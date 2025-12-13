15 случаев, когда попытка прикоснуться к прекрасному превратилась в анекдот
Случается такое, что привычный досуг внезапно надоедает и хочется чего-то большего. Поход в театр, музей или на выставку кажется идеальным вариантом замечательно провести время и заодно научиться чему-то новому. Иногда такие вылазки расширяют горизонт даже больше, чем мы предполагали. Мы собрали истории людей, которые просто хотели приобщиться к прекрасному, а в итоге будто бы в комедию попали. Неловкие ситуации, казусы и проколы — все это только сделало особенные моменты незабываемыми!
- В сети познакомился со мной парень, пригласил на свидание. Я решила, что устала от стандартных свиданий в кафе, поэтому предложила пойти в театр. Он идею поддержал. Когда мы вошли, он очень уверенно вел меня куда нужно, проход к нашим местам быстро нашел. Было впечатление, будто он этот театр наизусть знает. Это приятно удивило меня, ведь на первый взгляд так и не скажешь, что парень посещает такие культурные мероприятия. Да и самой немного стыдно стало — была тут последний раз лет 5 назад. Говорю: «Ты так хорошо тут все знаешь. Часто тут бываешь?» Он: «Да. По пять раз в день», — и начал смеяться. Оказывается, он работает в магазинчике в двух шагах и бегает в театр в туалет. © Палата № 6 / VK
- Пригласила маму на балет. Отвалила кучу денег за лучшие места. Уселись, мамуля вся сияет. И тут сзади кто-то шепчет: «Посмотри на нее, как так можно?» Мы переглядываемся. А мужчина выдает: «Девушка, вы, конечно, прекрасны! Но не могли бы вы свою шикарную дульку распустить, а то мне ничего не видно». Поворачиваюсь, а там сидит мужчина совсем невысокого роста с виноватым выражением лица.
«Когда удачно зашел в музей»
- Вчера с детьми ходили на спектакль «Остров сокровищ». У каждого персонажа свое «досье», которое показывается в определенный момент. И вот одно из них: «Билли Бонс. Он же „Капитан“. Обладатель карты Острова Сокровищ. Всегда простужен. Характер скверный». И тут сын шепчет: «Не женат ....» © etocapec / Pikabu
- Моя мама когда-то работала учителем литературы в нашей городской школе. Историй много накопилось за более чем 20 лет стажа. Рассказывала на днях об одном Илюше, который всегда поднимал руку, даже если не знал правильного ответа. Урок литературы, мама спрашивает о том, как ребята понимают строки Пушкина «духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». Илюша, как и всегда, поднимает руку и уверенно выдает: «Пушкин ночью полз по пустыне и очень хотел пить!». © Палата № 6 / VK
- Наконец решилась исполнить свою мечту. Позвала парня на гончарный мастер-класс. Решили слепить парные кружки. В начале все шло идеально: глина, медитация, романтика. Парень уловил настроение, подошел ко мне сзади, положил руки на мои. И тут у меня резко зачесалась лопатка и я дернулась влево. Чашка потеряла форму, глина брызнула прямо на нас, а парень вообще завалился в бок. Смотрит на меня ошарашено и как давай смеяться. Из-за испорченной чашки пришлось задержаться, но зато об этом мастер-классе мы точно не забудем. Все подкалывает меня, что я тогда его специально скинула.
«Мой друг нашел в музее искусств своего двойника из 1572 года»
- Пошли с детьми в краеведческий музей. Идем через временные экспозиции, ребенок все рассматривает. Тут оживает один из экспонатов — смотрительница. Подлетает к нам с шипением, а я в осадок выпадаю от ее замечания: «В этом зале вашему ребенку нельзя ни на что смотреть. Вам по билету дальше» © SweetDreams2020 / Pikabu
- Парень у меня настойчивый человек. Если чего-то захочет, то обязательно добьется этого. Были мы с ним как-то в столице, а там музей, в который он безумно хотел попасть. Планировали пожить там недельку, точно успели бы все посмотреть и отдохнуть, но, к сожалению, музей был закрыт. И на следующий день тоже. Оказалось, что там ремонтные работы, но парень из-за этого не унывал, сказал, что не уедет, пока не побывает в музее. Мы целый месяц жили в каком-то дешевом хостеле, питались лапшой и экономили на всем, на чем только можно, лишь ради того, чтобы парень полчасика походил по тому музею... © Палата № 6 / VK
- Решили с парнем сходить в новый музей. Окультуриться и заодно пофоткаться. Я в новом пальто, он с умным видом читает таблички. Заходим в зал с древнегреческими статуями, я позирую у мраморного бюста, а парень, пытаясь достать телефон, случайно роняет пакетик с конфетами. Драже рассыпаются не только у подножия статуи, но и по всему залу. Надо было видеть, как мы в панике судорожно стараемся быстро все собрать. Хорошо посетителей было мало, хоть не так стыдно.
«Эта античная римская скульптура выглядит прямо как я»
- В детстве меня поразил наш зоологический музей. Запомнился огромный мамонт, скелет кита, картинка из жизни первобытных людей, разноцветные и сверкающие минералы под стеклами... Так получилось, что долгое время работала буквально в квартале от того музея и все что-то не до того было. Но очень хотелось зайти и вновь окунуться в ту атмосферу невероятного и древнего. Дошла в обед в культпоход. И вот... мамонта погрызла моль, потолок, под которым закреплен склет монстра весь в ржавых мокрых разводах... Долго я шла до музея. © moamy / Pikabu
- Взялась за чтение. Еду в автобусе с книжкой, клюю носом. И тут автобус резко тормозит, я влетаю в спинку кресла спереди. Оттуда выглядывает мужичок и с хитрой ухмылкой вдруг говорит: «А я знаю как разбудить спящую красавицу!» Я опешила, а он вдруг как засмеется. Потом кивает на книгу, я смотрю, а у меня в руках большой сборник сказок! Я же взяла пару книг в библиотеке, решила и сказки захватить, так сказать, в детство погрузиться. Вот эти сказки в сочетании с моим засыпающим лицом и надоумили его шутить.
- По работе познакомилась с парнем. Работает в театре. Умный, харизматичный — я аж поплыла. На второй встрече уже вовсю шутил, флиртовал, позвал к ним на спектакль. Пришла, а в зале темнота, хоть глаз выколи. Вспыхивают софиты и я вижу на сцене его в костюме клубники. И тут на сцену выбежали другие фрукты и овощи. Все это представление длилось от силы минуты 3, но к концу я уже не могла сдерживать смех. Потом он объяснил, что они готовят спектакль для детей и это одна из сцен. Они решили протестировать на мне. Вот так я и попала на репетицию к независимому театру. А паренек в конце добавил, хитро улыбаясь, что специально выбрал себе костюм клубники, я ведь рассказывала, что очень ее люблю.
«Встретил своего двойника в Лувре»
А какие курьезы в местах культурного просветления заставали врасплох вас? Вот с чем столкнулись герои из других наших подборок:
