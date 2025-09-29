15+ человек, которые с помощью рук и терпения навели красоту и уют

2 часа назад

Иногда только дай людям волю что-то создать — и они сотворят настоящее волшебство! В мире, где все можно купить, ручная работа становится ценнее золота. И неважно, что это — ремонт кухни, разбор кладовки или преображение старого сада. Главное, что в каждый такой проект вложена душа и неимоверный труд. Сегодня мы покажем вам, на что способны мастера, которые не боятся испачкать руки и изменить все к лучшему!

«Не всем по вкусу, но я бесконечно горд, что все сделал своими руками»

Jrtfy
1 час назад

У этой отделки единственный минус - нетрезвым туда не зайти, а если зайти - нескоро выйдешь: плитка на полу неизбежно будет продолжать провоцировать "вертолёты"... А так - вполне симпатично.

«Не терпится показать вам мое обновление входной зоны»

«За $ 5000 все сломали, так что с мужем взяли все в свои руки»

Cookie
1 час назад

Честно говоря, изначальный план закатать все в плитку выглядит так себе. Обстановка в доме не очень гармонирует с этой миниатюрой мраморного карьера... Ну и итог тоже странный.

«Вот что получилось всего за 6 месяцев»

«Мы переделали кладовую и наконец-то избавились от этих дурацких решеток!»

  • Я с вами! Тоже ненавижу решетки. Мы с мужем так же переделали все наши шкафы. © shuzgibs123 / Reddit

«4 года назад я внезапно решил заняться садом. Опыта ноль, но была уйма энтузиазма и мои руки. И вот какой результат»

MIZZ O.o kuropatka
1 час назад

Результат - вместо поля крошечная грядка с растениями в горшках и заложенный плиткой двор?

«Вот такое до и после»

Тревожное Пирожное
только что

И опять цветокоррекция для усиления эффекта. Вся зелень в серый ушла. Подозреваю что в реальности дом выглядит в совсем другом настроении

«Полностью переделал отцовский дом»

«У меня был тяжелый год. Так что я отвлекалась на ремонт кухни. Тут у нас кухонный остров»

«Мы арендуем этот дом и вот что решили сотворить с двором»

  • Офигеть просто, вот это преображение! © crzydmndx / Reddit
  • На месте владельцев я бы вас выгнала, чтобы потом цену за аренду поднять до небес.

Будто волшебной палочкой взмахнули. Раз — и готово!

«Готовить стало в разы приятнее»

«Вот так теперь выглядит наш садик с лекарственными травами»

Кому-нибудь еще захотелось испечь на такой кухне ароматное печенье?

«Ремонт ванной влетел в копеечку, но зато какой результат!»

«Результат мойки под давлением. Вообще-то это красный кедр»

«До и после того, как я наконец-то разгребла бардак в своей кладовой»

«Я совсем не художница, но нарисовала в комнате своей племяшки сказочную фреску»

«Преображение любимой комнаты: всего лишь краска на стенах и $ 500 на аксессуары»

Как вам подобные преображения?

Jrtfy
55 минут назад

Ххххэй, Адме! Понятно, что вы зарабатываете на рекламе, но вставлять на страницу ролики с транслирующимся звуком - ужасное неуважение к читателям!!! У меня смарт ночью был на беззвучке, я просматривал эту страничку, и вдруг включился рекламный ролик НА ПОЛНОЙ ГРОМКОСТИ! Полдома разбудил из-за ваших "веб-мастеров". Совесть имейте, ну!

Буду минусовать все статьи, где будет наблюдаться такое хамство - независимо от контента.

