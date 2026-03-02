18 фото наших мам и бабушек, которые без фотошопа и фильтров выглядели как королевы
2 часа назад
Иногда достаточно открыть старый семейный альбом, чтобы убедиться: настоящая красота не нуждается ни в фильтрах, ни в ретуши. Наши мамы и бабушки умели выглядеть так, что глаз не отвести. Эти фотографии — лучшее тому доказательство.
«Моя мама, снимок из 80-х»
«Моя прекрасная мама, 1980 год»
- С такой генетикой она точно не была одинока! © szuprio / Reddit
«Моя бабушка и мама в начале—середине 1960-х»
«Моя мама в 80-е годы»
«Мамуля, приблизительно 1960-й»
«Моя жена, 1987 год»
- Ну, такой красоткой я бы тоже хвастался!
«Мамино фото»
«Моя мамуля в 1970-е годы»
«Это моя мама»
«Моя тетя и мама, когда им было по 22 года»
«Моя мама в 1972 году»
«Моя жена. До сих пор не пойму, как я ее заслужил»
- Дружище, ну ты сорвал джекпот! © Unknown author / Reddit
«Моя мама на отдыхе во Флориде в конце 70-х. Такая милашка»
«Мама за любимым занятием»
- Понимаю твоего папу! © Ananvil / Reddit
«Моя красавица-мама в топе, связанном ее сестрой»
- Ничего себе, мама была в отличной форме! © Heavy_Expression_323 / Reddit
«Мама на вечеринке исполняет восточный танец, около 1980 года»
«Моя мама в 25 лет. Сегодня ей 85. С днём рождения, мама»
«Моя прекрасная мама в Сан‑Франциско, 1970-е»
Иногда старые фотографии говорят громче любых воспоминаний. В них легко увидеть характер, атмосферу времени и ту особую уверенность, которая не нуждалась ни в подписи, ни в пояснениях. Если вам нравятся такие кадры, у нас есть и другие статьи по теме:
Фото на превью investinlove / Reddit
Комментарии
Люблю людей на старых фотографиях- все разные, и нет уткогубых губошлепок с монобровью.
Ответить
