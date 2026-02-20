14 историй о том, что наши бабушки и дедушки все еще способны дать жару
Истории
1 час назад
Мы склонны недооценивать дедушек и бабушек — мол, куда им нынче. Однако порой у пожилых откуда-то находится столько энергии, смелости и характера, что новому поколению остаётся только завидовать. В этой подборке — истории, которые доказывают: старшее поколение всё ещё умеет удивлять и легко даст фору иной молодежи.
- Бронировала рейс для бабушки, ввожу ее паспортные данные и тут выясняю, что у нее день рождения в конце февраля, а не в июне, как мы всегда отмечали... Я в недоумении, спрашиваю, как так вышло, а она мне отвечает: «Ну, в феврале-то не устроишь вечеринку в саду!» © 40gyzkyz
- У моего дедушки во время прогулки пропал мобильный телефон и его это сильно расстроило. Он впервые за долгое время выбрался в город и так неудачно. Вся семья утешала его, убеждали, что это пустяки, главное, что с ним ничего не случилось. Мы сказали, что купим новый телефон, даже еще лучше, но это не помогало. Тогда младшая сестра сообщила по секрету мне, что дедушка, наверное, грустит, потому что они с ним вместе на том телефоне в тетрисе уже на 142 уровне были. Тогда, купив новый телефон, мы все сразу по очереди начали играть в тетрис. Через неделю где-то наконец доиграли до 142 уровня и вручили подарок дедушке. Он сначала не сильно обрадовался, но потом зашел в игру и засиял от радости. Эх, как же мало надо человеку для счастья! © alex_khval
- Только что мой 94-летний дедушка впервые позвонил мне по видеосвязи. Немного поболтали и попрощались. Он думал, что «повесил трубку», но вот фигушки. Я не стал ничего говорить и решил немного послушать. Через несколько секунд я услышал его громкий смех и фразу: «Ха, это было так весело!» © threads__kz
- Работаю корреспондентом на ТВ. Бабушка с дедушкой живут в другом городе, видимся редко, поэтому они смотрят каждый мой выход в эфир. И, конечно, их волнует вовсе не сюжет и не текст — а есть ли на мне шапка (что в кадре, вообще-то, нельзя, но попробуй объясни) и достаточно ли тепло я одета.
Недавно заявили, что по телевизору видно, как я дрожу, и решили подарить мне пальто потеплее. А ещё регулярно напоминают, что мне нужно нормально есть. Но если честно, приятно, что хотя бы так они видят меня почти каждый день.© Подслушано / Ideer
- Обожаю свою бабулю. Девочке 72 годика, а она каждое утро начинает с зарядки и смузи. По вечерам водит себя на свидания, пьет только качественный кофе (и только на растительном молоке), раз в месяц радует себя обновками, отдыхает на молодежных курортах и вообще ведет такой образ жизни, которому я в свои 20 могу только завидовать. Знает все о мужчинах, последних тенденциях моды и секретах красоты.
Молодая (а не молодящаяся), активная, шикарная львица. Вот честно, я на ее фоне — разваренный древний пельмень. © Палата № 6 / VK
- Мой дедушка всерьёз уверен, что постельное бельё с цветочным принтом, которое купила бабушка, стало причиной болей в его спине. Он рассуждает примерно так: «Раньше у нас были однотонные простыни — и всё было нормально. А как только она купила эти, в цветах, у меня сразу спина разболелась». По его теории, краска в цветочном узоре якобы жёстче самой ткани — вот она и давит на спину. © Dicktremain / Reddit
- Помню, как однажды вся наша семья собралась у бабушки с дедушкой, чтобы отметить их юбилей. Дедушка с гордостью произнёс: «Мы счастливо женаты уже 50 лет!» Мы попробовали осторожно ему напомнить: «Дедушка, вы женаты уже 60 лет...» На что он отрезал: «Знаю. Но не все из них были счастливыми!» © cedds / Reddit
- Буквально 15 минут назад я разговаривала по телефону с 74-летним клиентом. В конце беседы сказала: «Я отправила вам письмо, оплату можете внести в любое удобное время». И он невозмутимо так отвечает: «Вообще-то я сейчас собираюсь на свидание. Так что, если повезёт вам — оплачу сегодня вечером. А если повезёт мне — домой вернусь только к утру». © IAmTheDayman1 / Reddit
- Еду в автобусе. Рядом бабушка лет 75, и весь салон невольно становится свидетелем её вежливого диалога с виртуальным ассистентом.
— Покажите мне, пожалуйста, цветение роз сорта...
— Ок, показываю цветение роз сорта...
Пауза. Бабушка внимательно изучает экран, почти уткнувшись в него носом.
— Большое спасибо, но это не те розы. Не могли бы вы показать другой сорт?
— Ок, существует множество видов сортов роз, показываю...
И тут она, очень грустно, но всё так же учтиво:
— Извините, здесь нет того, что мне нужно. Я вас выключаю, простите. © milapti
- Бабушка моего мужа была выпускницей консерватории, поэтому нам с ней всегда было о чём поговорить. Музыка, исполнители, закулисные истории — она знала всё и даже больше. Но настоящий шок я испытала, когда она показала мне свой диплом (разумеется, с отличием). Внизу стояла подпись — Дмитрий Шостакович.
— Валерия Иосифовна, объяснитесь, пожалуйста!
— А, так он просто моим научным руководителем был. Я разве не говорила?
Просто. Был. Научным. Руководителем.
Ну действительно, подумаешь. © asya_mikhlina
- Моя милая бабушка использовала микроволновку ровно для одной цели — грела в ней воду. И всё. Больше ни для чего. Это было невероятно трогательно. А электронной почтой она воспользовалась всего один раз в жизни. Письмо мне выглядело так: «Твой папа заставил меня это сделать. Я уже никогда не буду прежней. С любовью, бабушка». © DataGeekMama / Reddit
- По семейной легенде, мой дедушка-фермер (ему сейчас за 90, и он всё ещё молодцом) в первый раз, когда сел за трактор, попытался остановить его привычным способом — крикнул «Тпру!», как своей упряжной лошади. Трактор, как это не удивительно, на голосовые команды не среагировал. В итоге и дедушка, и новенькая техника благополучно оказались в канаве. © RobertDeTorigni / Reddit
- На днях ехал в университет, утро, полный автобус людей, я сижу, книгу читаю. Вдруг замечаю, как в салон заходит милая бабушка. Меня удивило то, что никто ей не стал уступать место, поэтому я поднялся первым. Она посмотрела на меня, улыбнулась, похлопала по плечу и сказала: «Ты чего? Сиди-сиди, у меня ещё сил много, а вот ты вяленький какой-то, лицо зелёное. Небось студент ещё, ешь мало, не высыпаешься, стресса много». Никогда ещё не встречал человека, который несколькими словами смог настолько точно описать мою жизнь. © Палата № 6 / VK
- Мне однажды пришлось учить бабушку с дедушкой пользоваться их первым автоответчиком. Они пытались записать стандартное сообщение «Нас нет дома, позвоните попозже», но вместо этого получилась запись их спора о том, какую кнопку нужно нажать:
— По-моему, вот эта?
— Я уже нажал её, Мэри! И что теперь?
— Вот же дурацкая штуковина!
Было ужасно смешно и очень трогательно одновременно. © muffinnosnuthin / Reddit
Если вам понравилась эта подборка, то у нас есть еще одна жизнеутверждающая статья:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 совпадений, вероятность которых была равна нулю, но они все равно случились
Истории
3 дня назад
19 случаев, когда обычный рабочий день продавца превратился в комедию
14 случаев, когда сообразительность пушистиков принесла хозяевам удачу
Животные
1 месяц назад
20+ историй о том, что рабочий день в общепите бывает каким угодно, только не скучным и предсказуемым
16 студенческих историй, читая которые сложно не захихикать
15 случаев, когда моментальный бумеранг сработал быстрее, чем доставка пиццы
16 собеседований, которые прошли по всем стандартам комедии
Истории
1 неделя назад
15+ курьезных случаев из автосалонов, которые нарочно не придумаешь
15+ семейных историй и фото, которые легко могут стать сюжетом для турецкого сериала
Истории
3 недели назад
В 35 лет я оставила кресло начальника ради «карьеры» мамы и поняла, что нашла свое призвание
Авторские колонки
4 недели назад
15+ подтверждений того, что наши «изюминки» на самом деле — самый сильный козырь
20+ записей из школьных дневников, которые невозможно читать без смеха
Народное творчество
4 недели назад