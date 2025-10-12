16 фото, которые доказывают, что наши мамы в молодости выглядели круче, чем мы сейчас

1 час назад
16 фото, которые доказывают, что наши мамы в молодости выглядели круче, чем мы сейчас

Старые семейные альбомы — это настоящий показ мод прошлых десятилетий. Глядя на эти снимки, понимаешь, что наши мамы умели выглядеть стильно без всяких стилистов и брендов. В этой подборке — фото, которые доказывают: в молодости они одевались круче, чем мы сегодня.

«Мама и тетя моих подруг, 1977»

«Моя мамулечка в 1980-х годах»

«Молодость моей мамы»

«Мамуля, 1982»

«Мама в 90-х. Она только что закончила колледж»

«Моя мамуля, 1978»

«Мама и Секвойя, конец 70-х»

«Мамуля на Хэллоуине, 1982»

«Моя мамочка в 80-х»

«Моя мама — икона стиля, 1996 год»

«1975 год — мама катается на санках»

«Моя мама в начале 90-х»

«Моя мама раньше была моделью»

«Моя мама в 90-х»

«Моя мама в студенческие годы»

«Моя мама (слева) и ее лучшая подруга в 80-х»

Анастасия
57 минут назад

Обычные симпатичные девушки. Сногсшибательных красавиц не увидела. Сейчас молодёжь выглядит не хуже. Да и вообще красивые люди есть в любом поколении.

