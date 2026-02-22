20+ снимков домашних животных, которые не планировали позировать, но покорили всех вокруг
1 час назад
Иногда для того, чтобы войти в историю, достаточно просто пробежать мимо камеры в нужную секунду. Пушистые герои нашей статьи справились с этим на все сто процентов! Эти модели не позировали специально, но их грация и вовремя нажатая кнопка затвора создали настоящие шедевры.
«Когда нашел кусочек сыра»
- Это последнее, что увидит сыр © Jonnyyrage / Reddit
- Я могу услышать это фото © point55caliber / Reddit
«Пещерная сова, которая живет под моей террасой»
«Мой котик-беззубик решил зевнуть, и вот как он выглядит»
- Блин, ржу как ненормальная! © Unknown author / Reddit
«Дебби и Мунмун обожают валяться в грязи»
- В глазах Мун не было ни единой мысли. Обожаю © iaewel / Reddit
- Дебби смотрит на Мунмун с выражением лица типа: «Серьезно? Тебе это было так необходимо?» © Winter_Aside82** / Reddit
Грозный охотник на свободе
«Моя тигровая девочка и рыжий мальчик!! Они как близнецы!»
Кот смотрит на меня будто: «Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка?»
«Наша собака боится грозы. Мы дали ей успокоительное. Вот как она сидела»
«Нарисуй меня, как одну из своих француженок»
«Я одна вижу здесь Розу из Титаника в той сцене, где она позирует Джеку?»
«Шокированный щенок с моей не менее шокированной коллегой»
«Котик Нимбус и его белка»
- На мгновение я запереживала, что у него во рту настоящая белка. А потом увидела войлочные лапки! © mspolytheist / Reddit
«Этой болтушке всегда есть что сказать»
«Когда ты не ожидаешь, что хозяин вернется домой»
«Когда понимаешь, какой ты красавчик»
«Вернулись домой и застали Бальдура на месте преступления: он вскрыл мешок с кормом и устроил пир на диване, куда ему нельзя!»
- Вот оно — чистое, незамутненное блаженство! © Unknown author / Reddit
«Мой кот срочно требует, чтобы ему подали ужин на второй этаж»
Не царское это дело,на первый этаж идти- лапы бить. Зачем ты кожаный ещё нужен?
- Я сейчас умру от смеха! Эту морду надо срочно на аватарку! © Dingo8MyGayby / Reddit
«Зять помогает Добби нащупать связь с реальностью»
«Я-то думал, мы завели собаку. А оказалось, это какая-то редкая летающая ласка!»
- Ох, вот над этим я посмеялся от души! © LiluLay / Reddit
«Кто-то учуял запах курицы»
«Ну все, на сегодня тренировка выполнена»
«Она так радостно сообщила, что хочет в ванну... Я просто не могла ей отказать!»
«Тот самый взгляд, когда понял, что тебе не купили вкусняшку»
А в галерее вашего телефона есть подобные шедевры? Если да, то надеемся скорее увидеть их в комментариях!
Еще больше статей о пушистых любимцах ищите здесь:
Фото на превью No-Committee9722 / Reddit
Люблю подборки с животными. Они не притворяются и не позируют. Уж какие есть.
