18 людей, которые из подручных материалов создают настоящие произведения искусства

Иногда для творчества не нужны дорогие инструменты — достаточно немного фантазии, терпения и пары вещей, что под рукой. Эти умельцы доказывают, что даже из самого обычного можно сделать нечто удивительное.

«Мой последний проект из дерева — это ясень и орех»

«Сделал эту шкатулку для невестки в подарок на свадьбу»

«Сделал для жены такую шкатулку»

Чертово_колёсико
3 часа назад

эти чудовищные щели, все ящики перекособочены 🤦 стык криво замазан, про фурнитуру уже написали, что ни к селу ни к городу, задумка неплохая, а исполнение - на "3", хромает на обе ноги

-
-
Ответить

«Несколько моих разных поделок из фетра»

«Моя тыква в виде песчаного червя из „Дюны“»

«Разукрасила коробку от телефона — получилась классная коробочка для пуговиц»

«Поймала момент и сделала по его мотивам поделку из кожи»

«Мини-пекарня с котиками из полимерной глины — чуть смолы и немного макияжа для цвета»

«Я сшила это платье — каждый лепесток прикреплен вручную»

«Я слепила улитку из глины»

«Лягушка с жемчужной сережкой — витраж, все детали делала сама»

«Серебряное кольцо с микромозаикой в виде рыбки. Сделала из смальты — мозаичного стекла»

«Моя жена сушит цветы и делает такие красивые штуки»

«Сделала кристаллический корсет из прозрачной смолы»

Клеопатра
2 часа назад

Да, тут уже все равно на этот корсет. На такую роскошную женщину хоть мусорный пакет надень, она будет и в нем хороша)

-
-
Ответить

«Я попыталась передать его забавную улыбку через поделку из шерсти»

Rina Ray
1 день назад

Действительно, получилась совершенно солнечная морда)))

-
-
Ответить

«Слепила такие милые магнитики из глины»

«Небольшая вышивка, вдохновленная предстоящим праздником»

«Делала все это без швейной машины — потратила кучу времени, но довольна результатом»

Мариночка
1 час назад

И без утюга.

А вообще я понимаю какой это труд сшить все это руками. Задумка интересная. Пост времен ковидной самоизоляции по всему миру. В оригинале девушка пишет, что у нее занял пошив 15 часов. И она восстанавливает старую швейную машинку бабушки, учится шить по видеоурокам.

-
-
Ответить

Когда смотришь на такие работы, понимаешь — главное не материал, а вдохновение и желание творить. Еще больше примеров того, как люди создают красоту своими силами, смотрите в этой подборке.

Руконожка Ай-Ай
3 часа назад

Понравилась двухцветная шкатулка, оба собачьих портрета и вышивка котов, керамическая улитка, кольцо с рыбкой.
Лягушка с сережкой ужасна, но найдет своего ценителя, не сомневаюсь)

А маленькие котики в пекарне напомнили вот этого упоротого бобра, который изначально задумывался собакой 😉

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

