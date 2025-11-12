20 человек рассказали, почему не дошли до ЗАГСа со своими вторыми половинками

15 часов назад
20 человек рассказали, почему не дошли до ЗАГСа со своими вторыми половинками

Иногда, чтобы понять, что жениться не надо, достаточно одной секунды, одной фразы или одного сообщения. Приготовьтесь к поворотам, которым позавидуют сценаристы «Санта-Барбары».

  • Мама была помолвлена с парнем из универа. Они встречались два года. И тут подружка умоляет ее сходить на парное свидание, потому что другая девчонка слилась. Мама нехотя согласилась. Уже к концу вечера она поняла, что замуж за жениха не пойдет. На следующий же день она отменила свадьбу, а еще через 6 недель вышла за моего отца. © Adorable_Dust3799 / Reddit
  • Когда была в гостях у парня, его мама все время торчала на кухне. Я спросила, почему она не выходит оттуда, что там так долго можно делать. В ответ парень такое выдал, что я бежала оттуда, волосы назад: «А где ей еще быть? Место женщины на кухне». © lissa_makeup.by

6 часов назад

Прочитала оригинал первой истории, который раза в два длиннее, и назрели вопросы:
ИИ обленился?
У него забастовка?
Он стал брать оплату за каждое слово? (Хотя это бы объяснило, почему все дундуки и исключительно офигевают)




  • Поздний вечер. Надо было срочно сестру в травмпункт отвезти. Звоню своему парню, а он такой, мол, я устал. Вызываю такси, едем сами, полночи там сидим и в итоге опаздываем на развод мостов. Опять парню звоню и спрашиваю, можно ли нам остаться с ночевкой у него, а утром мы домой уедем. А он отказал. Ну, и я подумала: не помогаешь решать мои проблемы, не могу на тебя положиться — зачем ты нужен-то вообще? © lesya_artist_design
  • Подруга три месяца просила своего жениха помочь ей собрать игровой комп для брата. Осталась неделя до дня рождения, и она, плюнув, пошла в магазин. А там попался чудесный консультант. За неделю они собрали почти все. И тут жених начинает скандалить, что это за мужик, да я за один день бы все сделал, лучше бы эти деньги оставила нам на свадьбу. Ну, ссора за ссорой — и она сказала: «Давай не будем жениться». © myth_4e
Юш
15 часов назад

За три месяца уж можно и самой собрать. Не шкаф, не тяжелый.




  • Я была уставшая после работы, и мне парень позвонил два раза. Телефон был на беззвучном режиме — я не ответила. Так он взял и добавил меня в черный список. Хотя я просто спала! Написал, что отказывается жениться из-за пропущенных звонков. © alkenov_ad
  • У меня все было как в кино. В день свадьбы жених поскользнулся на льду, ударился головой — и у него случилась амнезия. Он забыл, кто я такая. В итоге мы с ним расстались, и, наверное, это было к лучшему, потому что мы не успели как следует узнать друг друга перед женитьбой. © ugh_this_world_s*** / Reddit
  • История про соседей. Соседка пошла на свадьбу к подруге. Жених увидел ее и отменил свадьбу. Через некоторое время поженились. Живут уже лет 20. © amaliya_secret
Филя
11 часов назад

1. Зачем назначать свадьбу, если "мы не успели как следует узнать друг друга перед женитьбой"?
2. Амнезия - зачетная шутка




  • Встречались 4 года. Когда у меня были проблемы со здоровьем, я часто падала в обморок, и он вызывал скорую со словами: «Тут человечку плохо». Как-то из больницы я ехала на автобусе домой, а когда зашла, он сидел за компом. Даже ничего не сказал. Дома был бардак и гора немытой посуды. Я сходила в магазин за пельменями, прибралась и начала искать себе другую квартиру. © da_shutka_25s
  • Встречалась с парнем несколько лет, позвал замуж. Начали готовиться к свадьбе, и я говорю, что не буду менять фамилию. Во-первых, у него она не очень благозвучная. А во-вторых, мне придется менять документы, банковские карты, а я не хочу этим заниматься. Сказала, что если будут дети, то они получат его фамилию, а я не хочу. Парень начал возмущаться, что в семье должна быть одна фамилия у всех. «Окей, — говорю, — бери мою». Он в отказ, мол, это против традиций. «Тогда, — говорю, — тебе, может, за меня родители должны приданое дать?» Он отвечает: «Не откажусь». А я в ответ: «Тогда веди меня жить в свой дом, хороший и большой, а то чего это мы в моей квартире собрались жить? И пусть тогда ты и твои родители оплачивают всю свадьбу, как было раньше принято, ведь с меня и моих родителей приданое». Короче, слово за слово, и свадьбу отменили. © Подслушано / Ideer
  • Подали заявление. Все как у людей: гости, кафе. Но за две недели до свадьбы он стал странным: молчит все время, думает о чем-то. Потом вижу, как он ночью в машине болтает по телефону. Я не вытерпела и забрала телефон, а там сообщение: «Я все ей скажу. Скоро». Утверждал, что это старая история и скоро все закончится, что любит меня. Я сказала: «Я тебя тоже». А потом встала утром и просто не пошла в ЗАГС. © Не все поймут / VK
  • Позвонил парень мне среди ночи и заявил, что сделал мне предложение, потому что никого лучше не нашел. На следующий день активно отрицал все. © FuerGrissa0stDrauka / Reddit
  • Клиент несколько лет назад стал приходить с женой. Недавно рассказал, что это вторая его жена, а могла бы быть первой и единственной еще в 1983-м году. Оказывается, они собирались пожениться, и в ЗАГСе он, заполняя документы, уточнил у своей невесты, будет ли она носить его фамилию. Она отказалась. Тогда он сказал ей: «До свидания». Потом встретил другую, они создали семью, дети пошли. Через много-много лет он овдовел и как-то случайно встретил свою несостоявшуюся супругу. И они все-таки поженились. «Но фамилию мою она так и не взяла», — сказал он мне. © karmen_saule
Annete
14 часов назад

У меня прапро- и прабабушки, бабушки, мама не брали фамилию мужа, какие традиции? Откуда? Других достижений у жениха нет, кроме фамилии ничего не может дать невесте? А фамилия там сразу Рюрикович?




  • Моя сестра безумно любила своего жениха, как и он ее, наверное. Она выяснила, что у него была вторая девушка незадолго до свадьбы, и дала ему шанс расстаться с этой другой. Жених отказался — помолвку разорвали. Они, как ни странно, остались друзьями. © anononous / Reddit
  • Мне было слегка за тридцать, и мама на меня давила, мол, выходи скорее замуж. Мы целый год организовывали свадьбу и уже даже приглашения разослали, как вдруг я перестала спать. Жених был клевым мужиком. Но блин, не хотела я за него замуж. Да и кто я вообще такая, чтобы лишать человека шанса найти настоящую любовь? Короче, я взяла да и отменила все. © Left_Signal_1370 / Reddit
  • Только что говорила с тетей. Сижу в шоке. Вчера она была на свадьбе. Свадьба сорвалась, гости в ауте, семья в трауре, сплетники в эйфории. Причина: невеста сбежала с дядей жениха прямо за два часа до свадьбы. © _elnare_a_
Алина
2 часа назад

Зачем оставаться друзьями с предателем? Просто зачем в друзьях таких людей иметь, не противно?




  • Я разорвала помолвку в свой день рождения. На один из больших праздников парень мне подарил обручальное колечко, хотя предложение не сделал. Мы 6 лет встречались, так что все выглядело вполне логично. Ну, мы съехались. И выяснилось, что жить мы вместе никак не можем. Как ни удивительно, но он стал мне лучшим другом. Да и колечко я сохранила. © DizzyZygote / Reddit
  • А мне просто надоело чувствовать себя мамой жениху: убеждаться, что он встал по будильнику и не проспал работу, писать ему списки дел по дому, просить не играть в видеоигры до трех ночи, извиняться перед родней и друзьями за то, что он опять что-нибудь проспал. © butterednoodles24 / Reddit
  • Мои коллеги решили пожениться и хотели закатить шикарнейшую свадьбу. В процессе подготовки собачились постоянно и в итоге отменили все. А лет через 5 тихонечко пошли и расписались — живут сейчас счастливо. © well_uh_yeah / Reddit
  • Четыре месяца до свадьбы, и тут она вдруг выдает, что больше не любит меня и не хочет замуж. Я через недельку решаю устроить сюрприз и мчу к ней, надеюсь помириться, а она дома с моим другом и по совместительству несостоявшимся шафером. Оказалось, они уже полгода вместе и она планировала уйти к нему, как только он разведется со своей женой. Я поехал к этой жене и все ей рассказал — друг побежал мириться и пытаться сохранить свой брак. Девушка осталась одна. © Toofpasties / Reddit
  • Подруге накануне ее свадьбы брат подарил кота сфинкса. Она его принесла домой, после чего ее жених сказал: «Выбирай — или я, или кот». А бракосочетание уже завтра. Подруга у меня вообще не особо велась на манипуляции, честь и хвала ей. Ну, она и отменила свадьбу. Съехала с котом к родителям, погоревала, а потом вышла замуж за другого. В настоящий момент они уже много лет вместе, воспитывают сына. А тот несостоявшийся муж периодически звал ее на посиделки. В какой-то момент настолько достал, что она наконец его заблокировала. © natgoncharova_therapy

Самое время почитать истории, которые окончились таким хэппи-эндом, что с трудом верится в их реальность.

Комментарии

Уведомления
Конфуз
1 день назад

Вот эти все истории, когда кто-то так хочет замуж, что в упор не видит, что его/ее просто терпят или согласились/сделали предложение от безысходности - вы слепые и тупые? Или так сильно штамп в паспорте нужен?




Alena
15 часов назад

Кот - предлог для расставания. Люди слишком разные, вовремя разобрались, что не смогут вместе жить.




Жабка в шляпке
11 часов назад

С котом ситуация неоднозначная, брат оказал медвежью услугу. Нельзя заводить животных без согласия мужа/жены, нужно искать компромисс, а не ставить перед фактом.




Асияна Камаева
53 минуты назад

Была и у меня такая история лет 15 назад. Год встречались, пару месяцев вместе жили, готовились к свадьбе. Пришлось задержаться на работе до 22, форс-мажор, не успела на последний автобус. Зима, с собой только 50 рублей в кармане и на такси не хватает, до дома больше 10 км. На работу ехала на служебном автобусе, у нас есть машина. Звоню ему:
- Приедь забери меня.
- Ну вызови такси.
- Мне не хватает на такси, я забыла кошелек дома.
- Так отработай, хыхы (пошутил, типа).
- Ты дурак? Приедь за мной, автобусы уже не ходят.
- Не, не поеду, я уже душ принял. И отключился.
Пришлось идти мне через весь город по рыхлому снегу и с сильным ветром в лицо. Прихожу, этот господин спит сном младенца. Ну и я легла спать. А утром выкинула все его вещи в подъезд и сменила замки. Зачем мне такой муж, если ему плевать на меня?





