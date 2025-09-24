15 человек, которые не ждали от свидания такого поворота

Свидание — дело волнительное, можно сказать, настоящее приключение. Здесь и мужчины, которые устраивают аттракцион невиданной своей щедрости, и женщины, которые прибегают к хитрости, чтобы заманить ухажера в гости. Мы собрали самые захватывающие истории реальных людей, которые поделились своим опытом необычных свиданий. Готовы узнать, что из этого вышло?