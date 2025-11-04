18 людей, которые из подручных материалов создают настоящие произведения искусства
Иногда для творчества не нужны дорогие инструменты — достаточно немного фантазии, терпения и пары вещей, что под рукой. Эти умельцы доказывают, что даже из самого обычного можно сделать нечто удивительное.
«Мой последний проект из дерева — это ясень и орех»
«Сделал эту шкатулку для невестки в подарок на свадьбу»
«Сделал для жены такую шкатулку»
эти чудовищные щели, все ящики перекособочены 🤦 стык криво замазан, про фурнитуру уже написали, что ни к селу ни к городу, задумка неплохая, а исполнение - на "3", хромает на обе ноги
- Я бы вышла за вас замуж ради нее! © Ok_Preparation_4932 / Reddit
«Несколько моих разных поделок из фетра»
«Моя тыква в виде песчаного червя из „Дюны“»
«Разукрасила коробку от телефона — получилась классная коробочка для пуговиц»
Как говорил Промокашка в фильме "Место встречи изменить нельзя": "Хм, это и я так могу!"😲
«Поймала момент и сделала по его мотивам поделку из кожи»
- Это просто какое-то волшебство! © strawspiderflower / Reddit
«Мини-пекарня с котиками из полимерной глины — чуть смолы и немного макияжа для цвета»
«Я сшила это платье — каждый лепесток прикреплен вручную»
- Боже, да это же уровень музейного экспоната! © pigswearingargyle / Reddit
«Я слепила улитку из глины»
«Лягушка с жемчужной сережкой — витраж, все детали делала сама»
«Серебряное кольцо с микромозаикой в виде рыбки. Сделала из смальты — мозаичного стекла»
О, такое я бы носила с удовольствием! Отличная работа + немножечко эпатажа. Мое, точно!
«Моя жена сушит цветы и делает такие красивые штуки»
На мой вкус, уровень школьной поделки, и художественная ценность аналогичная.
«Сделала кристаллический корсет из прозрачной смолы»
Да, тут уже все равно на этот корсет. На такую роскошную женщину хоть мусорный пакет надень, она будет и в нем хороша)
- Я бы носила такое каждый день! Готова отдать любые деньги! © Thatsmyredditidkyou / Reddit
«Я попыталась передать его забавную улыбку через поделку из шерсти»
«Слепила такие милые магнитики из глины»
«Небольшая вышивка, вдохновленная предстоящим праздником»
«Делала все это без швейной машины — потратила кучу времени, но довольна результатом»
И без утюга.
А вообще я понимаю какой это труд сшить все это руками. Задумка интересная. Пост времен ковидной самоизоляции по всему миру. В оригинале девушка пишет, что у нее занял пошив 15 часов. И она восстанавливает старую швейную машинку бабушки, учится шить по видеоурокам.
Когда смотришь на такие работы, понимаешь — главное не материал, а вдохновение и желание творить. Еще больше примеров того, как люди создают красоту своими силами, смотрите в этой подборке.
Комментарии
Понравилась двухцветная шкатулка, оба собачьих портрета и вышивка котов, керамическая улитка, кольцо с рыбкой.
Лягушка с сережкой ужасна, но найдет своего ценителя, не сомневаюсь)
А маленькие котики в пекарне напомнили вот этого упоротого бобра, который изначально задумывался собакой 😉