18 фото наших мам и бабушек, которые без фотошопа и фильтров выглядели как королевы

Фотоподборки
2 часа назад
Иногда достаточно открыть старый семейный альбом, чтобы убедиться: настоящая красота не нуждается ни в фильтрах, ни в ретуши. Наши мамы и бабушки умели выглядеть так, что глаз не отвести. Эти фотографии — лучшее тому доказательство.

«Моя мама, снимок из 80-х»

«Моя прекрасная мама, 1980 год»

«Моя бабушка и мама в начале—середине 1960-х»

«Моя мама в 80-е годы»

«Мамуля, приблизительно 1960-й»

«Моя жена, 1987 год»

  • Ну, такой красоткой я бы тоже хвастался!

«Мамино фото⁠»

«Моя мамуля в 1970-е годы»

«Это моя мама»

«Моя тетя и мама, когда им было по 22 года»

«Моя мама в 1972 году»

«Моя жена. До сих пор не пойму, как я ее заслужил»

«Моя мама на отдыхе во Флориде в конце 70-х. Такая милашка»

«Мама за любимым занятием»

«Моя красавица-мама в топе, связанном ее сестрой»

«Мама на вечеринке исполняет восточный танец, около 1980 года»

«Моя мама в 25 лет. Сегодня ей 85. С днём рождения, мама»

«Моя прекрасная мама в Сан‑Франциско, 1970-е»

Иногда старые фотографии говорят громче любых воспоминаний. В них легко увидеть характер, атмосферу времени и ту особую уверенность, которая не нуждалась ни в подписи, ни в пояснениях. Если вам нравятся такие кадры, у нас есть и другие статьи по теме:

Фото на превью investinlove / Reddit

Tanya Gorbachev
20 минут назад

Люблю людей на старых фотографиях- все разные, и нет уткогубых губошлепок с монобровью.

Ответить

