18 залипательных фото, которые наглядно покажут, что такое большая разница
Иногда лучше один раз увидеть, чем услышать множество цветистых описаний типа «у мужа нога в два раза больше моей» или «вот яйцо от фермерской курицы рядом с магазинным». И неважно, идет ли речь о размерах, времени или деталях — контраст говорит сам за себя. Эти 18 фото — как раз тот случай. И да, тут надо не объяснять, а смотреть и сравнивать.
«Нам с братом по 20 лет. Я — строитель, он — айтишник. А теперь сравните нашу кожу»
- Это как левая и правая рука у опытного водителя.
«Вот две нераспечатанные банки яблочного желе с одного и того же завода. А цвет отличается. Выпущены с разницей в два года»
- Пора провести дегустацию, мой друг! Возможно, с участием третьей стороны, чтобы все было честно.
«У моей подруги живут два взрослых кота с заметной разницей в размерах»
- Круто! У меня тоже есть упитанный серый котяра и миниатюрный черно-белый кот.
«Кисть моей руки и рука жены рядом»
- Даже девушка в телевизоре впечатлилась.
«Разница в ширине между малолитражкой и пикапом. Оба автомобиля стояли на одинаковом расстоянии от бордюра»
- Кажется, если хозяин первого автомобиля чихнет, эту кроху просто сдует с дороги.
«Разбил на сковородку три деревенских яйца и одно магазинное. Только посмотрите на желтки!»
ага, будто бы цвет и размер зависят от того, деревенская или нет. зависит от породы курицы, от ее возраста и, удивлю автора подборки, еще от еды.
- И мы заметили разницу! Интересно, а какими они будут на вкус?
«Разница в размерах между моими двумя собаками»
- Мне потребовалось несколько секунд, чтобы найти вторую собаку.
«Справа лежит новый пульт от телевизора. А слева — такой же, только после пятилетнего использования»
мне такой нужен, на моем миллион кнопок, которыми я не пользуюсь, но стоит нечаянно нажать и все, мир переворачивается: телек начинает перескакивать в настройки, меню/подменю, ужас, а если комбо с пультом от приставки о_О я хотела из страны уехать, пока назад все вернула
- На месте автора вопроса я бы купил другой пульт от телевизора со шрифтом, который не стирается с кнопок.
«Три года назад мне советовали насчет этого найденыша: „Поливай и люби, тогда будет расти и цвести“. Кажется, я правильно поливал и любил»
- Восемь лет назад, когда мы с супругой только купили дом, я на участке возле забора нашел маленькую елочку, сантиметров 15-20, не больше. Смеха ради я ее выкопал, перенес в палисадник и посадил. Теперь прямо перед домом настоящая красота растет — почти полтора метра. На Новый год украшаем уже.
8 лет? он в пустыне живёт? у меня полный участок самосеек, и ёлки и сосны, старалась аккуратно формировать из ёлок шарики, приезжаешь на следующий год и уже дурынду нужно стричь со стремянки, одна сосна просто удивила, была с меня ростом, один год не ездила на дачу, приезжаю, а в кроне сорочье гнездо, размером с колесо от телеги, а сосна выросла на метра 3, не меньше
«На данный момент — минус 36 кг»
- У вас красивое лицо на обеих фотографиях.
«После бритья мои ноги меняют цвет. Вот тут одна как раз выбрита»
- Мне кажется, волосы рассеивают свет и создают эффект тени, из-за чего наша кожа выглядит темнее, чем есть на самом деле.
«Ботинки моего мужчины, а рядом — моя обувь»
- У нас с женой одинаковый размер обуви. Кстати, очень удобно — мы периодически таскаем ботинки и тапки друг у друга.
«Постирал спецовку. Результат, мягко говоря, удивил»
- Это я недавно был на демонтаже прачечной — разбирали оборудование, вывозили, грузили, всякое такое. Специально для грязной работы взял с собой куртку от спецовки. Но в прачечной попросил средство для очистки, которое можно дома использовать. Развел его с водой 1:3 и щеткой «встучал» (сказали, не тереть, а именно вколачивать), потом подождал 15 минут. После этого прокрутил куртку в стиральной машине на режиме «Джинсы». Да, можно сказать «не, ну не новое», но я в восторге.
«У моей двоюродной сестры куры несут яйца разных размеров»
- У меня именно самые маленькие курочки несут гигантские яйца. Я не утверждаю, что со всеми курами так всегда бывает — просто забавно, когда это происходит.
«Разница в размерах между нашими с мужем кольцами»
- Ваш муж носит его на шее?
«Моя рука и нога разного цвета»
- Как я тебя понимаю, братан. Я ландшафтный дизайнер — мужчина с бледной кожей, но с загаром, как у фермера.
«Разница в размерах между моими кошками просто поразительная. Так забавно наблюдать за ними, когда они сидят рядышком»
- Какая прелесть! А у нас есть крошечная кошка, которая командует собакой и двумя котярами вдвое больше нее. Ну и людьми тоже.
«Познакомилась этим летом с парнем. Разница в росте между нами 40 см»
Ия считается самым белым, красивым и элитным городом на Санторини. Здесь расположены самые роскошные отели, рестораны с видом и дорогие брендовые магазины. Именно сюда приезжают фотографы мировой величины и романтичные художники. И именно это место так горячо любят туристы.
- Это всегда будут отношения на расстоянии. Даже когда вы стоите рядом.
Да уж, на этих фото разница сразу бросается в глаза. Интересно, а у вас есть подобные кадры? Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье — может быть, они даже круче, чем те, которые мы собрали здесь.
Разница между первоначальным рисунком и конечным результатом. Чтобы не было грязи, я рисую контур рисунка на бумаге, перевожу потом на бумагу или холст, на котором буду рисовать.