Я решила сменить профессию в 35 и честно расскажу, почему не стеснялась сидеть за партой с 20-летками

Решила, что надо срочно что-то делать, вдруг и правда сократят. Можно было поискать работу в другом банке, но кто даст гарантию, что ту же самую программу не запустят и там? А в свои 38 лет оказаться за бортом с никому не нужной профессией не очень-то хотелось. Решила сделать ход конем и пройти обучение, чтобы освоить этот самый пугающий ИИ. Благо программ и по дистанционному обучению, и по очному оказалось множество.

Поделилась своей идеей с мужем, но он как-то не оценил мой порыв. «Шутишь?» — говорит. — «Ты же с компьютером не особо дружишь, да и программирование последний раз, наверное, в школе проходила. Лучше бы ты тогда пошла на курсы по маникюру, больше бы толку было. Да и дешевле!» Меня такой подход порядком обидел. С чего это я не смогу научиться работать с ИИ? К тому же я мужа поддерживала, когда он решил второе высшее в сфере юриспруденции получать.