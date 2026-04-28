18 живых кадров родителей, где их молодость говорит сама за себя
28.04.2026
Иногда старые снимки открывают родителей с неожиданной стороны. В этих кадрах — живые эмоции, легкость и те самые простые моменты, которые делают воспоминания особенно теплыми. Фото, в которых легко узнать себя и почувствовать, как прошлое становится ближе.
«Моя мамуля на полном вайбе 80-х: одежда, волосы, все как положено»
«Мой папа в день знакомства с мамой»
«Мамуля в отпуске, где-то в 90-х»
«Моя бабушка в 1960 году. Недавно ей исполнилось 100 лет»
- То есть здесь ей почти сорокет? © HydratedCarrot / Reddit
«Мама в 80-х. Моя цель в жизни — быть такой же крутой, как она»
«Мама в куртке из начала 70-х и с тонкими бровями»
«Перед выпускным. Считаю, это фото просто крутяк»
- Мне интереснее, что считает батя девушки. © Bluebottle96 / Reddit
«Моя мама в 1992 году с ее новой тачкой»
«Моя крутая мамуля, примерно 80-е»
«Моя бабушка в день свадьбы, 70-е»
«Моему папе 20, он со своей сестрой. Эти двое — мои любимые люди на Земле»
«Сфоткались на фоне родительской тачки в 1983 году. Машина просто мечта»
«Папа в 1990-м отправил это фото маме, они тогда искали любовь по переписке. Так она увидела его впервые»
Смелая мама, если после такой фотографии продолжила общаться с таким мордоворотом
«Мой папа играл в рок-группе»
«Папа и его кот Саймон, 80-е»
«Мамулечка — инженер и байкер, 1978»
«Папуля в квартире родителей, 1988»
«Папа в начале 80-х»
Бонус: истории о молодости, которая запоминается на всю жизнь
- Бабушка с дедушкой рассказывали, что когда папа учился в старших классах, он однажды летом сбежал, чтобы уйти в цирк. Они знали, где он и чем занимается. Он там в основном работал по уборке — чистил клетки за животными и все такое. Ничего романтичного или гламурного, но, как я понимаю, он тогда многое понял про жизнь. Это было в 1930-х. И нам он об этом ни разу не рассказывал.
- Однажды мы с братом копались на чердаке в поисках интересных безделушек и нашли мамины рассказы и роман. Естественно, с кучей вопросов и охапкой этих «сокровищ» мы обратились к папе. Как оказалось, мама в молодости мечтала стать писателем и хотела когда-нибудь увидеть свои книги на полке, но ее робость и неуверенность мешали ей даже попытаться отправить свои работы куда-либо. Брат предложил заказать книгу со сборником ее работ в нескольких экземплярах — так мы и сделали. В семье мамины книги приняли с восторгом, но она попросила не «выпускать» их за пределы семейного круга, потому что для нее это была своего рода отдушина в те годы. Угадайте, на чтение чьих книг теперь по вечерам собирается вся семья?
Фото на превью TheHotWampa / Reddit
