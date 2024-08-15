14 мужей и жен, которые умеют удивить похлеще, чем зебра в супермаркете

Истории
8 минут назад

Люди рассказали, как и чем вторые половинки смогли их поразить. И да, действительно, этим парочкам не грозит семейная рутина.

  • У нас с мужем периодически останавливались с ночевкой мои родственники из другого города. Когда я сделала тест на беременность, то решила две полоски подтвердить еще и на УЗИ. После этого говорю мужу: «Ты не против, если с нами кое-кто поживет?» Он глаза закатил: «Кто на этот раз?» А я говорю: «Ты его пока не знаешь. Сейчас фотографию покажу», — и вручаю ему снимок УЗИ и тест. Он аж замер. Так обнимал меня! Дочке почти 4 месяца. © Мамдаринка / VK
  • Я всегда любила кошек, но мачеха не разрешала взять кота. Когда я выросла, идея завести кошку не приходила мне в голову. И тут муж сделал мне сюрприз: принес котенка! Прошло 4 дня. Чувствую себя ужасно счастливой. © emilit0 / Reddit
  • Прихожу домой, зашла на кухню, а там ужас: все в муке, муж типа что-то готовит. Мое лицо было злее, чем у Цербера. Муж посмотрел на меня, взял муки со стола, бросил себе под ноги — типа как дым в фильмах — перекатился по полу словно ниндзя и убежал. 30 лет человеку. © adedas / Pikabu
  • Муж вахтовик. И зная, как я не люблю спать одна, он подарил мне огромного плюшевого гуся. Такие сейчас во многих магазинах продаются. Вначале я просто посмеялась, но теперь не представляю, как раньше спала без него. Гусь действительно огромный — 120 см. И очень-очень мягкий. Я закидываю на него ногу, обнимаю руками и вырубаюсь за две минуты. Конечно же, с любимым засыпать приятнее. Но когда его нет, гусь Гоша спасает ситуацию. Очень рада, что муж сделал мне такой подарок. Сам он еще и ржет: «Этот хотя бы не храпит. Наслаждайся, пока я в рейсе». Очень люблю своего шутника! © Палата № 6 / VK
  • Подруга рассказала. Ее свекровь изумительно готовит сладкое, коронное блюдо — банановый торт, ну просто объедение! И вот у подруги день рождения. Она просыпается утром от божественного запаха выпечки. Идет на кухню и видит тарелку с домашними эклерами, прямо как из детства. Пробует. Крем из сгущенки и масла — выше всяких похвал. А приготовил все это муж. Передался ему талант к готовке!
  • Всю сознательную жизнь пыталась сбросить вес. Родители и бабушка всегда говорили, что замуж я не выйду: парни, мол, не захотят такую девушку в жены. Это было очень обидно. В 22 года я встретила будущего мужа. И он полюбил меня такой, какой я есть. Мы переехали в другой город, общение с моими родственниками сократилось. Я не знаю, как это работает, но после этого я сама похудела. Муж только поддерживал меня, и это помогало. Тогда я впервые осознала, как люди вокруг могут влиять на жизнь человека. © Палата № 6 / VK
  • Две недели назад меня уволили, я был морально разбит. И тут моя вторая половинка заявила, мол, собирай вещи, мы кое-куда едем. Куда — не сказала. Ладно, сел в машину, мы поехали. Через полтора часа я понял, что едем к родителям. Я был ужасно рад увидеть маму и сестру, мы чудесно провели время, я развеялся. © Mexican_guitarplayer / Reddit
  • Я уже 5 лет кондитер. Мои постоянные клиенты заказали свой любимый торт. Приступила к готовке, но заболел живот. Скорая, аппендицит. Не хотела подводить людей, уговорила мужа приготовить торт. Он никогда не готовил, по моим инструкциям сделал торт. Клиенты ничего не знали, но с подозрением отметили, что тортик-то оказался вкуснее всех предыдущих. Я в шоке, муж тоже. Оказалось, что у меня под боком такой талант. Люблю мужа за помощь, поддержку. И горжусь тем, что он такой талантливый и способный. © Палата № 6 / VK
fur red coat
19 часов назад

«меня уволили, (...) моя вторая половинка заявила, мол, собирай вещи, мы (...) едем к родителям»
Блин, а я думала, она его маме вернëт.

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  • Любимый сказал, что ему поставили смену в мой день рождения и поменяться ну никак не выйдет. Конечно, я была расстроена. И тут мне звонят родители: зовут к себе на чай с тортиком. Когда я вошла, меня встретила толпа друзей и родственников. Я была очень рада всех видеть. Внезапно из комнаты показался мой любимый. Оказывается, это он все организовал! И даже купил два моих любимых торта. А еще нанял художника и заказал ему мой портрет! Он немного зарабатывает, но такой внимательный! Я плачу от радости и понимаю, что никогда не отпущу этого мужчину. © Marikot / Reddit
  • Не люблю теплую погоду, потому что тогда мой муж начинает носить свои любимые футболки с надписями. Он находит максимально странные картинки, придумывает подписи в стиле: «Крутой чувак за 30». Потом идет в салон и печатает эти художества на футболках. У него коллекция, наверное, штук из ста уже. Некоторые смешные, но в основном это тихий ужас. Хотя он считает, что поднимает людям настроение. Правда, я еще не видела, чтобы кто-то улыбнулся, увидев надпись: «Муж королевы». Ну или картинку, на которой муж изображен в виде Шрека. Спасите. © Мамдаринка / VK
  • Я беременная. Пишу мужу СМС: «Хочу Марс». Ответ сразил: «Надеюсь, шоколадку, а не планету». © Палата № 6 / VK
  • Моя жена все 20 лет нашего брака завтракает омлетом. И никогда не меняет рецепт: два яйца, полстакана молока, 20 грамм сливочного масла, соль, паприка. 20 лет! Только представьте. С одной стороны, я немного боюсь такого постоянства жены, ведь я еще не встречал таких людей. Но если омлет за 20 лет ей не надоел, то и я не надоем? Это радует. © Палата № 6 / VK
  • Долго не могла понять, почему чай у мужа получается вкуснее, чем у меня. Я даже стала просить его делать чай вместо меня. Иногда спрашивала, какой там рецепт, но муж только улыбался. А недавно я подсмотрела, как муж готовит. Оказалось, каждый раз он добавляет в чай, кроме обычного сахара, еще и ванильный. Секрет раскрыт. Это очень вкусно, попробуйте. © Палата № 6 / VK
Каргусик
19 часов назад

"Моя жена все 20 лет нашего брака завтракает омлетом."
А ещё она зубы чистит, моется, ест... такое постоянство не напрягает?

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  • У меня загибался телефон. Был куплен в подарок, когда муж узнал о беременности. Стоил он тысяч 6. И тут муж такой: «Мне тоже нужен новый телефон. Пойдем, мне выберешь». Он выбрал себе модель за 20 тысяч. Спрашивает, мол, стоит ли брать. Говорю: «Ну ты же работаешь. Заработал!». А муж на это вдруг заявил: «Спасибо огромное за твою работу». И протягивает оплаченный телефон. Я с удивлением: «Я же не работаю». Муж: «Как это не работаешь? А кто документы все ведет? Покупки? Еще ты в садик ребенка водишь, занимаешься с ним. Стираешь, гладишь, убираешь. Готовишь каждый день. Да ты в месяц экономишь своими ручками и головой больше, чем стоит этот телефон». Я разрыдалась. Очень приятно. © #щастьематеринства / VK

У нас есть еще одна забавная подборка про 19 мужей и жен, которые искренне пытаются понять друг друга, но не судьба.

Комментарии

Уведомления
Людмила Саржевская
20 часов назад

Если история про телефон за 20т. правда, то мужу респект. Обычно женщине говорят, что она ничего не делает, ведь вести дом и заниматься ребёнком, это не работа и от этого нельзя устать.

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