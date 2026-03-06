15 человек рассказали о том, как открыли в себе новые таланты

Я пилю ногти семь лет. Но чисто для души, по 20-25 клиентов в месяц, и то по жесткому отбору и рекомендации, чтобы просто расходники и аренду покрыть. Но меня все устраивает. И вот в 30 лет мне стукнуло, что я хочу быть дорожником. Пошла учиться, буду строить дороги через 3,5 года. Ну и ногти пилить. Пока мне все нравится. Вот такая вот я разносторонняя.