18 мужчин, чья чудинка превращает обычные дни в маленькие приключения

Меня так сын проверял в детстве - уснули мы с ним днём - он в своей кроватке, я рядом - на большой. Проснулась от вопроса сына: "Мама, ты дышишь?" - дело в том, что я редкая соня, и сплю при любой удобной возможности, но сплю абсолютно бесшумно, дыхания не слышно, руки и ноги у меня всегда холодные, была к тому же зима и полярная ночь, когда хочется спать целыми сутками - не просыпаясь. Ребёнка успокоила, сказала, чтобы не беспокоился - я всегда так бесшумно сплю.