15 случаев, когда попытка прикоснуться к прекрасному превратилась в анекдот

Случается такое, что привычный досуг внезапно надоедает и хочется чего-то большего. Поход в театр, музей или на выставку кажется идеальным вариантом замечательно провести время и заодно научиться чему-то новому. Иногда такие вылазки расширяют горизонт даже больше, чем мы предполагали. Мы собрали истории людей, которые просто хотели приобщиться к прекрасному, а в итоге будто бы в комедию попали. Неловкие ситуации, казусы и проколы — все это только сделало особенные моменты незабываемыми!