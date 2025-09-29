У этой отделки единственный минус - нетрезвым туда не зайти, а если зайти - нескоро выйдешь: плитка на полу неизбежно будет продолжать провоцировать "вертолёты"... А так - вполне симпатично.
15+ человек, которые с помощью рук и терпения навели красоту и уют
Иногда только дай людям волю что-то создать — и они сотворят настоящее волшебство! В мире, где все можно купить, ручная работа становится ценнее золота. И неважно, что это — ремонт кухни, разбор кладовки или преображение старого сада. Главное, что в каждый такой проект вложена душа и неимоверный труд. Сегодня мы покажем вам, на что способны мастера, которые не боятся испачкать руки и изменить все к лучшему!
«Не всем по вкусу, но я бесконечно горд, что все сделал своими руками»
«Не терпится показать вам мое обновление входной зоны»
«За $ 5000 все сломали, так что с мужем взяли все в свои руки»
Честно говоря, изначальный план закатать все в плитку выглядит так себе. Обстановка в доме не очень гармонирует с этой миниатюрой мраморного карьера... Ну и итог тоже странный.
- Сделано классно, но сам дизайн оставляет вопросы. © TopRamenisha / Reddit
«Вот что получилось всего за 6 месяцев»
«Мы переделали кладовую и наконец-то избавились от этих дурацких решеток!»
решетки были неплохи, а бардак вернется, так как пространство по-прежнему не организовано для хранения
- Я с вами! Тоже ненавижу решетки. Мы с мужем так же переделали все наши шкафы. © shuzgibs123 / Reddit
«4 года назад я внезапно решил заняться садом. Опыта ноль, но была уйма энтузиазма и мои руки. И вот какой результат»
Результат - вместо поля крошечная грядка с растениями в горшках и заложенный плиткой двор?
«Вот такое до и после»
И опять цветокоррекция для усиления эффекта. Вся зелень в серый ушла. Подозреваю что в реальности дом выглядит в совсем другом настроении
- Офигеть! Первое фото почти оскорбительно. А вот результат прекрасен! © Equivalent_Tea8061 / Reddit
«Полностью переделал отцовский дом»
«У меня был тяжелый год. Так что я отвлекалась на ремонт кухни. Тут у нас кухонный остров»
«Мы арендуем этот дом и вот что решили сотворить с двором»
- Офигеть просто, вот это преображение! © crzydmndx / Reddit
- На месте владельцев я бы вас выгнала, чтобы потом цену за аренду поднять до небес.
Будто волшебной палочкой взмахнули. Раз — и готово!
«Готовить стало в разы приятнее»
- Ничего себе! Вы где-то видели такой потолок? Я в восторге. © visionarywatts / Reddit
«Вот так теперь выглядит наш садик с лекарственными травами»
- Я ужасно завидую. Это выглядит как произведение искусства. © Unknown author / Reddit
Кому-нибудь еще захотелось испечь на такой кухне ароматное печенье?
«Ремонт ванной влетел в копеечку, но зато какой результат!»
«Результат мойки под давлением. Вообще-то это красный кедр»
«До и после того, как я наконец-то разгребла бардак в своей кладовой»
«Я совсем не художница, но нарисовала в комнате своей племяшки сказочную фреску»
«Преображение любимой комнаты: всего лишь краска на стенах и $ 500 на аксессуары»
Как вам подобные преображения?
