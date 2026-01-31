15 историй о съемном жилье, где сюрпризы начинались уже с порога

Cъем жилья — это всегда микс из впечатлений. И даже если вам попалась «хозяйка в перчатках», помните: где-то за углом вас может ждать квартира мечты и хозяин, который станет вашим другом. Делитесь своими историями в комментариях, или читайте еще одну статью о том, с какими неожиданностями можно столкнуться сдавая или снимая квартиру.