18 мужчин, чья чудинка превращает обычные дни в маленькие приключения
Многие говорят, что быт убивает любые отношения. Но только не у героев этой подборки. Для них поход в магазин — это спецзадание, а починка крана — повод устроить шоу. Жить с такими мужчинами — то еще испытание для нервной системы, зато скучать вам точно не придется.
- Муж сказал, что я выгляжу очень уставшей после работы и мне нужно больше отдыхать. Поэтому посадил в тележку в магазине, катал меня так и сам брал все продукты с полок, чтобы я типа отдыхала. Заехали в отдел бытовой химии, я протянула руку и взяла освежитель воздуха «Свежий бриз». Муж увидел и резко громко произнес: «Не бери этот, я его уже читал. Возьми с запахом лаванды!» Мимо проходящий мужчина взорвался от смеха. © Палата № 6 / VK
- Муж сейчас в командировке. Звонит мне каждый вечер перед сном, чтобы я ему спела колыбельную. Колыбельную! Говорит, что без этого не может уснуть. Мужику 40 лет, «шкаф 2×2», сейчас за границей открывает третий филиал своего предприятия, суровый на вид дядька с татухой на полспины... А колыбельная нам нужна не абы какая, а из мультика про Умку — другие не катят. А я что? Я пою. © Палата № 6 / VK
- 7 часов утра, я недовольная иду на работу. Шла через парк, остановилась возле одной лавки, где сидел какой-то мужчина. За пару секунд к нему подсел еще один мужчина, тоже лет где-то 50–60. Он тяжело вздохнул и сказал: «56 уток я насчитал». На что его друг ответил: «Странно, у меня полчаса назад 54 было. Пойду еще раз пересчитаю». © Палата № 6 / VK
«Муж иногда дарит мне вот такой абонемент. Это значит, что я могу поставить подпись, отдать ему и целый день лежать на диване и ничего не делать»
- Отправила мужа в магазин за помидорами «черри». Не знаю, чем он слушал,
но в магазине он стал настойчиво требовать черешню размером с помидор. Сказал, что у него беременная жена — хотя это было не так. В итоге, домой он принес крыжовник. В его оправдание могу лишь сказать, что крыжовник был и правда крупный. © mommdarinka
- Недавно вышла замуж. Муж не любит афишировать наши отношения, но всегда помогает по хозяйству. И посуду помоет, продукты почистит и вещи свои рабочие сам стирает. На работе женщина его как-то спросила:
— Вот скажи, ты своей жене помогаешь?
— Конечно!
— А как?
— Ну вот смотри, например: она готовит, кто-то же должен есть. Я ем! Она стирает, а я пачкаю. Кто-то же должен ей белье для стирки готовить!
— Аааа, ну ты такой же, как мой! © Палата № 6 / VK
- Есть у меня подруга, с которой мы родили практически одновременно. И вот, когда нашим малышам было чуть больше двух лет, мы с ней наконец-то договорились вырваться вдвоем в спа, а детей оставить с мужьями — скооперировать их в одной квартире. Настал день «Х». Подруга привела ребенка и мужа к нам, мы им обоим рассказали, где что лежит. И отправились себе на заслуженный отдых. Вернулись домой, а вся кухня завалена горой грязной посуды! И это при том, что каша уже была сварена, да и мужьям покушать было что. Из всего разнообразия грязных кастрюль, тарелок, чашек, мисок беру в руки трехлитровую кастрюлю и говорю мужу: «Ну вот что вы в ней делали?» Ответ просто шокировал: «Как что? Яичко варили». © Мамдаринка / VK
«Разбирала сегодня вещи и наткнулась на новый рисунок мужа. Он у меня не художник и очень ругается, когда я говорю, что у него здорово и очень забавно получается»
- Когда была беременна старшим, меня страшно пробило на окрошку. Лето, осень, зима — пофиг, дайте окрошки. Все бы ничего, но найти зимой редиску, огурцы, зелень было не так-то просто, да еще и убедиться в том, что все это без химии. В общем, непросто было тогда мужу. Этим летом узнали, что я беременна вторым. Уже через неделю дома стояли пять вазонов, земля и семена. Муж взялся за все серьезно и реально сам вырастил овощи и зелень. А я сейчас, в конце ноября, сижу и уплетаю окрошку, дожидаясь родов. © Мамдаринка / VK
- Недавно оставила мужа с нашей новорожденной дочкой и ушла на маникюр. Ему нужно было просто уложить ее спать — и все. Так как делала процедуру, на телефон не смотрела, а там уже восемь пропущенных. Возвращаюсь в панике: что случилось, как они там? Муж лежит на полу, в одной позе, не двигается. Я к нему. А он мне:
— Пол... Пол скрипит. Я не мог пошевелиться, пока она спала. © Палата № 6 / VK
- Мой муж всегда шутил, что романтика — это не для него. Но вчера он мне доказал обратное. Прихожу домой уставшая, а от входной двери к ванной выложена дорожка из лепестков роз. Я уже вся в предвкушении, с улыбкой до ушей захожу в ванную... и вижу картину: стоят свечи, нарезки — сырные, мясные — и муж мокрый, чинит смеситель. Говорит: странно шумела вода, когда она лилась, его выбесило, решил починить, пока ждет меня... но все немного затянулось. © Палата № 6 / VK
- На выписку из роддома попросила мужа привезти косметичку — я заранее наклеила на нее листок с подписью. Приезжает с пакетом, открываю, а там вовсе не косметичка. Я лишь сказала: «Повезло тебе, что ничего ценного не выпало!» Ведь муж притащил мне сундук с золотыми украшениями. Как он дома стоял — так он его и положил. © klementievvva
- Попросила мужа помочь со сменой постельного белья. И вот сидит он, подушки переодевает в свежие наволочки, а потом ни с того ни с сего как вскочит: «Да что это за ерунда?! Почему я должен заниматься этой фигней? Для меня это слишком мелко!». И прежде чем я успела упрекнуть его и назидательно сообщить, что работа по дому — не фигня, и мне очень бы хотелось, чтоб он мне помогал, супруг со словами: «Вот подвиг, достойный героя!» хватает одеяло и в одиночку упаковывает в пододеяльник. © Unknown author / Pikabu
- Ночью проснулась оттого, что муж трогал меня в районе шеи:
— Ты чего? — поинтересовалась спросонья.
— Лежишь на спине тихо, дыхания не слышно, и холодная вся.
Это он пульс пытался найти. Переживал. © Selunna / Pikabu
- Сегодня мой мужчина посмотрел на меня внимательно и спросил: «А что это у тебя на щеке?» Это была родинка, которая у меня появилась еще в школе. Мы вместе уже 11 лет. Видимо, наконец-то начал меня разглядывать. © AllohoChe / Pikabu
- Купила своему мальчику в подарок световой меч. Сначала он, пища от восторга, зацеловал меня, затем расцеловал коробку, затем сам меч и начал тыкать им во все подряд. Затем похвастался своему другу по сети, какая у него крутотень появилась, взял игрушку с собой в душ, не расставался с ней даже тогда, когда просто шел в туалет, и, в конце концов, положил ее рядом с собой на кровати и уснул. Мальчику, кстати, тридцать пять годиков сегодня исполнилось. © Палата № 6 / VK
- С тех пор, как у меня появился мужчина-рыбак, я познала дзен. Я научилась не орать в рыболовном магазине. Я привыкла, что в спальне стоит ведро, в котором чемодан, а в нем — сто пятьсот коробочек со всякой рыболовной фигней. Я привыкла, что кормить рыб клубничным сиропом — это нужное и важное дело. Я даже смирилась с тем, что мы просто кормим рыб, а потом их отпускаем. Но вчера я узнала то, к чему жизнь меня явно не готовила. Червей посадили в чистую маленькую банку, чтобы они за ночь очистили организм! Мол, рыбы не желают жрать червей с полным желудком! Я не стала утром смотреть на результаты анализов червей, но надеюсь, что мужчина придет с уловом. © Darina.007 / Pikabu
- Сегодня у мужа порвался ремешок от его любимых часов. Он все утро негодовал, переживал, что теперь придется покупать новый ремешок, а новый — это уже не то, ему старый хочется. А старый ремешок был в таком состоянии, будто его через блендер пропустили! Но муж упорно не обращал внимание на это. Стало мне интересно, почему же он так эти часы любит. Ответ убил:
— Я их у одного мужика купил за сотку, они мне дороги как память!
Лучше бы не спрашивала... © yakapibara / Pikabu
- У меня муж ненавидит обниматься, целоваться, ласкаться и прочее. Мы почти три года вместе, и только недавно он начал оттаивать: прижиматься ко мне перед сном в постели, иногда притягивать к себе. А так — фиг, не его это тема. Заработалась с утра и не вышла его в коридор провожать — это обычный мой утренний ритуал: проводить, погладить, поцеловать и сказать, что у него все получится и он молодец. А тут стучу по клавишам компьютера, поднимаю глаза — стоят мои два метра суровой непоколебимости и тянут руки ко мне, еще и губами поцелуй изображают. Рассмеялась и побежала провожать в коридор, махать вслед из-за двери и говорить, что день его будет удачным. © Juliabccc / Pikabu
- У моего мужа особая диета. Он устраивает себе разгрузочные дни: без сахара, без хлеба или без мяса. Каждый день — без чего-то одного. Вчера он притащил банку нутеллы и вечером съел ее всю, просто так, ложкой. У него был «день без хлеба». © fairyfrog / Pikabu
