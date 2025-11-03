Мы с мужем на неделю притворились незнакомцами и это решение перевернуло все вверх дном

Однажды мне пришла в голову идея — притвориться, что мы с мужем только что познакомились. Будучи уже долгое время в браке, мы думали, что знаем друг о друге абсолютно все: привычки, слова, капризы и предпочтения. Эмоции поутихли и уступили место уютной стабильности.

Но это решение стало настоящим переворотом в наших отношениях. На протяжении целой недели мы словно начали открывать друг друга заново — с такой страстью, будто не существовало ни быта, ни забот, ни вчерашних привычек. Все вокруг вдруг заиграло по-новому. Мы вспомнили, за что когда-то влюбились, и кем были до того, как стали жить вместе.