Чтобы чисто для души ногти пилить, а в 30 лет пойти учиться, надо иметь хорошую финансовую подпитку в виде богатого мужа, или обеспеченных родителей, или хорошего наследства. А так то да, разносторонняя - и дороги будет строить, и ногти пилить.
15 человек рассказали о том, как открыли в себе новые таланты
Что общего у успешного юриста, тихой отличницы и сурового инженера из нашей статьи? Все они в один прекрасный день поняли, что «престижно» или «стабильно» — еще не значит «счастливо». Они не побоялись променять насиженное место на полную неизвестность или найти то самое хобби, от которого по-настоящему горят глаза.
Я пилю ногти семь лет. Но чисто для души, по 20-25 клиентов в месяц, и то по жесткому отбору и рекомендации, чтобы просто расходники и аренду покрыть. Но меня все устраивает. И вот в 30 лет мне стукнуло, что я хочу быть дорожником. Пошла учиться, буду строить дороги через 3,5 года. Ну и ногти пилить. Пока мне все нравится. Вот такая вот я разносторонняя.
- В свои 30 я работала в банке на престижной должности. И все же мне словно воздуха не хватало, а родня говорила, мол, с жиру бесишься! Но я сделала по-своему. День икс. Вся семья в сборе. Дверь распахивается с ноги, а на пороге я: волосы взъерошены, одежда в пыли, за спиной огромный рюкзак. Немая сцена. Кто-то робко спрашивает: «Где ты была?» А я скидываю рюкзак и сияю: «В походе с палатками!» Все удивились и решили, что я просто выгорела, почудила и успокоилась. Но я стала все чаще выбираться в горы и через пару лет попробовала сама туристические группы водить. Втянулась так, что из банка вообще уволилась.
- В 30 лет я начала бегать, в 32 — научилась плавать, а сейчас, в 34, осваиваю скакалку и учусь садиться на шпагат. Возможно, кто-то скажет: «Куда тебе?» Но потом будет еще сложнее. А вы чему новому учились после 30? © voitenko.anastasia
Мой друг прекрасно рисовал в школе, но не особо верил в себя. Однажды его возлюбленная похвалила его работы и попросила научить ее чему-нибудь. Теперь они оба рисуют, оба работают в графическом дизайне. Поддержка любимых людей очень важна.
Девушка, которая уволилась из банка очень СТРАННАЯ!! Неужто на её новой работе платят больше, чем в банке?? Зачем оттуда уходить, если можно жить обеспеченной жизнью, ведь платят там много. Я понимаю, что душа хотела иного, но просто это очень нецелесообразно, как ни смотри.
- Всю жизнь я считала себя технарем, выучилась на инженера. Но однажды решила расписать старую лейку для дачи. Рука сама вывела крутой узор, получилось просто замечательно. Оказалось, у меня прекрасное чувство цвета, пропорций, композиции. Выставила фото лейки в сеть, посыпались заказы. Теперь я не черчу схемы, а создаю декор предметов интерьера. Мой доход вырос втрое, но главное — я наконец-то просыпаюсь с улыбкой, ведь мой «инженерный» мозг нашел общий язык с душой художника.
- Я работаю в HR, однажды искала опытного юриста. Нашла резюме одной женщины, ей было лет 40: 20 лет опыта, хорошие рекомендации. Звоню, предлагаю вакансию, но она отвечает, что недавно сменила профессию, теперь работает тренером по йоге. Разболтались, она сказала, что ничуть не жалеет о своем решении и получает удовольствие от любимой работы. Так что ничего не бойтесь. Конечно, будет сложно. Но оно того стоит. © kmzeynalova
Я делаю фигурки из воздушных шаров. Моя дочь ходила на такие занятия в летнем лагере года четыре назад, принесла домой шары и забросила это дело. А вот я подхватила и с тех пор обожаю создавать такие штуки.
Художник по декору предметов интерьера должен иметь "инженерный" мозг. Только тогда человек будет успешным в профессии.
- Сестра всю жизнь была тихой отличницей. Родители прочили ей карьеру библиотекаря, она и не спорила. А тут пришли мы к тете в кафе на юбилей. Все веселятся, вдруг сестра встает, выходит на середину зала, достает из сумки строительную рулетку и начинает замерять расстояние от колонок до столов и высоту потолков. Гости переглянулись: «Переутомилась от книжек?» А она подошла к диджею, передвинула один пульт и развернула звук на 15 градусов. В ту же секунду эхо исчезло, и музыку стало слышно идеально даже в конце зала. Оказалось, у нее феноменальный слух и чутье на акустику помещений. Она больше не подшивает журналы, а работает ведущим инженером-акустиком, проектируя залы для концертов. А тетя теперь всем говорит, что ее праздник спасла наука.
- Лет 10 назад я купила в магазине книгу, потому что она показалась мне очень красивой. Это было руководство по вышивке, а надо сказать, что я этим никогда не занималась. В общем, отложила пособие, а потом вспомнила о нем и сделала одну работу. Сейчас различные виды вышивки — это моя страсть. © pm_me_your_amphibian / Reddit
У меня всегда были длинные волосы, но я, кроме «конского хвоста», ничего делать не умела. Когда у меня родилась дочь, и у нее отросли волосы, я стала делать ей прически. Это побудило меня начать практиковаться и на своих волосах. Теперь я умею заплетать французскую косу, голландскую и косу «рыбий хвост». Всему этому я научилась в 40 лет.
- Моя хорошая подруга из микробиолога переквалифицировалась в инструктора по йоге. И вся ее жизнь и поведение изменились. Она стала намного увереннее в себе и просто излучает радость. Она путешествует, преподает самостоятельно и в студиях, проводит мастер-классы и только что организовала свой первый фестиваль. У нее все получается. Правда, она признается, что шла к этому несколько лет: работала, копила деньги, готовилась к переменам. Я восхищаюсь ее терпением. © Seaasickk / Reddit
- Парень моей подруги был очень успешным инженером. Он работал в одной из лучших компаний нашего города. А в один прекрасный день проснулся и решил заняться работой своей мечты: ремонтом систем отопления и вентиляции. В тот же день уволился и поступил в колледж на курсы по ремонту. Он обожает свою новую работу. Думаю, что это очень смелый шаг. Я ему немного завидую, ведь этому парню не придется всю жизнь задаваться вопросом: «Как бы все сложилось, если бы я занялся работой мечты?» © SquirrelLuvsChipmunk / Reddit
После 9 класса поступала в театральный колледж. Мне говорили, мол, дикция у меня не очень, внешность серая. Не поступила. Окончила школу, поучилась немного на филфаке и случайно увидела объявление о наборе в театральную студию. Попыталась для себя. В итоге бросила универ, окончила студию, потом престижный вуз по режиссуре. Сейчас работаю в прекрасном театре.
- Графический дизайнер, работавший с моим отцом, случайно увидел мой рисунок. Попросил показать ему и другие мои работы, а потом дал задание порисовать в разных стилях. Я так и сделал, а он показал мои творения тату-студии и художественной школе. В итоге художественная школа предложила мне пройти у них несколько «пробных сеансов». Я отказался, потому что не видел себя профессиональным художником. Но оказалось, что тату-студия готова оплатить три моих эскиза! И они хотят, чтобы я и дальше делал для них эскизы за деньги. Я очень обрадовался, а как гордились мной родители! Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. © O_Diakoreftis_sou / Reddit
- Мой папа шикарно готовит! Раньше он трудился юристом, уставал, приходил домой без сил и желания что-то делать. Мы с мамой уговаривали его сменить работу, но он отказывался. Говорил, что хотел бы стать поваром, но боится, что у него не получится. Да и платят на его работе неплохо. Но однажды наши знакомые попросили папу испечь торт и кексики им на свадьбу. Его это сильно удивило, но с каким же азартом, с какой страстью папа взялся за работу! Он целый день пахал на кухне, превзошел самого себя, а знакомые потом расхваливали его кулинарные способности. Сейчас он сменил работу, печет торты, пирожные, кексы на заказ, но иногда и ходит на работу в прежнюю контору, так как смог договориться с начальником о своеобразном фрилансе. Папа расцвел на наших глазах, потому что наконец-то занялся тем, что ему по душе. © Палата № 6 / VK
Комментарии
Сестра моей подруги очень хорошо, выразительно, чётко умеет говорить. Поэтому в школе её постоянно ставили ведущей на разные мероприятия, но её это не интересовало. И вот однажды, когда намечалось очередное выступление, нужно было нарисовать плакаты. Сестра подруги решила попробовать, и в итоге педагоги-организаторы оценили её работу лучше, чем плакаты девочек, которых постоянно ставили рисовать. Так у сестры подруги открылся талант, который она продолжает развивать и по сей день.