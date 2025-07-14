А уменя учитель вождения был болгарин. Он говорил насветофор - Видишь эту красную фару !!! Ехали по городу, тетка переходит не по зебре. Я ему, мол что делать, нарушает же! А он - Ну так дави ее!!!🤣🤣🤣
17 курьезных случаев за рулем, которые невозможно забыть
Дорога — непредсказуемое место, где может случиться все что угодно. Первый выезд в одиночку, промахи на парковке, встречи с неожиданными персонажами — у каждого водителя найдется что рассказать. В этой подборке вы найдете 17 занятных и порой странных историй от начинающих и опытных водителей.
- Я заблудился во время своей первой самостоятельной поездки. Ехал из нашей деревни в город и на обратном пути понял, что не помню дорогу. Я не учился водить в этом городе, да и с родителями бывал там крайне редко. В итоге блуждал по сельским дорогам среди фермерских полей больше полутора часов. Наконец, наткнулся на главную трассу с указателями и решил поехать в соседний город — тот, где я сдавал экзамен и обычно заканчивал уроки. Оттуда я уже спокойно добрался домой. Было неловко объяснять родителям, почему я так задержался. Но хотя бы не пришлось вызывать подмогу. © New_Line4049 / Reddit
- Как-то полностью утратил концентрацию (или попросту затупил, называйте как угодно) и остановился на зеленый свет. Просто взял и встал. Сзади встал фургон, и его водитель начал мне сигналить. Я смутился, растерялся, и сделал то же самое на следующем светофоре. С тем же фургоном позади. © kubrickwith2brickss / Reddit
- Мой инструктор после каждой моей ошибки спрашивал: «Зачем ты это сделал?» Я отвечал: «Если честно — не знаю». Со временем это стало моей стандартной фразой. Думаю, в какой-то момент я его реально достал — то ли день у него был неудачный, то ли терпение лопнуло. Он сказал мне примерно следующее:
— «Я не знаю», да? Это ответ на все твои проблемы в жизни? Ты всем так говоришь, когда что-то натворишь? Ты серьезно думаешь прожить жизнь с этим «я не знаю»?
Я сделал паузу, переварил все это и ответил:
— Эээ… Я не знаю.
Мой инструктор усмехнулся, и мы продолжили урок, хотя было неловко. © Unknown author / Reddit
- Я выехал с боковой дороги на проселочную с очень плохой видимостью. Заметил машину, которая догоняла меня. Поскольку я не мог остановиться посреди дороги, то прибавил скорости, но тому водителю все равно пришлось немного притормозить. Затем он пристроился ко мне в хвост и очень долго мигал фарами. Наконец, я остановился, выскочил из машины и подошел к нему. Извинился перед ним за то, что не заметил его, и попросил его прекратить ехать за мной, потому что у меня в машине были дети. Должно быть, это напугало его, потому что он ничего не сказал и оставался на безопасном расстоянии позади меня в течение следующих нескольких миль. © Fit_Buddy7183 / Reddit
- Это случалось много-много раз, но мне всегда смешно, когда кто-то едет как сумасшедший, мчится на большой скорости и виляет из ряда в ряд, чтобы обогнать всех, а через несколько минут вы подъезжаете прямо к нему на следующем красном светофоре. © rocketpack99 / Reddit
- Пробила как-то колесо, позвонила мужу, стояла и перекладывала барахло из багажника, чтобы достать домкрат и колесо с ключом. Один мужик смотрел-смотрел на меня, потом подошел и говорит, мол, ты не парься, на домкрат поставь и меняй. Сам ушел. Я аж выпала, думаю, ну не догадалась бы без тебя. Еще остановилось 2 тачки, один товарищ просто уточнил, все ли в порядке, нужна ли помощь, а второй с инструментами уже кинулся. Не хотел слушать, что муж сейчас приедет и все нормально. Еле успокоила. © Alina Korovina / VK
Больше вот таких мигающих фарами, когда полоса одна и деться впереди идущей машине некуда, бесят только те, которые прутся по левой полосе нa маленькой скорости и упорно не перестраиваются в правую, когда за ними машины даже есть.
- Сидел в машине на парковке. Передо мной мадам сдала назад — бац! У меня фара вдребезги, на бампере царапина и вмятина. Дама вылетает, начинает кричать, что это я виноват. Спрашиваю: «А вы правила вообще учили?» Ответ на миллион: «Училась и сдавала экзамен несколько раз, в отличие от вас!» Мало сдавала, ой, мало. © Рабочие истории / VK
- Хожу в автошколу. Сегодня у меня как раз было занятие. Были за городом, я за рулем, рядом инструктор. Смотрю, светофор зеленый, но все машины стоят. Уже подумала, что какая-то авария случилась или еще что-то, но нет. Все машины любезно пропускали трех ежиков, как я поняла, семью. Одни улыбались, другие наблюдали, третьи снимали это на телефон. Вдохновляют такие добрые дела, даже мой инструктор умилился, хотя он строгий мужик. Ежиков любят все. © Карамель / VK
- Моему ребенку было лет 16, залег он на заднем сиденье. Стоим в пробке, рядом останавливается мужик и начинает ко мне клеиться: «Пошли на кофе!» Я покраснела, как майская роза. И тут сзади поднимается дите и на всю трассу выдает: «Мам, я есть хочу!» Лицо у мужика — просто фейерверк эмоций! Выдавил: «Увидимся!» Вот так дети спасают матерей от необдуманных поступков. © epershadesign
- Мой бывший муж постоянно сильно стучал по рулю, скрежеща зубами, потому что обычный трафик его просто бесил. Ужас же, что существуют люди, которые тоже ездят и соблюдают правила дорожного движения. © GlamourGhoulx / Reddit
- Арендовал дорогую машину. Еду уже минут 30, остановился на светофоре. Какой-то парень встает рядом со мной и яростно показывает знаками, чтобы я опустил стекло. После минутной возни (я не знал, как это сделать), я открыл дверь, чтобы узнать, чего он хочет. Он сказал мне: «Это ведь не твоя, да?» И уехал. Затем я заглох. © why-am-i-here_again / Reddit
- Сдал на права и устроился подрабатывать по вечерам. Отец разрешал брать его машину, когда возвращался с работы. Однажды в декабре я решил выехать пораньше и заодно заскочить в торговый центр за подарками. Видимо, попал в самый пик рождественской суеты: парковкой уже управляли сотрудники и направляли водителей к местам. До этого я парковался только параллельно, как учили в автошколе, поэтому вообще не понимал, как вписаться в тесный ряд. Попытался заехать прямо и задел столбик дверью водителя. На боку осталась глубокая царапина. Я в панике размазал по ней грязь — вдруг пронесет. Отец не был фанатом чистоты машины, так что ничего не заметил. Месяца через три-четыре он вдруг сказал маме: «Не пользуйся той мойкой на улице, они мне дверь поцарапали». Это было где-то в 2001 году, я наконец признался отцу в 2017 году. © Fun_Sized_6432 / Reddit
- Мои первые 2 года на дороге были полны неловких моментов. Однажды я предложил подвезти троих приятелей и тут же врезался в бордюр, проколол шину, а затем еще больше опозорился, пытаясь поставить запаску. Хорошие времена были. © hypermagpie / Reddit
- Мой инструктор по вождению заставил меня остановиться у мясной лавки, чтобы он мог купить себе мяса на ужин. © hybridxero_86 / Reddit
- Какой-то лохматый водитель долго ехал за мной, а потом обогнал и поехал по узкой проселочной дороге. Примерно через минуту я наткнулся на него, его машина была припаркована на обочине дороги, окруженной обломками, которые, по-видимому, попали на дорогу. Он проехал по ним и каким-то образом испортил свою машину. Он выглядел так, будто осматривал повреждения и думал, как выбраться из этой ситуации. © Sea_Appointment8408 / Reddit
- Возвращаюсь как-то вечером с работы: музыка в машине играет, все как обычно. И вдруг слышу подозрительный звук. Остановилась, вышла, а колесо спущено. Сразу стало тревожно, хорошо хоть, что не поехала дальше. До дома еще прилично, звоню парню: «Приезжай, помоги». Пока он ехал, решила не сидеть без дела: пошла взяла кофе на заправке и подумала: подниму машину домкратом, чтобы ему меньше возиться. Стою, копаюсь — и тут начинается: из-за заправки доносится пара шуточек, из проезжающих машин тоже комментируют, мол, ты куда лезешь. Старалась не реагировать, но было неприятно. И вот среди всей этой публики подъезжает мужчина, спокойно так спрашивает: «Нужна помощь?» Я объяснила, что все под контролем, парень уже едет, но спасибо. Он улыбнулся, пожелал удачи и уехал. Вот вроде мелочь, а как приятно, когда попадается нормальный человек. Просто подошел и спросил по-человечески. © Не все поймут / VK
- Когда спустило колесо, звонить мне было некому. Покрутилась немного и решила сама разбираться с домкратом. Было уже поздно, ночь, вокруг никого — наверное, меня просто не особо видно было. И тут остановился мужчина. Извинился, что не сразу понял, что мне нужна помощь — возвращался домой. Он не только поменял колесо, но и терпеливо показал, как правильно ставить домкрат, как откручивать болты, даже если сил не так много. С тех пор уже сама могу справиться, но тот случай до сих пор вспоминаю с благодарностью. Такие люди вселяют уверенность. © Dr **** / VK
Истории выше доказывают: дорога — это всегда приключение, где самые обычные поездки могут обернуться незабываемыми курьезами. А какие странные или занятные случаи происходили с вами за рулем?
Этим людям тоже есть что рассказать:
Комментарии
Вот поэтому я вожу в машине компрессор, чтобы в случае внезапно пробитого колеса, можно было за пять минут его накачать и доехать до ближайшей шиномонтажки.
Подержите моё пиво.))) Нас с мч остановил на дороге и стал докапываться, намекая на взятку, сотрудник ГИБДД, которого я как журналист за день до этого снимала на мероприятии, где он получал награду за честность и неподкупность. Ещё и интервью у него брала. Когда он меня узнал – выражение лица было бесценно.