15+ историй о маленьких традициях, из которых складывается большое семейное счастье
У каждой счастливой семьи есть свой секретный код — набор привычек и традиций, которые делают их жизнь ярче и веселее. Мы нашли примеры того, как забота и желание импровизации превращают семейную рутину в радость, укрепляя семейные узы.
«Доченька ввела новую семейную традицию»
«Мы ей рассказали, что в Новый год все обычно говорят тосты. Спустя несколько часов она выдала: „Ну что, будем готовить тосты?“ Ну и вот».
- Ага, а через 13 лет она такая: «Блин, а это обязательно?» © Kermicon / Reddit
«Каждый год я пеку тонну печенья для семьи и друзей»
- Парень пригласил на знакомство с родителями. Встретили хорошо, сели за стол. Накладываю себе винегрет, пробую — а он абсолютно пресный, ни грамма соли! Есть невозможно. Но я сижу, думаю: «Надо доесть, нельзя обижать хозяйку». Тут его мама спрашивает: «Ну как салат?» Я улыбаюсь через силу: «Отлично, очень вкусно!» И вдруг она выдает: «А ведь до тебя все девушки Андрея сразу за солонку хватались. Ты одна у нас такая тактичная оказалась, все съела и виду не подала». Оказалось, это у них такая специальная проверка будущих невесток. Хорошо, что я этот «солевой тест» прошла!
- Всегда любила цветы, поэтому к 30 годам открыла свой цветочный киоск и сама же работаю там флористом. Самый кайф — это составлять букеты, слушая от мужчин про их возлюбленную. Я знаю больше историй любви, чем видел загс, но недавний случай растрогал меня больше всех. Пришел мой постоянный клиент и заказал сразу 25 букетов для своей жены, с просьбой доставлять по одному каждое утро субботы. Говорит: «я в командировку еду на полгода, а традицию нарушать из-за этого не хочу». И как тут не поверишь в настоящую любовь? © Карамель / VK
- Когда кому-то в нашей семье исполняется 16, он должен оставить надпись под кухонным столом бабушки. Нужно написать что-то смешное, остроумное или личное, а потом добавить имя и дату. Если человек стал частью семьи позже — по браку или просто как близкий друг, — он тоже расписывается, когда его официально «принимают». Это целое событие: все собираются, фотографируются, это особенный момент. А еще здорово время от времени заглядывать под стол и читать старые надписи — какие-то уже выцвели, а их авторов давно нет рядом, потому что жизнь развела нас в разные стороны. Младшие всегда с нетерпением ждут своего 16-летия, чтобы, наконец, добавить свое имя к семейной истории. © Thyanlia / Reddit
- Мама с папой расстались, когда мне было 4 года. Развод они официально оформили, когда мне было уже 8, и случилось это за неделю до Рождества. Папа получил опеку. В общем, после рождественского ужина и всего остального он уложил нас с сестрой спать. Примерно через час слышу — папа плачет, и я вышел, чтобы обнять его. Он смотрел «Крепкий орешек» по телевизору, а я сел рядом и смотрел вместе с ним. Так что теперь каждый год мы смотрим «Крепкий орешек» вместе. © leroywhat / Reddit
«Когда-то в нашей семье была прекрасная традиция. Мама раскопала старые фотки»
- У нас с мужем есть сезонная традиция: когда весной убираем зимние вещи в шкаф, обязательно кладем друг другу в карманы по мелкой купюре и записке с пожеланием. Это чтобы осенью, достать куртку, найти «сюрприз» и улыбнуться. Вчера ударил первый мороз. Я достала свой пуховик, сунула руку в карман в поисках тех самых ста рублей, а нащупала что-то объемное. Вытаскиваю, а там толстый конверт, перетянутый резинкой. Оказалось, муж все лето, пока куртка висела в чехле, потихоньку докладывал туда деньги с каждой подработки. Сказал: «Знал, что ты опять будешь расстраиваться, что лето кончилось, решил подсластить пилюлю». На «подсластить» хватило на шикарные осенние сапоги и поход в ресторан. Традицию теперь называем «инвестиционный пуховик».
- Я повар. У нас с женой разные вкусы в еде. И у нас есть традиция: один день в месяц я даю ей деньги, и она покупает все, что хочет, делает мне заказ блюда, и я для нее готовлю целый день то, что она попросит. В это же время готовлю себе, что я хочу. В обычные дни едим обычную еду, но всегда делаем праздник живота. И я не понимаю, как можно в тайне от жены что-то есть. Можно ведь и жену порадовать, и себя. У всех разные вкусы. Главное договориться. © Подслушано / Ideer
- В детстве у нас в семье была небольшая традиция: на каждый праздник мне нужно было учить маленький стишок, чтобы встать на стул и рассказать его родителям. Только после этого я могла получить все свои подарки, которые они мне подготовили. Я делала это в семь лет, в десять и даже в четырнадцать. Три недели назад у меня был день рождения, пришла к родителям домой, а папа с порога так сразу ехидно смотрит на меня и говорит: «Стишок расскажешь? Давай, давай, а то подарок не получишь!». Маша, 28 годиков, стояла на стульчике посреди комнаты и рассказывала детский стишок, чтобы получить свой подарок. Обожаю своих родителей! © Карамель / VK
- Встречалась с парнем несколько лет, и каждый год его день рождения отмечали с родителями. Мама всегда пекла наполеон. И вот очередной праздник. Разрезают торт, я начинаю есть свой кусок и натыкаюсь на что-то твердое. Монетка! Говорю свекрови: «О, это к удаче!» А она выдает: «Нет! Это к тому, что вы с моим сыном в этом году поженитесь!» Оказывается, они все эти годы специально прятали монетку и ждали, когда она мне попадется, мол, это знак, что я «та самая». Вот теперь сижу и думаю: а если бы мне этот кусок еще лет пять не попадался, мы бы так и не поженились, что ли?
- В нашей семье есть традиция — когда мы лепим пельмени, один обязательно должен быть с сильно переперченным фаршем. Когда мама привела отчима знакомиться с семьей, бабушка налепила пельменей и, конечно же, такой пельмень попался отчиму. Так он даже бровью не повел, но потом рассказывал, что очень испугался, что сейчас придется съесть целую тарелку таких пельменей. © SeregaDelin / Pikabu
«Вот уже 26 лет мы с сестрой делаем такие памятные фотки»
- Когда мне звонит мама, я отвечаю на звонок строчкой из «Богемской рапсодии» и пою: «Мама-а-а», а она обязательно должна напеть в ответ «У-у-у-у», и только потом мы начинаем разговор. © MerylSquirrel / Reddit
- Когда пришли с мужем в ЗАГС подавать заявление, нам сообщили, что свободная дата — 31.10. Так как нам хотелось поскорее зарегистрировать наши отношения, мы согласились, забыв, что это самый жуткий день года. Делать нечего, стали планировать свадьбу, а раз дата вышла символическая, то и праздник решили делать тематическим. Я выбрала себе черное платье, всем гостям сделали хэллоуинский грим, у каждого был свой образ. Это был самый веселый праздник из всех, что я помню в свой жизни! Родственники отнеслись с позитивом и креативом, помогали с декорациями, и в целом это был суперский праздник! И вот год, как мы с мужем в браке, и не изменяем традиции — в этот день у нас костюмированная вечеринка. © Карамель / VK
- Гостила как-то у подруги на новогодних каникулах. Сидим всей семьей, празднуем. И тут замечаю странность: все вокруг ее младшего брата буквально на цыпочках ходят, еду подносят, а он палец о палец не ударит. Я думаю: ну ничего себе оборзевший! Не выдержала, спрашиваю у подруги, что это он так. А та улыбается и выдает: «Да это он „счастливую“ игрушку на елке нашел. У нас традиция: кто первым найдет специальный красный шар, того все праздники обслуживают как короля». И самое смешное, что этот мелкий жук уже третий год подряд умудряется выигрывать!
