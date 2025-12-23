Спросил, когда следующее свидание... Что, уже проголодался? ))))
Я зарабатывала больше своих мужчин и мне ни капельки не стыдно. Вот к чему это привело
Моя знакомая Анна — девушка более чем обеспеченная. Причем это не заслуга богатых родителей — денежный успех пришел к ней благодаря ее уму и умению выстраивать отношения с абсолютно любыми людьми. В детстве она была вундеркиндом и пошла сразу в 5 класс, миновав первые 4, а в 18 лет уже окончила университет с красным дипломом по специальности «программист». На работу устроилась сразу же в крупную компанию с зарплатой, которой мог похвастаться не каждый опытный айтишник. Но речь в нашей статье пойдет не об этом — сегодня мы расскажем о том, как сложно успешной девушке найти свою любовь.
Далее история пойдет от лица Анны.
Ходить на свидания я начала в 30 лет — до этого у меня не было времени на поиск романтических отношений. Каждую минуту отнимала сначала учеба, а потом работа и учеба — я постоянно улучшала свою квалификацию. Я смотрела на своих ровесников, которые успевали крутить романы и думала, что они тратят свое время почем зря. К 30 годам я решила, что мне пора выходить на рынок невест — да и мама мне все уши прожужжала, что хочет-таки дожить до появления внуков. Конечно, у меня были поклонники — без лишней скромности скажу, что девушка я более чем привлекательная, — но все попытки ухаживаний я отвергала.
Так как опыта у меня не было, я категорически не знала, где люди знакомятся, поэтому первой моей попыткой было знакомство с сыном маминой подруги. И нет, не тот, что в меме — он реально был отпрыском ее приятельницы. Олега — так его звали, — мне разрекламировали лучше, чем спелые дыни на рынке: и умный, и красивый, и состоятельный. Правда, состоятельным был не он, а его родители — сам сыночка-корзиночка в свои 30 с большим хвостом лет нигде не работал и находился, что называется, в поиске себя. Я скептически отнеслась к этой идее — терпеть не могу бездельников, но мама, наслушавшись советов всяких «гуру по отношениям», сказала, что я смогу его перевоспитать. Спорить с моей маман — дело неблагодарное: если что-то ей взбредет в голову — переубедить не получится.
Попытка № 1
Мой потенциальный жених написал мне, что будет ждать меня в одном из самых дорогих ресторанов города. В честь этого я прикупила шикарное платье — первое лет за 10, потому что в моем гардеробе были либо спортивные вещи, либо брючные костюмы для работы. Прихожу в заведение, подхожу к столику и чуть не охаю от неожиданности — корзиночка оказался настоящим красавцем, как с обложки журнала. Он галантно подвинул мне стул и сказал, что уже сделал заказ за нас обоих. «А вот и первый звоночек», — подумала я, но виду не подала. Я спросила, что он заказал, и он ответил, что себе взял стейк с трюфелем, молодой спаржей и картофелем, а мне заказал греческий салат без заправки. «Хм», — отметила я про себя, — а вот и второй«. Но все же спросила, мол, почему он выбрал именно это блюдо для меня.
«Моя супруга должна следить за фигурой», — ничуть не смутившись, изрек мой визави. Я хотела что-то ответить, но только раскрыла рот, как официант принес наш, точнее, моего кавалера, заказ: салат для меня и огромный стейк для него.
Он тут же начал ловко орудовать ножом, отправляя в рот кусочки с космической скоростью. Потом вдруг прервался, пристально посмотрел в мою тарелку и заявил, что я должна отдать ему половину салата, поскольку порция слишком велика. Меня все это начало забавлять, и я выложила ему прямо на стейк то, что он просил.
— А сколько ты зарабатываешь? — пережевывая стейк, спросил ухажер. Я озвучила сумму, он кивнул и продолжил без тени смущения:
— Отлично, мне подходит. Понимаешь, я нахожусь в поиске себя, поэтому мне нужна поддержка, которую я жду от девушки.
— И как я должна буду тебя поддерживать?
— Нуууу, — протянул этот Казанова провинциального разлива, — морально и материально, конечно.
Я поперхнулась салатом от неожиданности, но решилась продолжить игру.
— А что я получу за это?
— Как что? Меня, конечно же. Я тоже буду тебя поддерживать и вдохновлять, — сказал он, дожевывая последний кусок мяса.
— Заманчивое предложение, конечно, но мне надо подумать, — даже не пытаясь скрыть сарказм, сказала я.
— Ты думай, а я пока отлучусь в комнату для мальчиков, — кивнул он и вышел из-за стола.
Прошло 5 минут, 10, а моего потенциального жениха все не было. Я подозвала официанта и попросила его заглянуть в мужской туалет — его предсказуемо там не было. Я попросила счет — оказалось, что его блюдо стоило почти в 10 раз дороже моего скромного салата. Выбора у меня не было — мне пришлось оплатить счет и ретироваться.
Когда я ехала в такси, мне пришло от него сообщение, в котором несостоявшийся будущий муж говорил, что ему срочно понадобилось уехать домой и спрашивал, когда будет наше следующее свидание. Я не стала ничего отвечать, а просто его заблокировала. На самом деле я была ему даже благодарна, ведь если бы он не озвучил свои пожелания к потенциальной спутнице жизни, я могла бы потратить на него не только деньги, но и, что еще важнее, свое время.
Попытка № 2
Я рассказала маме о свидании, она поохала, но тут же предложила еще одного сына еще одной подруги. Но на этот раз я была непоколебима — я сказала, что выберу сама, с кем и где знакомиться. Я зарегистрировалась на сайте знакомств, и в первый же день мне написали около десятка мужчин. Сейчас я знаю, что не стоило указывать свою сферу деятельности в анкете, чтобы не приманивать потенциальных жиголо.
Я ответила парню, который мне показался самым адекватным, и мы договорились о встрече — я не хотела тратить время на переписки. Договорились просто погулять по парку этим же вечером. Когда мы встретились, я поняла, что пропала — в животе сразу запорхали пресловутые бабочки, а рот сам собой растянулся в улыбке. Мы гуляли дотемна, он рассказывал о себе — так мы начали встречаться, а уже через неделю он перебрался ко мне. Я понимаю, что это было ошибкой, но я, неопытная в амурных делах девушка, подчинилась чувствам, а не разуму.
Этот крендель работал на хлебозаводе, получал среднюю зарплату. Периодически стрелял у меня деньги — то на кофе с собой, то на такси. Я не давала — деньги-то у него его были, просто он любил шмотки подороже и технику последних моделей. Прошло два месяца, мне это надоело и я выгнала его из квартиры. И тут через пару дней вижу от него сообщение: «Ты забыла все, что было между нами, тебе важны только эти бумажки!» У меня вырвался нервный смешок и я его тут же заблокировала.
Попытка № 3
Я решила дать сайту знакомств еще один шанс и, как человек, который любит все упорядочивать, сначала выбрала пятерых, потом из них — троих, и, в конце концов остановилась на одном варианте и написала ему. Внешне привлекательный, с хорошей работой, жизненные ценности схожи с моими — в общем, 10 из 10, настоящий мужчина мечты. Встретились мы с ним в картинной галерее и он оказался ровно таким же, как на фотографии. Кроме того, он показал себя знатоком искусства и провел мне настоящую экскурсию — я слушала его, открыв рот. И, главное, он ни разу не спросил о доходах, а моя «мужская» специальность его нисколько не смутила. Когда мы прощались, он поцеловал мою руку и пригласил на следующее свидание в ресторан.
В день X он встретил меня в ресторане и подвел к столику, где уже сидела немолодая женщина — он представил ее как свою мать. Я, конечно, знатно прибалдела, но ничего не сказала. В итоге свидание превратилось в какое-то анкетирование, а мой кавалер молча поглощал свой суп. В отличие от сына, мать спросила о моем доходе, и я честно призналась. Она поправила очки на носу, хмыкнула и безапелляционно заявила, что ИМ это не подходит — женщина, которая зарабатывает больше супруга, будет главой семьи, а это неправильно. Кроме того, рядом со мной ее сын будет чувствовать себя ущербным. Сразу же после тирады она встала и потянула его за рукав. Он пискнул «прости» и проследовал вслед за родительницей. Ну, хотя бы за свой суп он заплатил.
Попытка № 4 (удачная)
Через месяц моя университетская подруга после долгих уговоров затащила меня на быстрые свидания. Она же и посоветовала мне не говорить о моих доходах, а представиться мастером маникюра, чтобы снова не нарваться на «тарелочника». Первый же парень, который сел напротив, примерно минуту пристально на меня смотрел, а потом выдал: «Прости, но ты слишком красивая для меня. Не потяну я» — и пересел к другой девушке.
Третий парень, Матвей, оказался очень стеснительным, несмотря на более чем привлекательную внешность. Он сразу сказал, что его притащил сюда друг, который уже отчаялся его женить, а сам он не за что бы не пошел. Я сказала, что у меня та же история и он, кажется, немного взбодрился и смог посмотреть мне в глаза. Мы еще поболтали, я представилась маникюршей, а он оказался педиатром. И тут мой язык оказался быстрее мозга, потому что я выдала: «Отлично, значит, ты сможешь лечить наших будущих детей». Он широко распахнул глаза, а потом начал смеяться и я, глядя на него, последовала примеру. Мы обменялись телефонами, и он обещал перезвонить.
На работе у меня намечался один крупный проект, так что я полностью погрузилась в процесс и забыла про обещание Матвея перезвонить. Прошел месяц и вдруг звонок с незнакомого номера — это был именно он. Сказал, что долго собирался с силами, чтобы позвонить и вот, наконец, осмелился. Он пригласил меня в театр, и я согласилась. Спросила, сколько я должна за билеты, а он ответил, что не примет от меня деньги и, кажется, даже оскорбился.
Поход в театр прошел замечательно, а после него мы отправились не в самый дешевый ресторан, и он вновь взял оплату на себя. Мне было неудобно, потому что я привыкла платить за себя, но он наотрез отказался брать мои деньги. Конечно, это немного старомодно, но, что греха таить, очень приятно. В итоге мы договорились, что за следующий поход в ресторан плачу я.
Дожив до 50, я ни разу не оказывалась на свиданиях с мужчинами, с которыми пришлось бы обсуждать, кто будет платить за стол.
Через неделю я пригласила Матвея к себе домой на ужин. Готовить я почти не умею, поэтому еду заказала, в чем ему сразу и призналась. Его это нисколько не смутило, потому что он сам любит готовить. Честно говоря, все у нас складывалось слишком гладко и я, наученная опытом первого в жизни свидания, все пыталась найти пресловутые «звоночки», но их не было. А я, поверьте, старалась. Я думала, что он останется на ночь, но он и здесь оказался идеальным — ровно в 23:00 Матвей откланялся, а перед уходом поцеловал мне руку. И мне стало очень стыдно, что я его обманываю, умалчивая правду о моей работе и доходе, но и признаться было боязно — кажется, я начала в него влюбляться.
Так мы начали встречаться и все выходные проводили вместе, гуляя, смотря фильмы, посещая картинные галереи и он ни разу не попытался меня слишком намеренно обнять, не говоря уже о поцелуях. Я, как девушка решительная, взяла инициативу в свои руки и сама его поцеловала в щечку. А потом спросила у него, почему он сам не попытался это сделать. На это он ответил, что его воспитали так, что первый поцелуй должен состояться после того, как девушка даст согласие выйти за него замуж. Честное слово, если бы я не встретила Матвея, я бы не поверила, что такие люди существуют!
Я покраснела и сказала, что должна ему кое в чем признаться, и тут же выпалила правду про свою работу, не давая ему вставить ни слова. Когда я закончила, он молча опустился на одно колено и протянул коробочку с кольцом. Сказал, что купил его неделю назад и все никак не мог решиться. И добавил, что ему безразлично, сколько я получаю, да и на обман не в обиде, тем более, что я объяснила причину своего вранья.
Мы были знакомы около месяца и, возможно, кого-то наш поспешный брак смутит. Но я точно знаю, что это мой мужчина, равно как и он знает, что я его женщина. Теперь я уверена, что счастье найдет и на печи, главное, не забывать ее топить. А еще, сколько бы денег ты не зарабатывала, всегда приятно, когда за тобой ухаживают и делают подарки, не думая о том, что получат взамен.
P.S. Анна с Матвеем женаты уже 4 года. За эти годы Анна доросла до руководителя IT-подразделения в крупном холдинге, а Матвей по-прежнему помогает детишкам. Кстати, недавно супруги узнали, что скоро у них будет первенец.
А как вы считаете, нужно ли скрывать свой доход от потенциальных женихов или невест? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если хотите еще житейских историй, то загляните сюда.
Комментарии
В самом начале чтения, мне показалось, что это история Миранды из "Секса в большом городе" (с некоторыми поправками). Только я не поняла, почему должно быть стыдно зарабатывать больше, чем мужчины.
Педиатр «по прежнему помогает детишкам» 🤮 🤮 🤮 а до этого то совсем не помогал, а теперь вот по прежнему 🤦🏻♂️
Хорошая история с хеппи эндом. Как в кино на канале Домашний. Розовые мечты взрослых девочек за 30. Давайте нам ещё Адме.