя месяц, чтобы забрать деньги, а я только вышел из душа и пошел прямо в полотенце, не задумываясь, чтобы открыть дверь. Открываю дверь, а там — красивая девушка. Она окидывает меня взглядом с головы до ног и говорит, что пришла за оплатой. Я влюбился в нее в тот же момент. © Палата № 6 / VK
  • Я полтора года снимал комнату у мужчины, который был помешан на тишине. Я работаю из дома, веду спокойный образ жизни, но хозяин вечно жаловался, что я «громко хожу» и поздно пью чай на кухне — мол, полы скрипят, а у него чуткий сон. В итоге он попросил меня съехать. Прошло три месяца. Звонит: «Дима, привет! Слушай, ты жилье еще не нашел? Может, вернешься? Я тебе даже скидку сделаю и интернет оплачу». Выяснилось, что на мое место он заселил «идеальную» тихую девушку. Она действительно не ходила по ночам на кухню. Но через две недели к ней переехал парень, и теперь они постоянно выясняют отношения так, что слышит весь подъезд. Я вежливо отказался — в новой квартире полы не скрипят, да и хозяев я за полгода ни разу не видел.
  • Мой арендодатель утверждал, что он купил и прислал нам холодильник. Когда я сказала, что ничего не пришло, он предположил, что его забрал мой сосед по комнате. Вот только его не было дома в тот день. Моя мама была тогда со мной, и мы попросили показать чек на холодильник, которого, как ни странно, почему-то не было. Только когда приехал сосед, арендодатель, взглянув на него, сказал: «Так, теперь я вспомнил, что я не заказывал холодильник». © WrestlingWoman / Reddit
  • Моя подруга потратила кучу денег и времени, чтобы превратить заброшенный сад в арендованном доме в прекрасную игровую площадку для дочери. Вместо того чтобы поблагодарить ее, арендодатель повысил плату. Он объяснил это тем, что дома с красивым участком приносят больше денег, и если ей это не нравится, то он найдет кого-нибудь другого, кто готов платить. © DO-WELL / Reddit
  • Жила на Аляске. Женщина сдала мне дом с разбитым окном в ванной. Оно крепилось на петлях сверху и открывалось вверх, а нижняя часть рамы, удерживающая стекло, отсутствовала, так что окно было невозможно запереть. Мне было 18, и я была наивной, поэтому прожила так год, поверив всем ее отговоркам о починке. Однажды я проснулась посреди ночи, чтобы сходить в туалет, и обнаружила, что медведь просовывает свою голову в окно в поисках еды. Я быстро закрыла дверь в ванную и побежала обратно в спальню. К счастью, медведь был слишком большим, чтобы протиснуться в оконную раму. © Unnullifier / Reddit
  • Однажды мой муж проснулся от того, что в нашей ванной комнате услышал голоса. Это были сантехники и наш арендодатель. Никакого предупреждения, никакого стука, они просто вошли к нам, открыв дверь своим ключом. © scannalach / Reddit
  • Начала снимать квартиру. Отличное расположение, хорошая, удобная квартира, да и соседи нормальные. Только вот у хозяйки привычка: каждое утро звонит мне в 8 утра, чтобы узнать, как там дела с квартирой. За две недели проживания она не пропустила ни единого утра. Более того, она тютелька в тютельку звонит в 8 утра. Ни минутой позже, ни минутой раньше. Сначала хотела попросить ее не делать так, а за две недели привыкла. Свой ужасный график сна наладила. Ложусь теперь раньше, а встаю как раз по звонку. © Не все поймут / VK

Cъем жилья — это всегда микс из впечатлений. И даже если вам попалась «хозяйка в перчатках», помните: где-то за углом вас может ждать квартира мечты и хозяин, который станет вашим другом. Делитесь своими историями в комментариях, или читайте еще одну статью о том, с какими неожиданностями можно столкнуться сдавая или снимая квартиру.

