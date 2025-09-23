17 фото наших родителей с отдыха, которые выглядят круче, чем снимки на наши навороченные телефоны

Когда-то на отдых брали с собой только пленку и простенький фотоаппарат, но снимки выходили по-настоящему живыми. В этих кадрах — атмосфера свободы, стиля и искреннего веселья, которой часто не хватает нашим «идеальным» фото со смартфонов. Вот 17 архивных фотографий родителей с отдыха, и каждая из них — маленький шедевр без всяких технологий

«Медовый месяц родителей, 1973 год»

«Мои родители в отпуске на Гавайях»

«Мои родители на пляже во Франции, 1973 год»

«Мои родители во время медового месяца в Швейцарии»

«Мои родители 30 лет назад в отпуске в Нидерландах»

«Родители в отпуске»

«Мои мама и папа, 1974 год»

«Мои родители в медовый месяц в 1998 году»

«Мои крутые родители в 80-х»

«Мои родители в 80-х»

«Моя мама в отпуске в Амстердаме после того, как она разорвала свою помолвку в 1971 году»

«Мои родители в отпуске»

«Мои свекры во время их первого совместного отпуска, 1968 год»

«Мои родители отдыхали на Карибах в 80-х годах»

«Мои родители отдыхают в медовый месяц в Южной Корее (1990)»

«Мои родители в медовый месяц в 1986 году. Все еще женаты и влюблены»

«Мои стильные родители на Чикагском фестивале (конец 70-х)»

