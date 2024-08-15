14 мужей и жен, которые умеют удивить похлеще, чем зебра в супермаркете

«меня уволили, (...) моя вторая половинка заявила, мол, собирай вещи, мы (...) едем к родителям»
Блин, а я думала, она его маме вернëт.
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Люди рассказали, как и чем вторые половинки смогли их поразить. И да, действительно, этим парочкам не грозит семейная рутина.
«меня уволили, (...) моя вторая половинка заявила, мол, собирай вещи, мы (...) едем к родителям»
Блин, а я думала, она его маме вернëт.
"Моя жена все 20 лет нашего брака завтракает омлетом."
А ещё она зубы чистит, моется, ест... такое постоянство не напрягает?
У нас есть еще одна забавная подборка про 19 мужей и жен, которые искренне пытаются понять друг друга, но не судьба.
Если история про телефон за 20т. правда, то мужу респект. Обычно женщине говорят, что она ничего не делает, ведь вести дом и заниматься ребёнком, это не работа и от этого нельзя устать.