20+ фотографий, за которыми кроется залихватская история
Ностальгия
1 час назад
Иногда за одной фотографией скрывается куда больше, чем просто застывший момент. Улыбки, случайные детали или странные совпадения на снимке могут оказаться лишь вершиной айсберга. В этой подборке мы собрали фотографии, за каждой из которых стоит своя залихватская и неожиданная история.
«Мой отец и мой муж измеряют рост нашей дочери»
«Мои родители буквально за секунду то того, как я родился»
- По цвету и качеству картинки это похоже на кадр из «Секретных материалов». © Consistent_Spell2173 / Reddit
«Мой первый день рождения»
У меня в детстве свечей на тортике не было.
Но фоткали чуть ли не каждый день и папа, и мама.
-
-
Ответить
«У меня есть коллекция старых негативов. Офигел, когда нашел это ребенка. Да, они давали это детям»
- Это ужасно, но круто! © TheKYStrangler / Reddit
«Однажды мы увидели, как мама надевает серьги. Мы были в шоке от того, что она вставляет их прямо в ухо!»
«Дочка помогает своему отцу с мелким ремонтом»
Мама - долбодятел даже больше, чем папа 😒
Через секунду все может пойти не так: папа, падая, потащит за собой доску и прихлопнет "помощницу", как муху...
-
-
Ответить
«Это 60-я годовщина свадьбы моих бабушки и дедушки. У деда была болезнь Альцгеймера. Он не помнил своих детей, свой дом и многое другое»
«Но как бы плохо ему ни было, всякий раз, когда дед видел мою бабушку, он говорил: „Посмотрите на мою прекрасную жену!“»
«Это был день, когда мы нашли котенка в нашем гараже, и я сказала сыновьям проследить за ним»
«Моя мама учит мою дочь играть в настольный футбол»
«1959 год. За 3 месяца до 100-летия прабабушки мужа»
- Вот это женщина! Сразу видно — с ней не соскучишься! © Legitimate-Koala-373 / Reddit
«Родители прожили 31 год в несчастливом браке. Я сфоткал их после ссоры во время семейной поездки»
Ну и зачем? Кому и что они этим доказали?
Угробили две жизни на ненавистный брак...
-
-
Ответить
«Папа любил брать меня с собой в походы»
«Фото моей бабушки и ее сестры»
- Боже мой. Пусть это дорого, но спустя время все восхищаются — какие девушки! © randomwellwisher / Reddit
«Мои родители познакомились 35 лет назад, когда столкнулись во время игры в волейбол»
Золотая свадьба
«Когда я был маленьким, мы жили бедненько, но мама всегда старалась сделать мне потрясающие костюмы на праздники. Я люблю тебя, мама!»
«На этом фото 5 поколений нашей семьи! Моя прабабушка, бабушка, мама, я и мой сын, 1992 год»
«Папа и мой младший сын завтракают»
Дедушка помогает освоить первый транспорт
«День в бассейне»
«Мы воссоздали это семейное фото 29 лет спустя. Состав тот же. Мне тут 28 лет, маме 58, бабушке 79, а прабабушке — 101 год!»
- Бабушка выглядит потрясающе для своих 79 лет! © organicbabykale1 / Reddit
Фото на превью memorylanepr / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 историй о том, как люди эпично увольнялись с нелюбимой работы
20+ настолько ярких историй из транспорта, что можно проехать свою остановку
Истории
16 часов назад
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
2 дня назад
17 мужчин, которых сообразительность подвела в неподходящий момент
Народное творчество
2 недели назад
19 историй из лифта, которые начинались как обычно, а потом пошло-поехало
Истории
1 неделя назад
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
Истории
2 недели назад
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
18 женщин, которые после похода к стилисту взглянули на себя в зеркало и просто ахнули
Фотоподборки
1 месяц назад
20 мужчин сходили на свидания, которые хоть до старости лет вспоминай
16 историй с юмором, где финал оказался таким же внезапным, как и конец лета
Истории
1 неделя назад
15+ человек, которым судьба подарила не фамилию, а готовый повод для шуток
Народное творчество
2 недели назад