16 пар со стажем вывели свою формулу счастья, которая прошла проверку временем и бытом
Несмотря на то, что со стороны семейное счастье почти у всех выглядит идеально и кажется, что все так просто — главное найти половинку, только муж и жена знают, насколько это сложная работа. Счастливый брак — это не отсутствие проблем, а уникальный способ их решения, который у каждой пары свой. В этой подборке вы найдете искренние откровения о том, как не разбиться о быт и сохранить любовь спустя много-много лет.
- Мои родители — очень милая и счастливая семейная пара. Многие спрашивают у них «секрет счастливого брака», а они лишь хитро улыбаются. И только я знаю, каким образом в нашей семье решаются все споры и конфликты. Бой на подушках — вот их секрет. С танцами и веселой музыкой. Проигрывает тот, кто первый «сдался». Проигравший честно признает поражение, и тема конфликта больше не поднимается. © Не все поймут / VK
- Меня вчера просили: «Света, в чем секрет вашего долгого брака? 36 лет». Ответила честно: «В плохой памяти и хорошей звукоизоляции». Шучу. Секрет в том, что мы вовремя отстали друг от друга со своими ожиданиями. © svetasharit
- Секрет счастливого брака — правило трех «П»: покушать, посмеяться, пообщаться. © dana.raiss
- Знаете, в чем секрет счастливого брака? Для нас с мужем — это понимание того, что мы можем быть счастливыми друг без друга. Но и вместе мы тоже очень счастливы. Каждый из нас — личность, со своими целями, мечтами и желаниями. Я счастлива с собой, он — с собой. А вместе мы счастливы в тысячу раз сильнее! © artiuk_zlatoslava
- Я не проверяю телефон жены. Это ее личное пространство, но иногда она мне может сама показать, как ей пишет какой-нибудь очередной поклонник из интернета. И мы оба смеемся, какие «мужики забавные». © cryptoved
- Многие мои знакомые жалуются на своих мужей. Они пилят их за лень, за то, что не помогают и не ухаживают за детьми. У нас с мужем все идеально. И секрет в том, что мы еще до свадьбы договорились, что будем делать все вместе. И с появлением детей мы не забудем о том, что мы муж и жена, а не только родители. С мужем вместе отдыхаем, ходим в кино и выделяем время для нас двоих. Дети уже взрослые и, глядя на нас, хотят подражать такому браку. © Мамдаринка / VK
- Было это 30 лет назад. Тогда я ехал в трамвае, ко мне подсел незнакомец. Ни с того ни с сего он рассказал мне, по его словам, золотое правило отношений: мужчина для женщины должен быть самым сильным и умным, а женщина для мужчины — заботливой и доброй. И главное — оба должны быть друг для друга любимыми. Эти слова запечатлелись в моей памяти. Сейчас, спустя 15 лет брака, я могу сказать, что тот незнакомец был прав. Именно это правило стало основой нашей с женой счастливой жизни вместе. © Не все поймут / VK
- Попутчик в поезде рассказал секрет счастливого брака. Я долго не мог прийти в себя, когда понял, насколько он прав. Он спросил: «Давно вместе?» Я ответил: «Семь лет. Еду подавать на развод...» Он улыбнулся: «А мы с женой вместе 54 года. Хотите узнать наш секрет?» Я иронично хмыкнул. Какие могут быть секреты? Ждал чего-то банального. Но тут он вдруг копошится в кармане и достает фотографию, где были они с женой, а на стене какой-то список. Спрашиваю: «Правила счастливого брака?» Он: «Нет. Список наших различий. А потом составили список того, что нас объединяет. И знаете, что я понял? Мы все ищем идеальную совместимость. А ее не существует». «Как же тогда быть?» — спросил я. Он улыбнулся: «Надо считать не различия, а совпадения. И беречь их. Главный секрет счастливого брака: не пытайтесь переделать партнера. Создайте третий список — того, что вы можете построить вместе!» © serega_na_chile
- Мы с женой 18 лет в браке, и вот несколько мыслей на этот счет.
1. Можно быть женатым — или быть правым. Иногда ради брака нужно отказаться от желания доказать, что ты прав.
2. Учитесь общаться. Хорошая коммуникация — не замалчивать чувства и иметь понятный способ решать проблемы. И еще — привычка говорить друг другу хорошее.
3. Хороший союз — это когда каждый растет как личность, вы поддерживаете рост друг друга и одновременно развиваете отношения. Нужно время для себя, нужно давать пространство партнеру и обязательно находить время быть парой.
Любовь — это забота, даже когда ты злишься. © IsEneff / Reddit
- Мои родители женаты уже больше 40 лет. Не всегда все было радужно, но, думаю, большую часть времени им было хорошо вместе. Они всегда ставили свой брак выше всего и даже нас, детей, и просто никогда не позволяли себе сдаться и отказаться друг от друга. © greaseandroses / Reddit
- В детстве я видела, как мои родители постоянно общались друг с другом по любому поводу, большому и малому. Неважно, о чем шла речь, они всегда говорили друг с другом обо всем искренне и с любовью. © phunnyphatperson / Reddit
- Когда-то у нас была замечательная семейная традиция — каждую пятницу мы собирались всей семьей за ужином. Я, муж, наши родители и наши дети. Это был наш способ провести больше времени вместе и обсудить прошедшую неделю. Но как-то в суете и поездках, в работе, в воспитании детей, мы перестали придерживаться этой традиции. Однажды вечером, сидя вдвоем с мужем, мы начали вспоминать наши семейные ужины. Мы почувствовали, как нам не хватает этой близости и решили восстановить нашу традицию. Это было не так просто, учитывая забитые графики и кучу дел, но мы нашли компромисс. Теперь каждую пятницу мы снова собираемся за столом, обсуждаем радости и заботы, и это приносит нам настоящее счастье и связывает нашу семью еще крепче. © Палата № 6 / VK
- Мои родители счастливо женаты уже более 50 лет. Они никогда не скрывали от меня своих проблем, что помогло мне научиться спокойно решать конфликты. Когда возникали разногласия, они всегда относились друг к другу с уважением. Кроме того, они всегда находили время друг для друга, например, регулярно ходили на свидания. У них также была своя система «разделения обязанностей», где мама занималась всеми обычными домашними делами, от готовки до уборки, а папа — финансами, работой по дому и уходом за ним. В двух словах, я усвоила от них, что для успешного брака необходимы полное доверие, честность, уважение и смирение. И, конечно же, нужно обязательно дать другому человеку понять, что ты его любишь. © moosetopenguin / Reddit
- Я замужем уже 8 лет, и у нас есть 5-летняя дочь. Я постоянно говорю ей, как сильно люблю ее папу, поддерживаю его решения, и он поддерживает мои, чтобы она понимала, что мы уважаем друг друга, что мы — команда. Мы ходим на свидания несколько раз в месяц, целуемся, когда уходим на работу и возвращаемся домой. Всегда заканчиваем телефонные разговоры словами «Я люблю тебя». Просто демонстрируем здоровые взаимоотношения, потому что она всегда наблюдает и слушает. Когда у нас возникают разногласия, мы ведем цивилизованный спор в ее присутствии. Жизнь не идеальна, и мы не всегда соглашаемся, но мы хотим, чтобы она видела, как правильно разрешать разногласия. © piercee2018 / Reddit
- У меня соседи — 40 лет вместе, до сих пор влюбленно смотрят друг на друга. Соседка каждое утро выносит мужу чай на балкон, а он ей — плед. Как-то, когда я поругалась с мужем и вышла остыть. Вижу эту парочку, ну я в сердцах: «Да как вы терпите друг друга столько лет?» Тетя Тоня в краску, а ее муж со смехом выдает: «Игра. Мы берем и каждую субботу мы делаем вид, что только что познакомились». Я удивилась такому способу, но в одну такую «субботу» решила попробовать. Мы пошли с мужем в кафе, сидели, шутили, и вдруг он посмотрел на меня так, как не смотрел со дня первого свидания, и спросил: «Девушка, а расскажите, о чем вы мечтаете на самом деле?» Я вдруг осознала, что за горой бытовых проблем я совсем забыла, какой потрясающий человек сидит напротив меня.
- На золотую свадьбу дед пел и играл на аккордеоне, а под «горько» гостей бабуля с дедулей целовались. Они не были особо близки с внуками, скорее, ставили свои отношения друг с другом в приоритет. Мои бабушка и дедушка по папиной линии после золотой свадьбы отметили еще много годовщин. Когда родственники на застольях просили открыть секрет счастливого брака, они смущались и говорили только одно: «Да нет никакого секрета, уступать надо». Уступать. © elenagladysheva
Наверняка и в вашей семье есть то самое негласное правило, которое помогает мириться после ссор и поддерживать тепло в доме. Поделитесь в комментариях личной «формулой» счастья.
