18 живых кадров родителей, где их молодость говорит сама за себя

Иногда старые снимки открывают родителей с неожиданной стороны. В этих кадрах — живые эмоции, легкость и те самые простые моменты, которые делают воспоминания особенно теплыми. Фото, в которых легко узнать себя и почувствовать, как прошлое становится ближе.

«Моя мамуля на полном вайбе 80-х: одежда, волосы, все как положено»

«Мой папа в день знакомства с мамой»

«Мамуля в отпуске, где-то в 90-х»

«Моя бабушка в 1960 году. Недавно ей исполнилось 100 лет»

То есть здесь ей почти сорокет? © HydratedCarrot / Reddit

«Мама в 80-х. Моя цель в жизни — быть такой же крутой, как она»

«Мама в куртке из начала 70-х и с тонкими бровями»

«Перед выпускным. Считаю, это фото просто крутяк»

Мне интереснее, что считает батя девушки. © Bluebottle96 / Reddit

«Моя мама в 1992 году с ее новой тачкой»

«Моя крутая мамуля, примерно 80-е»

«Моя бабушка в день свадьбы, 70-е»

«Моему папе 20, он со своей сестрой. Эти двое — мои любимые люди на Земле»

«Сфоткались на фоне родительской тачки в 1983 году. Машина просто мечта»

«Папа в 1990-м отправил это фото маме, они тогда искали любовь по переписке. Так она увидела его впервые»

«Мой папа играл в рок-группе»

«Папа и его кот Саймон, 80-е»

«Мамулечка — инженер и байкер, 1978»

«Папуля в квартире родителей, 1988»

«Папа в начале 80-х»

Бонус: истории о молодости, которая запоминается на всю жизнь

Бабушка с дедушкой рассказывали, что когда папа учился в старших классах, он однажды летом сбежал, чтобы уйти в цирк. Они знали, где он и чем занимается. Он там в основном работал по уборке — чистил клетки за животными и все такое. Ничего романтичного или гламурного, но, как я понимаю, он тогда многое понял про жизнь. Это было в 1930-х. И нам он об этом ни разу не рассказывал. © MissHibernia / Reddit