20+ снимков домашних животных, которые не планировали позировать, но покорили всех вокруг

Иногда для того, чтобы войти в историю, достаточно просто пробежать мимо камеры в нужную секунду. Пушистые герои нашей статьи справились с этим на все сто процентов! Эти модели не позировали специально, но их грация и вовремя нажатая кнопка затвора создали настоящие шедевры.

«Когда нашел кусочек сыра»

«Пещерная сова, которая живет под моей террасой»

«Мой котик-беззубик решил зевнуть, и вот как он выглядит»

«Дебби и Мунмун обожают валяться в грязи»

В глазах Мун не было ни единой мысли. Обожаю © iaewel / Reddit

Дебби смотрит на Мунмун с выражением лица типа: «Серьезно? Тебе это было так необходимо?» © Winter_Aside82** / Reddit

Грозный охотник на свободе

«Моя тигровая девочка и рыжий мальчик!! Они как близнецы!»

Кот смотрит на меня будто: «Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка?»

«Наша собака боится грозы. Мы дали ей успокоительное. Вот как она сидела»

«Нарисуй меня, как одну из своих француженок»

«Я одна вижу здесь Розу из Титаника в той сцене, где она позирует Джеку?»

«Шокированный щенок с моей не менее шокированной коллегой»

«Котик Нимбус и его белка»

На мгновение я запереживала, что у него во рту настоящая белка. А потом увидела войлочные лапки! © mspolytheist / Reddit

«Этой болтушке всегда есть что сказать»

«Когда ты не ожидаешь, что хозяин вернется домой»

«Когда понимаешь, какой ты красавчик»

«Вернулись домой и застали Бальдура на месте преступления: он вскрыл мешок с кормом и устроил пир на диване, куда ему нельзя!»

Вот оно — чистое, незамутненное блаженство! © Unknown author / Reddit

«Мой кот срочно требует, чтобы ему подали ужин на второй этаж»

Я сейчас умру от смеха! Эту морду надо срочно на аватарку! © Dingo8MyGayby / Reddit

«Зять помогает Добби нащупать связь с реальностью»

«Я-то думал, мы завели собаку. А оказалось, это какая-то редкая летающая ласка!»

Ох, вот над этим я посмеялся от души! © LiluLay / Reddit

«Кто-то учуял запах курицы»

«Ну все, на сегодня тренировка выполнена»

«Она так радостно сообщила, что хочет в ванну... Я просто не могла ей отказать!»