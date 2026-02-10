15+ мужей, которые героически пытались порадовать любимую супругу

Не всегда в супружеских отношениях все идет как по маслу, но когда обе половинки действительно любят друг друга, любые неурядицы превращаются в ерунду. В историях из этой подборки каждый из мужчин по-своему показывает свое трепетное отношение к любимой женщине, и это очень трогательно. Кто-то просто старается рассмешить и поднять настроение, кто-то дарит дорогие подарки, а кто-то окружает уютом и теплом.