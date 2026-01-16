Эээ, баба в банке работала и не знала про ИИ? Уборщицей она там что-ли была
Я решила сменить профессию в 35 и честно расскажу, почему не стеснялась сидеть за партой с 20-летками
Я всегда немного завидовала подружке Катьке. Она зарабатывала в два раза больше меня, сидела в офисе с 10 до 6, а сама работа — не бей лежачего. Не виделись с ней пару лет, и тут я неожиданно выяснила, что Катя не просто уволилась со своей хлебной работы, а вообще сменила профессию. Я, мягко говоря, удивилась — с чего такие резкие движения, вроде ее все устраивало. Начала расспрашивать Катерину, и вот что она мне рассказала.
Мне работа в банке давно надоела. Да, зарплата неплохая, плюс бонусы, но коллектив исключительно женский и слегка склонный к интригам. Начальник тоже не подарок богов. Но все бы было ничего, если бы не один маленький момент. В последний год по отделу начали активно курсировать слухи, что нас собираются частично заменить с помощью ИИ. Дескать, большую часть сотрудников отправят в светлую даль, а вместо них будет работать бездушная машина. Причем правда это или нет, никто не знал, но атмосфера в офисе порядком накалилась, все были на нервах. А я даже и знать не знала, что это за зверь такой, нейросеть. То есть всякие картинки и видео в интернете видела, но сама не пользовалась.
Решила, что надо срочно что-то делать, вдруг и правда сократят. Можно было поискать работу в другом банке, но кто даст гарантию, что ту же самую программу не запустят и там? А в свои 38 лет оказаться за бортом с никому не нужной профессией не очень-то хотелось. Решила сделать ход конем и пройти обучение, чтобы освоить этот самый пугающий ИИ. Благо программ и по дистанционному обучению, и по очному оказалось множество.
Поделилась своей идеей с мужем, но он как-то не оценил мой порыв. «Шутишь?» — говорит. — «Ты же с компьютером не особо дружишь, да и программирование последний раз, наверное, в школе проходила. Лучше бы ты тогда пошла на курсы по маникюру, больше бы толку было. Да и дешевле!» Меня такой подход порядком обидел. С чего это я не смогу научиться работать с ИИ? К тому же я мужа поддерживала, когда он решил второе высшее в сфере юриспруденции получать.
Объявила супругу, что отказываться не планирую. Очное обучение займет всего пару лет, я в это время могу где-то подрабатывать. Денежная подушка у нас есть, надо будет лишь немного затянуть пояса. Зато освою профессию, которая в ближайшие годы явно будет пользоваться спросом. Муж слегка поскрипел и неохотно согласился. А вот остальные родственники восприняли мою тягу к знаниям не так спокойно.
Папа только изумленно пожал плечами, а мама начала возмущаться. Прослышав, что я второе образование собираюсь получать, мама сразу заявила: «Что еще за блажь! Только деньги на ветер выбросишь! Лучше бы ребенку на квартиру копить начали!» Я, не моргнув глазом, ответила, что одно другому не мешает, ну и постоянно узнавать что-то новое для мозга полезно. А иногда — еще и для кошелька.
Решила, что буду изучать курс по разработке искусственного интеллекта, причем не онлайн, а в очном формате. Мне показалось, что последний вариант поможет мне лучше во всем разобраться. Записалась, оплатила, и стала с нетерпением ждать начала обучения. Уволилась с работы за неделю до начала курса.
И вот прихожу на первую пару и немного обалдеваю. Конечно, я предполагала, что буду самой взрослой на курсе, но не настолько же. Даже преподаватель был явно моложе меня лет на 5. Раскладываю учебники, тетрадки, смотрю, а однокурсники от меня потихоньку отползают. Препод вообще сверлит возмущенным взглядом. Тихонько ощупала себя, вроде одежда на месте. И тут преподаватель выдает: «Вообще-то комиссия только на следующую неделю запланирована!» Я заалела, как маков цвет, и робко призналась, что пришла учиться. Тут уже смутился препод, а мои одногруппники принялись перешептываться. Стоически высидела всю пару за партой с каменным лицом, а уши предательски пылали. Не ожидала, что на четвертом десятке придется познавать такие радости студенческой жизни.
Ну, подумаешь, возрастная студентка! Чего краснеть? Гордиться надо. Моя мама в 40 лет поступила в институт получать высшее образование. Училась на вечернем отделении. Никто её не стыдил. Мы все её поддерживали и помогали. Прекрасно закончила и работала методистом в детском саду.
На следующей день от греха подальше устроилась на последней парте, а рядом примостилась девчушка лет восемнадцати. Все время косилась на меня как-то странно. Думаю, сейчас начнет расспрашивать, как тетенька дошла до жизни такой. Вдруг девочка действительно поворачивается ко мне и выдает: «Какая вы молодец! Вот у меня мама все жалуется, что хочет английский выучить, а на курсы ходить отказывается — стыдно. Дескать, слишком взрослая». Я с облегчением выдохнула, мне даже стало приятно.
Правда, с остальными ребятами на курсе я не торопилась знакомиться. Да и было не до того. Вся энергия уходила на освоение нового материала. Старалась ни слова не пропустить, иначе точно потом сама не разберусь. Вечера я тоже проводила за учебниками.
Встречалась как-то с подружками. Посидела со всеми пару часов, а потом домой засобиралась, практическую работу делать. Девчонки давай глаза закатывать, дескать, об образовании ребенка думать пора, а я вот сама за парту села. Сначала промолчала, но потом не утерпела и заявила им, что у меня ребенок сам программированием заниматься хочет. Так что я одновременно проверяю качество образования. К тому же смогу ему помогать в будущем с освоением знаний, если что.
А через неделю звонит мне одна подруженция и заявляет, что у нее телик сломался. Я из приличия посочувствовала. А она продолжает: «Давай ты мне его починишь. А то денег на мастера нет!» Сказала, что помочь не смогу, — так она скандал закатила: дескать, я жадничаю. Постаралась объяснить, что я программированием ИИ занимаюсь, а в микросхемах и прочем не разбираюсь. Но приятельница мнения своего не изменила, а потом еще и остальным наплела, что меня звездная болезнь замучила.
Значит не подруга эта мамзеля. Завистница она. Вот так и проверяются настоящие друзья.
Первая сессия стала сущим испытанием. Я так, наверное, в первом институте над учебниками не корпела. Пришла как-то на очередной экзамен пораньше — никого еще нет. Стою перед аудиторией, вдруг ко мне парень подплывает. Смотрит томно и шепчет: «У меня для вас кое-что есть!» Ну, думаю, дела, сейчас отшивать придется! А он вдруг расстегивает куртку и достает из-за пазухи коробку конфет. «Вот!» — говорит. — «Подарочек! Поставьте зачет!» Я сначала сказать ничего не могла от смеха, а потом объяснила, что сама за ним пришла. Оказывается, этот кадр — мой одногруппник и первое полугодие прогулял.
Были и другие забавные ситуации. Прихожу сдавать зачет, робко заползаю в аудиторию, а преподаватель изумленно смотрит на меня и говорит: «Извините, вы, наверное, ошиблись.» Покраснела как маков цвет, объясняю, что на этом курсе учусь. А он в ответ: «Знаю, но я же вам автомат поставил. У вас отличные работы были и тесты вы все вовремя сдали. Так что отдыхайте, Екатерина!» Тут уже я румянцем залилась от смущения по другой причине.
Ответственность приходит с возрастом, обычно. Конечно, стыдно учиться хуже чем молодёжь. К тому же если есть стремление и цель, то результаты должны быть хорошие.
Обучение отнимало у меня кучу времени, так что на домашние дела сил почти не оставалось. Муж с сыном сначала ворчали: они как-то привыкли, что мама и готовит, и уборкой занимается. Другие родственники тоже не особо помогали. Свекровь так вообще заявила, что я дом запустила.
Как-то возвращаюсь с очередных занятий и столбенею: шкаф открыт, а свекровь мое белье раскладывает. Дескать, решила помочь прибраться и в остальных комнатах уже порядок навела. Я заглянула на кухню и обомлела. Оказывается, свекровь умудрилась плиту и холодильник из нержавейки жидкостью для мытья стекол отдраить — все поверхности были в пятнах. Полный караул!
В общем, поговорила серьезно с сыном и мужем, и те со скрипом согласились мне помогать. Парни сначала бухтели, но потихоньку втянулись. Как-то сижу на кухне, бьюсь над Python, тут заходит сын и начинает посуду мыть. Знатно удивилась — такой трудовой порыв! Говорю: «Какой ты молодец!» А чадо скорбно смотрит на меня и выдает: «Мамочка, тебе же в два раза больше уроков, чем мне задают! Бедная! Но вот когда у меня контрольные пойдут, сама мыть будешь». Я чуть не прослезилась.
Когда мама училась в институте, приходила с занятий поздно. Братишка даже научился готовить борщ и макароны. Папа не очень был доволен маминой учёбой, но делал уборку по дому. А я уже жила отдельно, но по выходным приходила и помогала маме с заданиями.
А после окончания сессии парни побаловали меня и пригласили в ресторан, чтобы мои учебные успехи отметить. Правда, подработку искать у меня времени не было. Но мы с мужем перепланировали бюджет и выяснили, что еще полгода спокойно протянем, а летом я обязательно что-нибудь найду.
С детишками-студентами я тоже за полгода как-то освоилась. Они оказались вполне милыми ребятами, быстро привыкли ко мне и даже стали советоваться по бытовым вопросам. Решили, что я более продвинутая, чем их родители, и лучше пойму их трудности. Одногруппники меня даже пару раз в кафешку позвали.
Мама быстро сдружилась с девчонками одногруппницами. Она даже ездила с ними на озеро, купаться и готовиться к летней сессии. Мамуля похудела, помолодела, выглядела лет на десять моложе. Когда нас видели вместе, то не верили что она моя мама, говорили что она старшая сестра.
Нам с одногруппником надо было проект сделать и мы решили для этого у меня дома засесть. Муж, как увидел нас, аж глазами засверкал и надулся. На следующий день прихожу в универ — а парень от меня шарахается. Что за ерунда? Стала выяснять и оказалось: муж с ним воспитательную беседу по телефону провел. Дескать, нечего ко мне приставать.
Пришлось побеседовать с моим ревнивцем. Объяснила, что мы с этим милым юношей просто над одним проектом работаем. И парень меня исключительно по имени-отчеству величает — какая уж тут романтика? Муж сначала гневно рычал, но потом вроде пришел в себя и даже извинился. Но я от греха старалась после этого только в паре с девушками над проектами трудиться.
У моего двоюродного дяди первая жена окончила Московский Авиационный Институт Авиастроения, и потом трудилась инженером на одном из военных заводов до перестройки. Когда стало всё разваливаться в СССР она поступила учиться в Институт Торговли, закончила и получила второй диплом. Стала работать директором ресторана "Калинка" в Таллине.
Учиться ни когда не поздно, главное было бы желание.
В общем, в процесс обучения я втянулась, и все оказалось не так сложно. Оказалось, сдавать сессии в солидном возрасте значительно проще. Уже умеешь планировать свое время и не сидишь за учебниками в последний день, потому что до этого зависала на гулянках. Родные тоже привыкли к моему новому графику, тем более, что я теперь дома больше времени проводила, пусть и за книгами и конспектами.
Так что ни разу не пожалела, что снова взялась за учебу. Когда получила диплом, думала, что работу придется долго искать. Все-таки опыта немного. А мне тут позвонили из моего банка и предложили новую должность, как раз связанную с ИИ. И оклад значительно выше. Я, когда домашним об этом рассказала, у них челюсти буквально отвисли. Вот теперь тружусь в родном банке, только уже на пару с бездушной машиной.
А вы бы рискнули начать осваивать новую профессию после 35 лет? Может быть у вас был такой опыт? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Я бы с удовольствием отучилась еще раз, но очно. Училась заочно в КемТИППе и это жесть. Нового не узнала вообще ничего. Выползла на знаниях с проф.лицея. Учебников для нас у них не хватало, интернет тогда еще почти не развит был. Дипломным руководителем выбрала, как мне казалось, отличного куратора. Если не ошибаюсь, Тищенко. В итоге пару месяцев гоняла меня с Новокузнецка в Кемерово раз в 1-2недели и заставляла переделывать диплом. В последний раз я приехала когда у нее сидела другая куратор, к которой очередь толпами собиралась. И она за 1 раз объяснила мне как правильно, поругав Тищенко. Сдала на 5.
Сейчас для учебы не хватает времени и денег
Хороший интересный рассказ. Спасибо, Мария. В очередной раз очень удачная статья.
Мне очень импонируют целеустремлённые люди.
А перед взрослыми женщинами, у которых семья-дети, масса обязанностей и забот, готовыми ради поставленной цели идти сложным путем, - снимаю шляпу!
Моя подруга в возрасте немного за 30 лет, будучи замужем и имея троих детей, поступила в университет на филфак на вечернее отделение. Отучилась и работала по специальности.
Я пробовал получить специальность специально по программе "для не детей", но оказывается бюджетные места так быстро заканчиваются :)