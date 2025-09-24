15 человек, которые не ждали от свидания такого поворота
Свидание — дело волнительное, можно сказать, настоящее приключение. Здесь и мужчины, которые устраивают аттракцион невиданной своей щедрости, и женщины, которые прибегают к хитрости, чтобы заманить ухажера в гости. Мы собрали самые захватывающие истории реальных людей, которые поделились своим опытом необычных свиданий. Готовы узнать, что из этого вышло?
- Мужик провстречался с подругой 2 месяца. И вот, после проведенного романтика он утром ей гордо пишет: «Зая, скинул тебе стольник на кофе и гамбургер». Пауза. Она пишет: «На кофе не хватит». Он выдал гениальное: «Скинул еще 50. Не шикуй там!»
- Занимался видеосъемкой на кинокамеру. Снимал ролики в своем дворе. Одна девушка прямо сильно заинтересовалась. Пригласила домой, что бы я ей показал, как снимать камерой, как фильм монтировать, как на кинопроекторе показывать. Я, как дурак, все притащил ей домой, давай показывать, рассказывать. А она давай на этот же столик, где стоял проектор, ставить печенье. Предложила пить кофе. Короче, домой пришел не скоро. И нафиг был нужен проектор с кинокамерой? Нашла повод, как меня затащить домой. © Евгений из Сибири. / Dzen
- Мы пошли на первое свидание в кафе-мороженое. И все шло вроде бы хорошо, но тут она ни с того ни с сего встала и сказала, что ей нужно идти. 20 минут спустя она написала мне и сказала, что у нее непереносимость лактозы. Но она все еще хочет сходить со мной на второе свидание. © Ben1313 / Reddit
- Мы с моим мужем только стали жить вместе, снимали однушку. Он решил устроить мне свидание. Он встретил меня с работы (свою он заканчивал на час раньше), идем домой, говорит: «Сразу иди на кухню, у меня сюрприз». Я сижу на кухне, чем-то увлеклась там, он кричит: «Давай быстрее иди сюда, а то у меня уже палас горит!» Сделал сердечко из маленьких круглых свечей, зажег, пока раскидывал розовые лепестки, свечи уже наполовину прогорели. Но сюрприз удался. А еще он мне впервые в своей жизни приготовил ленивые вареники. Правда, из готовой сладкой творожной массы, но это было волшебно. © Разноглазая / Dzen
- Пытался я замутить с девушкой с работы. Сходили в кино и в кафе. Провожал ее до дома, таскал цветы и шоколадки. Вроде взаимная симпатия. И вот пишу: «Какие планы на вечер?» После ее ответа чуть заикаться не начал. Она выдала: «Моя личная жизнь тебя не касается!» Обалдел я тогда по полной. Сижу такой: «Э-э-э, а что это было-то?» Выяснять не стал, решил больше с ней не связываться. © KaramazovDF / Pikabu
- Собрался на свидание, подъехал к месту встречи, с собой привез букет цветов. К оговоренному времени дама не явилась, позвонил уточнить, а она ответила, что передумала приезжать. Ну не пропадать же цветам! Я встречал девушек, идущих по улице, каждой дарил с улыбкой по цветку от чистого сердца и желал отличного дня. Они улыбались в ответ — и смущенно, и счастливо, и радостно. А я поехал домой с отличным настроением. © Подслушано / Ideer
Люди, разделяйте личную жизнь и работу. Мужчины и женщины, не клейте коллег. Это минимум неэтично. Не охоться там, где спишь, Маугли. Не устраивайте брачные игры бабуинов, это же просто таки National Geographic для бедных . Особенно мужчины жгут
- Была забавная ситуация на первом свидании. Интересная дама рассказывала про своих семерых детей. А еще выяснилось, что она ветеринар и обожает кастрировать котов. Я понял, что она так прикалывается, но честно признался, что мне после таких откровений несколько тревожно находится с ней рядом. В общем, предложил завершить встречу. Возможно, я ей не понравился и таким способом она пыталась меня отшить. © Михаил / ADME
- У меня было свидание у девушки дома. Мы сидели и ели пиццу в окружении голубей. Она подбирала раненых голубей с улицы и лечила. Это было странно, но не в плохом смысле. © LoanedPurr / Reddit
Голуби - летающие крысы. Если она их привила, тогда может ещё не всё так плохо
- Лет 25 назад это было. Я пошел на первое свидание с девушкой. Специально к этому дню купил новые джинсы, новую рубашку, туфли и подстригся. Мы пошли есть суши, а потом заскочили еще в одно заведение, чтобы послушать музыку.
Мы заняли места, я заказал напитки и продолжил болтать со своей девушкой. Но она притихла и стала какой-то напряженной. И тут перед нами появился молодой человек из персонала и с силой бухнул перед нами стаканы. Моя девушка крикнула: «Ты чего творишь!». Парень выдал: «А так тебе и надо!».
У меня отвисла челюсть. Говорю: «Эй, ребята, что происходит?» Тот чувак заявляет: «Я ее парень». Девушка ухмыляется: «Бывший!».
Я понял, что меня использовали, чтобы позлить ее бывшего. Сообщил, что мне надо в туалет и тихонько ушел домой. Около 10 лет назад я узнал, что эта парочка все-таки поженилась. © LostinLies1 / Reddit
- Однажды осмелился пригласить очень красивую девушку на свидание, а она согласилась. Решили пойти в кино на фильм ужасов. Я специально это предложил — думал, что она испугается, а я буду бесстрашно сидеть рядом, успокою ее, она впечатлится и будет со мной встречаться. Но фильм оказался реально страшным и не она прижималась ко мне, а я — к ней! В итоге она сказала, что такой трусливый парень ей не нужен. © Подслушано / Ideer
- Однажды я был на свидании и каким-то образом умудрился потерять кредитку. Было холодно, поэтому, пока мы искали ее, я в шутку спросил девушку, каким было ее худшее свидание. Она ответила: «А сам-то ты как думаешь?!» Карту я так и не нашел. © Подслушано / Ideer
- Пригласил девушку на первое свидание на романтический ужин у реки. Приехали на машине прямо на пляж, поужинали. И вот нужно ехать домой, а машина буксует в песке и не выехать. Кажется, я должен на ней жениться, ведь где же я еще встречу девушку, которая нарядная и на высоченных шпильках поможет мне вытолкнуть машину из песка. © Подслушано / Ideer
- Пошли мы с девушкой на свидание. Гуляли, разговаривали. Зашли в кофейню. Она мне рассказала о своих бывших, которые не спешили завязывать с вредными привычками. В итоге она сообщила мне, что я слишком хороший, а ей нравятся плохие парни, и ушла в закат. Я остался стоять в шоке. © Shtolz Croicz / ADME
Девушка в вечернем наряде и туфлях на шпильках пошла на ужин на берегу реки?
- Я на второе свидание с будущей женой принес провода для проигрывателя, который у нее стоял, и сами пластинки. Подключил провода к колонке, мы поставили классику рока и слушали весь вечер. Догадываюсь, что это сыграло свою роль в том, что мы женаты уже 6 лет. © Kinord / Pikabu
- Встречалась с мужчиной 2 месяца. И все как-то бюджетненько — катались на великах. Наконец, он отважился меня угостить: купил порцию пончиков и стакан чая на двоих. Потом я собираюсь домой, но он просит остаться. Говорю, что хочу есть. А он выдает: «Ну, ты сходи домой, поешь, а потом опять встретимся».
А еще, когда он узнал, что я раньше риэлтором работала, то попросил помочь продать его квартиру и купить новую. Естественно, я с него бы никаких денег не взяла. Мы с ним на каждом свидании обсуждали нюансы его будущей продажи. Но даже это не сподвигло его угостить меня отдельным стаканом чая, вдвоем из одного хлебали.© Все прекрасно / Dzen
Комментарии
А зачем женщина- бывший-риэлтор продолжала встречаться с тем мужчиной? И продолжала" хлебать" чай из одного стакана с ним?
Xxkxjxmxnnxdđdmmfcndnfnbfđfnfmfvfmfmfnfđfžfđfbfđnfmfđfnfđfmfmfmfđffđfđfmfmmfmfnfmfđffmfm mfđfđfmfđfmfmfmfmfnfmfjfjfhfhfhfhfjfj