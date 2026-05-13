14 живых историй от автоледи, чьи будни оказались смешнее чем комедии

Не знаю, мне много раз пригодился навык вождения механики.

Образ жизни, наверное, странный, поэтому.

Когда я училась водить(давно, +-16 лет назад) пошла на механику просто потому, что вопреки всем законам логики, это стоило дешевле, чем на автомате (логика, была, конечно, машинки на автомате дороже, поэтому обучение на них чуть дороже должно было быть, но тогда оно стоило чуть ли не в 1,5 раза, поэтому я по-молодости выбрала "боль")

Но в итоге я за это "поплатилась" 😂. Купили первую машину тоже на механике. Блин. Сэкономили. У мужа прав еще не было. Я 5 лет отъездила на той машине, пока не купила на автомате. Но надо сказать, не страдала. И даже не против была снова брать на механике. Но муж настоял на автомате.

Потом как-то вышло так, что на отдыхе в прокате остались машины или безумно дорогие или на механике(во времена, когда это был еще не Шеринг, а точки проката). Обычные на автомате разобрали. Пришлось брать, что осталось.

Я думала, что я разучилась водить на ручке. Но нет. Мышечная память, она такая.

Потом в деревне пришлось перегонять газель 🤦‍♀️🤦‍♀️ это отдельная история. Почему 6азель, и почему мне. 😂

Потом брала Автодом в прокат. Древний. Там вообще переключение у руля, американская версия ...

Потом другой автодом, уже нормальная ручка, но таки ручка.

Так что вот вообще не лишний навык оказался.