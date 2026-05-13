14 живых историй от автоледи, чьи будни оказались смешнее чем комедии
Казалось бы — получила права, купила авто и сама себе царица: больше никакой толкучки в автобусе или надоедливой музыки в маршрутке. Но как бы не так. Иногда самые рядовые поездки в собственном автомобиле превращаются в целую череду жизненных сцен, хоть иронический детектив пиши. В этих историях есть и юмор, и теплота, и вполне человеческие реакции на все происходящее.
- Еду домой. Слышу «бип» сзади — мужик на джипе. Пропускаю — снова сигналит. Я в непонятках, он ровняется, опускает стекло, улыбается, я игнорю. Сворачиваю, он проезжает прямо. Думаю: «Пронесло». Паркуюсь у дома, выхожу, а у подъезда — батюшки! —
стоит тот самый мужчина в компании моего мужа. Смеются. Оказалось, коллеги подбрасывали его до дома, просто он сидел сзади, хотел мне помахать. Мог бы и позвонить что ли, до дома подождать. Детский сад!
- Только получила права, ехали в деревню, сильно нервничала. А муж сидел рядом и трындел под руку. Остановились в магазин зайти. Муж вышел, а я взяла и уехала. 15 км пешком шел. Теперь все молчат, когда я за рулем.
- Получила права, муж до этого гонял меня нещадно, без поблажек. Наконец, еду одна, веду аккуратно, вся такая гордая. И тут на светофоре водитель джипа давай зачем-то пальцы гнуть. Я, наученная мужем: «Езжай уже!» Мужичок опешил, а потом опустил стекло и как закричит: «Шарф подбери!» Смотрю — и правда, из двери мой палантин шелковый вылез и по асфальту метет. Вот тебе и самостоятельность.
«Моя жена работает водителем школьного автобуса и нарядилась в костюм героини детской книжки про волшебный автобус»
- В 2009 году я продавала свою машину и попросила отца быть со мной на продаже. Приехал мужчина, осмотрел все, тест-драйв прошел, поехали оформляться. Я за рулем. Когда приехали к ГИБДД, отдали документы, расплатился с нами. А потом пожал руку моему отцу со словами: «Молодец, отлично дочь научил водить машину!»
- Еду с ребенком домой. Одна полоса, но справа есть разгонка после поворота. Боковым зрением вижу, что какой-то водила догоняет меня по ней, хочет влезть. Прибавляю газу, думаю, что за кадр такой! И тут мой малой внезапно как заорет в окно: «Папа, это папа!» Встретил нас случайно, тоже рядом ехать хотел.
Дура.
Нахрена специально увеличивать скорость и создавать аварийную ситуацию, мешая встроиться?
Если он "влезет" перед тобой, то что? Корона упадет? Самооценка пострадает?
Сама никогда со второстепенных дорог не встраивалась? Или "этождругое" и даме все должны уступать?
Как же много идиотов на дорогах...
- Я ростом 150 см, вожу огромную Honda CR-V. Приходится поднимать сиденье и наклонять его так, чтобы видеть что-то поверх руля. Потом очень смешно наблюдать, как мой муж ростом 190 пытается сесть за руль после меня. А моя бабушка была еще ниже меня ростом и ездила на кабриолете Oldsmobile, который выглядел как огромная лодка... Так вот ей приходилось вообще сидеть на подушках.
- На свидании ехали с парнем на разных машинах в одно место. Решила поприкалываться: начинаю его догонять, слегка подрезать — без аварийных ситуаций, просто ради смеха. А потом его машина поворачивает направо, и я с ужасом понимаю, что за рулем не мой кавалер. Тот потом мне пальцем у виска крутил, но на отношения не повлияло. Гонщица.
- Я не очень люблю лук и если уж его ем, то стараюсь это делать вечером, когда из дома не надо никуда выходить и не надо ни с кем общаться. В один из вечеров я решила сделать салат с помидорами, красным луком и оливками, зная, что ребенка с тренировки заберет муж, а я никуда больше не собиралась. Тут звонит муж и говорит, что не сможет забрать ребенка. Чертыхаясь, я с луковым амбре поехала за сыном, молясь, чтобы не встретить там кого-нибудь из общительных мамаш. Приехала, сижу в машине и жду, когда с тренировки выйдет ребенок, руки нюхаю, морщусь, нашла гель для рук спиртовой и решила хорошенько так руки продезинфицировать, чтобы перебить запах. Дальше сижу. Тут сзади с мигалками останавливается машина ДПС, выходит инспектор и направляется ко мне, стучит в окошко, чтобы я открыла. Я открываю окно, откуда вырывается запах не только лука, но и спиртового геля для рук, и ударяет в нос инспектору. Он просит дыхнуть на него, а я говорю: «Извините, не могу, так как лука наелась». Все равно, говорит, дыхните. Ну я и дыхнула, сгорая от стыда. Инспектор понял, что все в порядке, но решил дальше общение не продолжать. Сказал только убрать машину, потому что там стоять запрещено. Вот так лук меня избавил от штрафа, но не от позора.
- Еду в троллейбусе в гордом одиночестве. Внеплановая остановка — путь прегражден другим троллейбусом. Вышли две водительницы, посовещались. Та, что из моего троллейбуса, возвращается и говорит: «Молодой человек, поможете?» Выхожу — троллейбус нужно толкать. А из тяглово-толкательной силы только я и две водительницы. Говорю: «Э-э-э, осилим?» «Да он легкий», — успокоили меня. И ведь ничего, осилили. Обе водительницы с одного края, я и моя паникующая поясница — с другого. © Gaerhean / Pikabu
- Когда-то у нас было аж 2 машины — моя и мужа. На своей я ездила на работу, возвращалась поздно, и было проблематично найти во дворе место. А второе авто — большая машина для поездок с детьми. Ею мы пользовались редко, и у меня зародился гениальный план. Есть у нас П-образный закуточек, там места в один ряд. Ну я и попросила мужа чаще ставить машину в уголок, если свободно. Если вернусь поздно, встану сзади него. Так мужчины постоянно недоумевали, кричали вслед, ты чего, типа, человека заслонила. Приходилось объяснять, что авто моего мужа, никуда он не денется. А один раз какой-то умник прикрепил на лобовое стекло бумажку с замечанием. Типа, не ставь больше так.
- Меня всегда спрашивали, почему я училась водить на механике — большинству людей это казалось архаичным. А мне, когда училась в автошколе, наш инструктор рассказал, что женщины как раз лучше справляются с управлением механической коробкой передач, потому что у них обычно хорошо развита мультизадачность.
Не знаю, мне много раз пригодился навык вождения механики.
Образ жизни, наверное, странный, поэтому.
Когда я училась водить(давно, +-16 лет назад) пошла на механику просто потому, что вопреки всем законам логики, это стоило дешевле, чем на автомате (логика, была, конечно, машинки на автомате дороже, поэтому обучение на них чуть дороже должно было быть, но тогда оно стоило чуть ли не в 1,5 раза, поэтому я по-молодости выбрала "боль")
Но в итоге я за это "поплатилась" 😂. Купили первую машину тоже на механике. Блин. Сэкономили. У мужа прав еще не было. Я 5 лет отъездила на той машине, пока не купила на автомате. Но надо сказать, не страдала. И даже не против была снова брать на механике. Но муж настоял на автомате.
Потом как-то вышло так, что на отдыхе в прокате остались машины или безумно дорогие или на механике(во времена, когда это был еще не Шеринг, а точки проката). Обычные на автомате разобрали. Пришлось брать, что осталось.
Я думала, что я разучилась водить на ручке. Но нет. Мышечная память, она такая.
Потом в деревне пришлось перегонять газель 🤦♀️🤦♀️ это отдельная история. Почему 6азель, и почему мне. 😂
Потом брала Автодом в прокат. Древний. Там вообще переключение у руля, американская версия ...
Потом другой автодом, уже нормальная ручка, но таки ручка.
Так что вот вообще не лишний навык оказался.
- Получила водительские права 4 месяца назад. Мама ни в какую не хочет давать свою машину. Уговаривала ее как могла, аргументируя тем, что перепутать газ с тормозом — это уже последняя стадия глупости. Вчера села с ней за руль, выезжали со двора, она говорит мне: «Поворачивай налево». И не знаю, что в этот момент происходило в моей голове, но я беру и поворачиваю направо. Мама кричит мне: «Тормози!» И что? Вместо тормоза я выжимаю газ. Теперь права теперь у меня лежат в далеком уголке.
Я год отъездила. Ровно. А потом выезжала от магазина автозапчастей и тож газ с тормозом перепутала. Ни до, ни после такого не было.
«Только посмотрите на эту красавицу в автомастерской, куда я заехала»
- Меньше года назад я получила права, но на свою машину пока не заработала, поэтому катаюсь на папиной. Сначала он очень переживал, что с машиной что-то случится, ведь опыта у меня немного, а потом все легче и чаще отдавал машину. Я удивилась, с чего бы это. Решила спросить у него, почему все так резко поменялось. Оказалось, что в последнее время ему часто звонят друзья и хвалят его езду или парковку. Не знаю, признается папа им или нет, что за рулем тогда не он, а я, но теперь он меня зауважал побольше.
Бред какой то.
Не представляю, чтобы я позвонила подруге и сказала "ооо, как ты хорошо припарковала машину" как это должно выглядеть? Типа смогла встать ровненько по разметке? Повод для похвалы?
Это ж как отец тогда паркуется, что все заметили и аж отзвонились, что теперь хорошо получается? Один на 3 места вставал что ли?
- Очень хотела научиться водить, а муж как учитель оказался очень крикливым. Договорилась я со свекром. Едем, тут меня обгоняет машина и водитель показывает какие-то знаки пальцами. Ну я не растерялась и в ответ ему: «Слышь, ты, давай уже езжай!» А свекор обалдел и говорит: «Он вообще-то показывал, что у тебя поворотник не отщелкнулся». Стыдно было ужасно.