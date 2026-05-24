19 кондитеров показали свои первые и последние работы, и это просто небо и земля
Кажется, у каждого домашнего пекаря есть фото, которое лучше никому не показывать, и фото образцово-показательное. Между ними обычно стоят десятки попыток, невзрачный крем, липкое тесто и честная фраза: «Ну, зато на вкус нормально». Одни тренируются на тортах в виде милых животных, другие случайно придумывают новый рецепт, а третьи на личном примере убеждаются, что соль и сахар лучше хранить подальше друг от друга.
«Слева мой первый торт, а справа — результат совершенствования навыков за год»
Согласитесь, что это как раз тот случай, когда фото «до» нужно хранить не из стыда, а для гордости.
«Это я пыталась сделать ягненка. Эх, бедняжка. Смеху-то было. А через год сделала это снова»
По мне - так оба не удались. Ягненок угадывается с трудом. Скорее, свежевымытый белый кот или напуганная болонка.
Первому ягненку, конечно, досталась непростая судьба. Зато теперь он выглядит так, словно вернулся из отпуска — отдохнувший и довольный.
«Я не профессиональный пекарь. Занимаюсь этим в качестве хобби и постоянно совершенствуюсь. Кстати, я даже смогла превратить это в небольшой заработок»
Здорово видеть, как хобби постепенно становится чем-то большим. Особенно когда человек честно понимает свои сильные стороны и работает именно с тем, что у него получается лучше всего.
- Ого! Уровень детализации просто поражает! © Maddymadeline1234 / Reddit
Когда решил удивить гостей своими кулинарными навыками. И это удалось... но есть нюанс
- Решил испечь пирог. Не знаю как, но я перепутал сахар с солью. Гости начали пробовать, но реакция была неоднозначная. Я долго терпел, но в итоге выдал: «Это просто особенный рецепт!» И тут смотрю, а они начали притворяться, что им нравится. Зато я теперь знаю, что нужно читать этикетки на упаковках, чтобы не повторить такую ошибку снова.
«Мои успехи за 2 года выпечки. Изначально я пекла только веганские пончики»
Если бы это были кремовые цветы, то был бы восторг. Но повтыкать хризантем в корж — спорный успех. Пончики хотя бы сразу в пищу пригодны, без выковыривания из них тли
«Это сложная и кропотливая работа, где похвалы особо не дождешься. Поэтому каждый ваш комментарий вселяет в меня необходимую уверенность!»
«До и после. Это разница в один год»
Это отличный пример того, что прогресс в выпечке идет маленькими шагами, которые потом вдруг складываются в вау-результат.
«Только взгляните, чего я добилась всего за год»
С удовольствием смотрим — и правда есть на что. За год добиться такого результата значит не просто печь время от времени, а реально вкладываться в процесс.
Идеальная фраза для незваных гостей
- Как-то раз мне очень захотелось посидеть дома одной и никого не видеть. И в тишине съесть целый пирог. Решила воплотить. Сделала что-то по типу ежевичной шарлотки. И тут ко мне пришли гости. Блин. Я тактично объяснила, что не очень-то сейчас настроена на гостей, но по тому, какой запах исходил от пирога, было ясно, что без пирога они не уйдут. Достаю из духовки мой шедевр, начинаю разрезать и перекладывать, как становится понятно, что внутри он еще не пропекся. Секундная пауза. Понимаю, что нужно снова отправлять его в духовку, но я взяла да и ляпнула: «Вот, допечешь сам дома! В микроволновку на 5 минут». В ответ слышу: «Так меня пирогами еще не угощали!» С тех пор эта фраза у нас в компании стала нарицательной: «Давай, иди уже, дома допечешь».
«Два года назад я начала украшать торты. Последний торт — одиннадцатый по счету. И самое главное, мне действительно нравится этим заниматься»
Первый смотрится намного лучше и аккуратнее. Понятно, что автор очень много работал над фигурками, но получилось в итоге мелко и непонятно, что там такое происходит
- Вау! Что-то мне подсказывает, что ты испекла гораздо больше 11 тортов! © agt1662 / Reddit
«Сделала такой же торт, что и 3 года назад»
Спору нет, повторить старую работу через несколько лет — смелый способ проверить себя. И очень приятный, потому что прогресс становится виден прямо на тарелке.
«Люблю торты. В основном их есть, но печь тоже нравится. Шли годы... »
«Теперь я смотрю на этот торт и понимаю, что можно сделать лучше. И обязательно сделаю! Потому что у меня теперь половина кухни занята всякими кондитерскими штуками, а планетарный миксер вообще не влез ни в один шкаф».
Иногда рецепты рождаются сами собой
- Как-то раз пекла печенье. Оказалось, что моя мама не подписывает всю муку. В итоге вместо обычной муки я использовала муку для блинов. Это были самые пышные печенья, которые я когда-либо пекла. Я с удивлением достала их из духовки, и они выглядели так, будто их приготовили в каком-нибудь телешоу. И они оставались мягкими и пышными все пять дней, что мы их ели. Хотя к четвертому дню на вкус они больше напоминали черствые блины, чем печенье.
«Давным-давно решила научиться печь торты. На вкус получалось хорошо, но внешне — так себе. Вот из-за такого я перестала украшать торты. Но потом снова потянуло, и вот результат»
«Началось все с того, что познакомились с мужем будущим, который оказался сладкоежкой. Решила научится печь торты».
Судя по всему, будущий муж оказался не только сладкоежкой, но и двигателем большого кондитерского прогресса.
«С 12 лет пеку. Один из моих тортов до профессионального обучения и после»
- У меня все слиплось даже через экран компьютера © KIIITbI6bIpgau.6 / Pikabu
Разница между «до» и «после» впечатляет, но особенно ценно, что база была заложена еще в детстве. Видно, что любовь к выпечке у автора не случайная и не вчерашняя.
«В далеком 2010 году, будучи беременной, моя супруга решила, что будет делать торты ручной работы на заказ. Хобби переросло в любимую работу»
Тут хочется отдельно порадоваться и за автора, и за его супругу. Потому что превратить домашнее увлечение в работу — это не только про талант, но и про огромную выдержку.
Печь торты сложно, но сдержаться и не съесть его — еще сложнее
- Несколько лет назад я испекла торт накануне праздника. Прямо перед праздником я посмотрела на свое творение, и появилось непреодолимое желание отрезать кусочек. Ок, — отрезала один. Потом еще один. И тут огромный кусок просто отваливается от торта. В итоге пришлось обрезать его пополам, чтобы было ровно. Выглядел он уже так себе. Ну а я что? Взяла да и запихала его в себя до последней крошки. Пришлось быстренько готовить еще один торт к празднику.
Интересно, она не лопнула?
😏🤫😶🌫️
Pеально не понимаю, как можно сожрать торт в одно рыло, не давясь и не останавливаясь)
«Мои торты с разницей в 2.5 года»
«Вначале у меня получалось вот такое розовое „чудо“, но я не опустила руки и продолжила совершенствовать свои навыки»
Розовое «чудо» звучит с самоиронией, и это прекрасно. Потому что относиться к первым неудачам с юмором — почти такой же важный навык, как ровно нанести крем.
«Первый торт 2020 года, а второй — 2025. Я не так часто пеку, поэтому прогресс идет медленно»
Медленный прогресс — тоже прогресс, и иногда он даже честнее выглядит. Не у всех же есть время печь каждую неделю, но если человек возвращается к делу снова и снова, результат все равно приходит.
Такие примеры напоминают нам, что прогресс часто начинается с чего-то кривоватого, но очень родного. Главное — не бояться снова включить духовку, ведь однажды может получиться тот самый торт, которым захочется даже похвастаться. Наверняка и у вас были кулинарные эксперименты, которые однажды пошли не по плану, но все равно остались приятным воспоминанием. Будем рады обсудить в комментариях.