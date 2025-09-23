17 фото наших родителей с отдыха, которые выглядят круче, чем снимки на наши навороченные телефоны
Когда-то на отдых брали с собой только пленку и простенький фотоаппарат, но снимки выходили по-настоящему живыми. В этих кадрах — атмосфера свободы, стиля и искреннего веселья, которой часто не хватает нашим «идеальным» фото со смартфонов. Вот 17 архивных фотографий родителей с отдыха, и каждая из них — маленький шедевр без всяких технологий
«Медовый месяц родителей, 1973 год»
«Мои родители в отпуске на Гавайях»
«Мои родители на пляже во Франции, 1973 год»
«Мои родители во время медового месяца в Швейцарии»
«Мои родители 30 лет назад в отпуске в Нидерландах»
«Родители в отпуске»
- Они еще не развелись? © kopecs / Reddit
«Мои мама и папа, 1974 год»
«Мои родители в медовый месяц в 1998 году»
«Мои крутые родители в 80-х»
«Мои родители в 80-х»
- Ни дать ни взять — Афродита с земным спутником! © Momentosis / Reddit
«Моя мама в отпуске в Амстердаме после того, как она разорвала свою помолвку в 1971 году»
«Мои родители в отпуске»
«Мои свекры во время их первого совместного отпуска, 1968 год»
«Мои родители отдыхали на Карибах в 80-х годах»
«Мои родители отдыхают в медовый месяц в Южной Корее (1990)»
«Мои родители в медовый месяц в 1986 году. Все еще женаты и влюблены»
«Мои стильные родители на Чикагском фестивале (конец 70-х)»
