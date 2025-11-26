20 примеров того, как люди отказались от скучного минимализма ради настоящего уюта

1 час назад
Был период, когда как ни откроешь журнал про интерьеры, так всегда видишь бежевый минимализм и все оттенки серого. Казалось, будто лишняя вазочка на полке или яркий пуфик разрушат всю эстетику. Но мода модой, а всегда находятся те, кому подавай что-то особенное и интересное. Кому в кайф развесить картины повсюду, выкрасить потолок в безумный цвет, даже нарисовать субмарину на стенах уборной. И знаете что? В этом есть своя прелесть. Если не верите, то вот вам несколько примеров.

«Улыбаюсь каждый раз, когда бросаю взгляд на этот уютный уголок»

«Это немного чересчур, но это ванна приносит мне столько счастья!»

«Переделала свою комнату и вот какой уютный читательский уголок получился»

  • Выглядит потрясающе, но как вы умудряетесь сидеть на таком кресле? © atchingraindown / Reddit

«Знаю, что такое не всем по вкусу. Но ведь в этом и суть стиля. Для нас главное, чтобы было радостно и комфортно»

Почему то напомнило симбиоз комнаты бабулечки с английским пабом. Мне нравится)
Грибочки на люстре, так вообще - вах!)

«Обустройство нашего дома еще в процессе. Но уже получается что-то очень классное»

Светло бирюзовый с тёплой охрой. Какое изумительное сочетание, нужно сделать пометку)

  • У меня просто челюсть отвисла, когда я это увидела. Если вы вдруг знаете название цвета стен, умоляю, скажите мне. © Chirrrpy / Reddit

«Меня предал парень, и я пошла на радикальные меры. Переделала ванную. Знаю, что его это выбесит. А я в восторге!»

Давно приглядываюсь к обоям в ванной. Интересно, как на практике это всё)

«Вот так выглядит моя гостиная и, по совместительству, офис. Тут в основном все с барахолок»

«Моя уютная квартира наконец-то готова»

«Итак, моя гостиная наконец-то готова»

Почему-то именно в таком помещении хочется писать ✍️
Как минимум фанфик на Гарри Поттера, или что-то новое и волшебное 💖💖💖

  • Вау, настоящие Моника и Рейчел из «Друзей» могли бы жить в такой квартире! © brijito / Reddit

«Вот так выглядит моя уютная суббота»

  • Это очень круто. Вам удалось использовать столько цветов, чтобы при этом комната не выглядела перегруженной. © bing-no / Reddit

«Девушка бросила меня и съехала. Ну а я взял и сделал ремонт на деньги, которые откладывал на обручальное кольцо. Как вам?»

«Мой солнечный дом в Стокгольме»

Вау! Моя малая оценила бы!) словно стала барби в огромном кукольном домике!)
Почему-то ещё захотелось танцевать джаз, хотя вроде антураж и другой))

  • Божечки кошечки, хочу переехать в этот дом и жить там вечно! © boochicko / Reddit

«7 лет назад я жила в приюте. А теперь у меня есть лучшая квартира в мире. И я наконец-то оформила стены так, как всегда хотела»

Красиво ♥️ главное счастья в этом доме 🤲🏻 и путешествий в прекрасные места как на картине.

«Как вам моя дверь в мастерскую? Когда у меня оставалась краска, я просто мазала ее сюда. А где-то через месяц заполнила пробелы и обвела черным»

Этот подход мне нравится, надо иметь в виду. Если это не спальня и не гостиная - можно оторваться.

«Наш маленький мир под лестницей. Я сама все вручную расписала»

«Я недавно развелся. Так что то, что раньше было мужской берлогой, стало просто гостиной»

Для меня очень необычно обыгран зелёный 🤔
Словно в кинотеатре всё. Человек отрывается 👍👍

«Я обожаю возвращаться домой»

  • Пытаюсь развести мужа на яркие цвета в интерьере. Пойду, ткну его носом в это фото. © curlymama / Reddit

«Я сама расписала этот стол!»

Почему-то напомнило искусство южной Америки. Хотя там и др узоры 🤔👍👍

«Мое хипповское святилище»

Какая нежнятина 😍😍😍
А здесь я писала бы сказки и читала добрые истории о волшебных мирах 🍀

«Мой захламленный, но очень уютный бревенчатый домик»

Вот, это настоящая берлога!)))
Не хватает ружья и тайги за окном!
Красота)))

А вы на какой стороне? Модный минимализм или сердце лежит к чему-то более насыщенному? Комментарии — отличное место для высказываний.

Фото на превью RehabIceCream / Reddit

Не понравились только грибная кухня, странный туалет и расписной стол. Остальное понравилось всё, в той или иной степени

