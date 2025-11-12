20 человек рассказали, почему не дошли до ЗАГСа со своими вторыми половинками

Была и у меня такая история лет 15 назад. Год встречались, пару месяцев вместе жили, готовились к свадьбе. Пришлось задержаться на работе до 22, форс-мажор, не успела на последний автобус. Зима, с собой только 50 рублей в кармане и на такси не хватает, до дома больше 10 км. На работу ехала на служебном автобусе, у нас есть машина. Звоню ему:

- Приедь забери меня.

- Ну вызови такси.

- Мне не хватает на такси, я забыла кошелек дома.

- Так отработай, хыхы (пошутил, типа).

- Ты дурак? Приедь за мной, автобусы уже не ходят.

- Не, не поеду, я уже душ принял. И отключился.

Пришлось идти мне через весь город по рыхлому снегу и с сильным ветром в лицо. Прихожу, этот господин спит сном младенца. Ну и я легла спать. А утром выкинула все его вещи в подъезд и сменила замки. Зачем мне такой муж, если ему плевать на меня?