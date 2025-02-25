14 удивительных встреч, после которых люди всерьез задумались о своих потерянных двойниках

Мы привыкли считать себя уникальными, но что, если где-то в мире ходит человек с похожей внешностью? Истории о двойниках кажутся сценарием фантастического фильма, но герои нашей статьи столкнулись с этим явлением в реальной жизни и до сих пор в себя не могут прийти.