Я зарабатывала больше своих мужчин и мне ни капельки не стыдно. Вот к чему это привело

Ходить на свидания я начала в 30 лет — до этого у меня не было времени на поиск романтических отношений. Каждую минуту отнимала сначала учеба, а потом работа и учеба — я постоянно улучшала свою квалификацию. Я смотрела на своих ровесников, которые успевали крутить романы и думала, что они тратят свое время почем зря. К 30 годам я решила, что мне пора выходить на рынок невест — да и мама мне все уши прожужжала, что хочет-таки дожить до появления внуков. Конечно, у меня были поклонники — без лишней скромности скажу, что девушка я более чем привлекательная, — но все попытки ухаживаний я отвергала.

Так как опыта у меня не было, я категорически не знала, где люди знакомятся, поэтому первой моей попыткой было знакомство с сыном маминой подруги. И нет, не тот, что в меме — он реально был отпрыском ее приятельницы. Олега — так его звали, — мне разрекламировали лучше, чем спелые дыни на рынке: и умный, и красивый, и состоятельный. Правда, состоятельным был не он, а его родители — сам сыночка-корзиночка в свои 30 с большим хвостом лет нигде не работал и находился, что называется, в поиске себя. Я скептически отнеслась к этой идее — терпеть не могу бездельников, но мама, наслушавшись советов всяких «гуру по отношениям», сказала, что я смогу его перевоспитать. Спорить с моей маман — дело неблагодарное: если что-то ей взбредет в голову — переубедить не получится.