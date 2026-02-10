15+ мужей, которые героически пытались порадовать любимую супругу

Истории
8 минут назад
15+ мужей, которые героически пытались порадовать любимую супругу

Не всегда в супружеских отношениях все идет как по маслу, но когда обе половинки действительно любят друг друга, любые неурядицы превращаются в ерунду. В историях из этой подборки каждый из мужчин по-своему показывает свое трепетное отношение к любимой женщине, и это очень трогательно. Кто-то просто старается рассмешить и поднять настроение, кто-то дарит дорогие подарки, а кто-то окружает уютом и теплом.

  • Муж подруги подарил ей Дайсон. Сказала своему, что хочу такой же. И вот новогодний вечер, вся семья собралась. Свекровь с масляной улыбочкой говорит: «Он так старался, знай цену своему мужу!» Думаю: «Ну неужели!» И тут этот красавчик вручает мне бигуди. Оказалось, он решил, что Дайсон — это просто способ делать кудри, и нашел «лучший аналог». Прошерстил все, заказал какие-то новомодные, но, блин, бигуди!
  • Мой любимый подарил мне коробку мяса вместо цветов, объяснив это тем, что цветы завянут через три дня, а мясо будет радовать гораздо дольше. © aqtassova
  • На мой день рождения будущий муж подарил кольцо, размером на безымянный палец. Когда поздравлял, то от волнения даже по бумажке читал: «Вижу, как идем рука об руку по жизни, ты моя любовь и мать детей...». Я решила, что это предложение, и стала готовиться к свадьбе. А выяснилось, что он ничего такого не имел в виду. Просто хотел колечко подарить. Примерно через полгода спросила: «Жениться будем?» Он: «Я до 30 не планировал». Я в ответ: «Ну тогда расходимся, и я найду кого-нибудь посговорчивее». А он: «Но я тебя люблю!» В итоге 15 лет в браке, 2 детей. Раньше стеснялась, что не мне сделали «предложение», а я сделала, да еще такое неромантичное. Теперь, конечно, нет. Даже в некоторой степени горжусь своей прямотой и целеустремленностью. © la_perla_sasha

«Мой муженек снова отличился. Захожу в туалет, а там вот такая красота из туалетной бумаги»

  • Подруга — учитель в школе. Муж ей подарил айфон на Новый год. Она пришла в школу и все время его прятала в сумке, так как ей было неудобно перед другими учителями. И вот она пошла на повышение квалификации и там вытащила телефон, чтобы сфоткать сертификат. И что вы думаете, одна учительница говорит ей: «Как это учитель школы может себе позволить айфон?» © ailinna.keepsmile
  • Когда мы с будущей женой только начали встречаться, я купил ей дурацкий букет в форме собаки, потому что она обожает собак, а у меня на них аллергия. Правда, я додумался прислать этот «собачий букет» к ней на работу, что оказалось очень неуместно и ей было из-за меня стыдно. Короче, я ей до сих пор дарю цветы, но каждый раз сомневаюсь в выборе. © ConjugalVisit / Reddit
  • У меня проблемы с запоминанием цифр, поэтому все важные для меня даты я набил себе на ноге. Нет, не просто набор цифр, а завуалировано, вместе с рисунком. Так у меня на ноге есть дата нашего знакомства с супругой, день ее рождения, дни рождения детей и еще несколько знаменательных дат. Никто из близких об этом не знает, а я — всегда любящий и чуткий муж. Ну а что, по-другому никак. Тату-мастер, 34 года. © Не все поймут / VK

«Мой муж поставил эту кушетку, чтобы я могла сбежать от всего мира и просто расслабиться»

  • Все выходные муж провел в гараже за ремонтом машины. В воскресенье днем решила наведаться к нему, ну и бутеров занести. Стучусь, приоткрываю дверь, в этот момент несется муж и с криками: «Это моя территория!», — не дал мне даже зайти внутрь. А я четко услышала, что он там не один. Короче, сами понимаете, что подумала. Расплакалась и ушла. Дома еще больше себя накрутила и начала собирать чемоданы к маме. Хорошо, что не успела уехать. Мой благоверный пришел и вручил мне собственноручно сделанную кованную розу. Специально нанял мужика, который обучит его этому делу. Удивил конечно. © Не все поймут / VK
  • На днях потеряла бумажку с важной информацией. Перерыла весь дом, нигде нет. Уже отчаявшись найти, предположила, что бумажка могла завалиться за диван. Муж, кряхтя и надрываясь, отодвинул диван, а сынуля первый юркнул туда и достал эту бумажку! Я в порыве радости расцеловала сына: «Молодец, умница!» А муженек смотрит так растерянно и говорит: «Это же я, я диван тяжелый отодвигал!» Пришлось и его расцеловать за то, что достал из-за дивана мою любимую чертежную линейку, которую я, кстати, тоже потеряла. Так забавно было видеть его искреннюю детскую обиду и ревность, что мама (то есть я) не его похвалила. © Не все поймут / VK
  • Пришел с работы благоверный, спрашиваю чего изволит покушать, он говорит: «Да ладно, я сам пойду себе приготовлю». Я резонно возмущаюсь: «А я тебе зачем?» А он в ответ: «Для прикола. Ну вот попугаев зачем заводят, пользы от них никакой, зато радости сколько!» © asya_galitskaya

«Мой чудесный муж сделал мне маникюр»

  • Воскресно валяюсь в кроватке с книжкой. Прибегает мой благоверный и сует мне под одеяло... кастрюлю с тестом! Я, говорит, пирог с рыбой тебе готовить буду, надо, чтоб тесто поднялось, а у тебя тут самое теплое место в доме. Лежу теперь, сторожу тесто. © lari4kina_babich
  • Решила я разбавить бытовуху в семейной жизни. Весь день посылала мужу СМС с тонкими намеками на незабываемый романтический вечер. Заказала суши, достала корсет. Тут стучит мой муженек в двери, я вся такая откровенно красивая открываю, а у него за спиной наши общие друзья стоят, а сам он в руках держит два пакета чипсов... Больше никогда в жизни ему намекать не буду! © Карамель / VK
  • Вчера мой благоверный выдал очередной шедевр: «Ты мне больше нравишься без этой красной помады». Я чуть не расхохоталась ему в лицо. Тот самый мужик, который познакомился со мной на корпоративе, где я была как кукла Барби — накрашенная, в платье, на каблуках. Говорю: «Ага! А с кем ты заигрывал весь вечер на дне рождения Леночки, когда я пришла с красной помадой?» Он аж поперхнулся. Десять лет вместе, а все еще думает, что я не замечаю, как меняется его взгляд, когда я при параде. Хорошо выгляжу я для себя. А его восхищение — приятный бонус. © ya_ne_slomlena

«Вот открытка, которую мне мой благоверный подарил на 60-летие. Он полтора года ждал, когда я разменяю седьмой десяток и присоединюсь к нему»

  • «Моя малышка, приношу свои соболезнования в связи с тем, что твой пятый десяток подошел к концу. Добро пожаловать на „Темную сторону“ для тех, кому за 60. С днем рождения! Люблю тебя, твой муж».
  • Муж приехал ночью из командировки, дверь была закрыта ключом изнутри (ну тупанула я), а ключ в скважине. Вместо того, чтобы долбить дверь и звонить в звонок, он включил с телефона умную колонку в нашей спальне, которая играет на низкой громкости, и я очень спокойно проснулась под тихую музыку. Потом позвонила ему, увидев пропущенный. Он говорит: «Я внизу, открывай». Я просто хочу быть с ним всю жизнь. © yanazaichenkova
  • Муж приехал с командировки, подарил дорогущее кольцо. Оказалось, я не умею принимать дорогие подарки. Мне стало неловко, я замешкалась убрала кольцо, отвлеклась на детей, на еду и не поблагодарила, не примерила. Потом мы сели есть, муж спросил: «Тебе не понравилось?» А мне понравилось! Очень! Я действительно сильно хотела такое. Призналась, что мне неловко стало. Услышала от него: «Привыкай». Люблю! © apelsin0603
  • Муж подарил на 8 марта годовой абонемент на фитнес. Если честно, ходить туда не особо хотелось, собиралась подарить подруге. А муж не обиделся и, зная мою скупость, прислал мне ссылку, где указана цена на этот абонемент. Когда я ее увидела — тут же откуда-то взялось желание заниматься спортом. Спасибо, муженек, за твою нестандартную мотивацию. Уже минус 3 кг. © Мамдаринка / VK

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее