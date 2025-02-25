14 удивительных встреч, после которых люди всерьез задумались о своих потерянных двойниках

Истории
16 минут назад

Мы привыкли считать себя уникальными, но что, если где-то в мире ходит человек с похожей внешностью? Истории о двойниках кажутся сценарием фантастического фильма, но герои нашей статьи столкнулись с этим явлением в реальной жизни и до сих пор в себя не могут прийти.

  • В моем городе живет девушка очень похожая на меня. Самый кринж в том, что мой бывший после нашего расставания начал встречаться с ней. Но она его бросила — видимо, думаем мы тоже одинаково. © Подслушано / Ideer
  • Я живу в небольшом городишке, и у меня тут есть двойник-миллионер. Мало того, что у нас с ним еще и имена одинаковые. Дальше — больше: мы ходим к одному и тому же стоматологу. И вот как-то врач нас перепутал и, вместо того чтобы поставить мне пломбу, он вырвал зуб. Когда ошибка обнаружилась, в стоматологии сильно извинялись. Я даже собирался подать жалобу, чтобы мне поставили имплант взамен вырванного здорового зуба. Но, немного успокоившись, решил этого не делать, потому что их ошибка была понятна. Теперь я тоже могу над этим посмеяться. © a*****ityhater02 / Reddit
  • Я своего двойника увидела в 6 классе на уроке музыке. К нашей учительнице пришла дочь. Весь класс начал орать: «Иванова, смотри, ты!» А мы с ней глядели друг на друга квадратными глазами. Тогда-то я поняла, почему при первой встрече ее мама расспрашивала меня о моей семье и отце, в частности. Но нет, мы не родственники. © Подслушано / Ideer
  • Звонит муж с работы, я только глаза продрала, лежу, с котом обнимаюсь. Спрашивает: «Кому это ты там пироги покупаешь?» Я в непонятках, какие такие пироги. А муж объясняет: «Да вот Серега только что бегал в пирожковую, а там ты была». Ну я посмеялась, скинула селфи с котом. А потом аж ахнула, когда внезапно поняла, что по фигуре-то можно найти со спины похожую на меня девушку. Но есть нюанс: в тот момент у меня были афрокосы до пояса ярко-красного цвета. И Серега меня с ними видел. До сих пор думаю, кто же это такая, что даже брат мужа спутал. © Подслушано / Ideer
  • Однажды мой сын-подросток увидел «меня» с каким-то мужчиной. И в другой раз, когда тот был один, сказал ему: «Держись подальше от моей мамы, она замужем». Когда сын вернулся домой, мне потребовалось время убедить его, что это была не я, и у меня нет никакой тайной семьи. © mountainvalkyrie / Reddit
  • У меня комичная история была. Уволилась с работы, но связь с коллегами поддерживала. Сделали они новый сайт, присылают мне ссылку — а там девушка на фотографии просто моя копия. Посмеялась, отправила маме. А мама в ответ: «Доченька, а ты хорошо на этой фотографии получилась». © Подслушано / Ideer

«На днях встретил в метро парня, похожего на меня»

  • Меня всегда сравнивали с певицей Фефе Добсон. Однажды я была в кино, ко мне подбежала девчонка и такая: «Что ты делаешь в этом городе? Ты не сказала мне, что приезжаешь!» После того как она увидела полное отсутствие понимания у меня на лице, она смутилась и сказала: «О, мне так жаль. Ты выглядишь точь-в-точь как моя кузина Фефе». Оглядываясь назад, я могу заметить некоторое сходство. Но забавно, когда к тебе подходят члены семей твоих двойников! Кстати, позже эта певица вышла замуж за моего любимого рэпера, так что мне нравится думать, что у меня определенно был бы шанс с ним, судя по нашему сходству с Фефе. © g0ldilungs / Reddit
  • У меня тоже есть двойник в моем городе. Девушка по имени Эмбер. Меня принимали за нее много раз, пока я не стала старше. Однажды, когда я была ребенком, ко мне подошла кузина Эмбер и разговаривала со мной несколько минут, прежде чем поняла, что я выгляжу сбитой с толку. Она спросила: «Ты Эмбер?» А последний раз это случилось около десяти лет назад, когда ее бывший парень принял меня за нее. Так странно. © Unknown author / Reddit
  • Эта история произошла со мной не так давно. Я был студентом первого курса химфака, на потоке многие были со мной знакомы. И тут после одной из лекций половина потока в один голос утверждает, что у меня есть двойник! Я, естественно, удивился, но не придал этому особого значения. Прошла неделя, я пришел на следующую лекцию. Боковым зрением замечаю человека, как две капли воды похожего на меня. Оборачиваюсь. Знакомимся и ржем над произошедшим до конца лекции. Так у меня появился двойник. Вчера в одном паблике наткнулся на фото еще одного меня, связался с первым двойником, он сказал, что это не он. Я знаю, что это не я. Похоже у нас есть тройник! © Палата № 6 / VK
  • Я знала, что можно встретить своего двойника, но не верила, пока сама не столкнулась с этим феноменом. Мы оказались на одной станции в Берлине, она младше меня на год, родилась на другом конце света, у нас разный цвет глаз и волос, говорим на разных языках, но лица действительно одинаковые. Обе в шоке, родители не верили, делали ДНК-тест — мы не родственники. Дружим шесть лет, постоянно приезжаем друг к другу в отпуск, все искренне считают нас близнецами, но сами, порой, не верим в происходящее. © Подслушано / Ideer
  • У меня в городе есть двойник. Нас перепутала даже моя собственная мать. Она столкнулась с моим двойником в местном продуктовом, поздоровалась с ним и смутилась, что он вообще никак не отреагировал. Поэтому она тайком сфотографировала его, отправила фото мне, и спросила, не инсульт ли у меня. Это была моя точная копия, даже одет так же. © hamburgersocks / Reddit
  • Для меня странно то, что моей копией являются две мои сестры — родная младшая и двоюродная. Порой натыкаясь на их новые фото в соцсетях, ловлю мысли: «А где это я, кто меня сфоткал, что за одежда на мне?» Жутковато глядеть на кого-то, а видеть себя. Причем в жизни встречи оторопи не вызывают. © Подслушано / Ideer
  • Друг был в Амстердаме и принял похожую на меня девушку за меня. В конце концов он подошел к ней и, поговорив, понял, что это просто совпадение. Он убедил ее сделать фото и отправил его мне. И, я клянусь, что фото выглядело так, будто это я стою рядом со своим другом. Видимо, мой двойник в Амстердаме живет потрясающей жизнью. © alwayscomplimenting / Reddit

Комментарии

Уведомления
ИньЯна
1 день назад

Наверное, я бы хотела познакомиться с двойником! Хотя это и волнительно..)

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