Прочитала оригинал первой истории, который раза в два длиннее, и назрели вопросы:
ИИ обленился?
У него забастовка?
Он стал брать оплату за каждое слово? (Хотя это бы объяснило, почему все дундуки и исключительно офигевают)
20 человек рассказали, почему не дошли до ЗАГСа со своими вторыми половинками
Иногда, чтобы понять, что жениться не надо, достаточно одной секунды, одной фразы или одного сообщения. Приготовьтесь к поворотам, которым позавидуют сценаристы «Санта-Барбары».
- Мама была помолвлена с парнем из универа. Они встречались два года. И тут подружка умоляет ее сходить на парное свидание, потому что другая девчонка слилась. Мама нехотя согласилась. Уже к концу вечера она поняла, что замуж за жениха не пойдет. На следующий же день она отменила свадьбу, а еще через 6 недель вышла за моего отца. © Adorable_Dust3799 / Reddit
- Когда была в гостях у парня, его мама все время торчала на кухне. Я спросила, почему она не выходит оттуда, что там так долго можно делать. В ответ парень такое выдал, что я бежала оттуда, волосы назад: «А где ей еще быть? Место женщины на кухне». © lissa_makeup.by
- Поздний вечер. Надо было срочно сестру в травмпункт отвезти. Звоню своему парню, а он такой, мол, я устал. Вызываю такси, едем сами, полночи там сидим и в итоге опаздываем на развод мостов. Опять парню звоню и спрашиваю, можно ли нам остаться с ночевкой у него, а утром мы домой уедем. А он отказал. Ну, и я подумала: не помогаешь решать мои проблемы, не могу на тебя положиться — зачем ты нужен-то вообще? © lesya_artist_design
- Подруга три месяца просила своего жениха помочь ей собрать игровой комп для брата. Осталась неделя до дня рождения, и она, плюнув, пошла в магазин. А там попался чудесный консультант. За неделю они собрали почти все. И тут жених начинает скандалить, что это за мужик, да я за один день бы все сделал, лучше бы эти деньги оставила нам на свадьбу. Ну, ссора за ссорой — и она сказала: «Давай не будем жениться». © myth_4e
- Я была уставшая после работы, и мне парень позвонил два раза. Телефон был на беззвучном режиме — я не ответила. Так он взял и добавил меня в черный список. Хотя я просто спала! Написал, что отказывается жениться из-за пропущенных звонков. © alkenov_ad
- У меня все было как в кино. В день свадьбы жених поскользнулся на льду, ударился головой — и у него случилась амнезия. Он забыл, кто я такая. В итоге мы с ним расстались, и, наверное, это было к лучшему, потому что мы не успели как следует узнать друг друга перед женитьбой. © ugh_this_world_s*** / Reddit
- История про соседей. Соседка пошла на свадьбу к подруге. Жених увидел ее и отменил свадьбу. Через некоторое время поженились. Живут уже лет 20. © amaliya_secret
1. Зачем назначать свадьбу, если "мы не успели как следует узнать друг друга перед женитьбой"?
2. Амнезия - зачетная шутка
- Встречались 4 года. Когда у меня были проблемы со здоровьем, я часто падала в обморок, и он вызывал скорую со словами: «Тут человечку плохо». Как-то из больницы я ехала на автобусе домой, а когда зашла, он сидел за компом. Даже ничего не сказал. Дома был бардак и гора немытой посуды. Я сходила в магазин за пельменями, прибралась и начала искать себе другую квартиру. © da_shutka_25s
- Встречалась с парнем несколько лет, позвал замуж. Начали готовиться к свадьбе, и я говорю, что не буду менять фамилию. Во-первых, у него она не очень благозвучная. А во-вторых, мне придется менять документы, банковские карты, а я не хочу этим заниматься. Сказала, что если будут дети, то они получат его фамилию, а я не хочу. Парень начал возмущаться, что в семье должна быть одна фамилия у всех. «Окей, — говорю, — бери мою». Он в отказ, мол, это против традиций. «Тогда, — говорю, — тебе, может, за меня родители должны приданое дать?» Он отвечает: «Не откажусь». А я в ответ: «Тогда веди меня жить в свой дом, хороший и большой, а то чего это мы в моей квартире собрались жить? И пусть тогда ты и твои родители оплачивают всю свадьбу, как было раньше принято, ведь с меня и моих родителей приданое». Короче, слово за слово, и свадьбу отменили. © Подслушано / Ideer
- Подали заявление. Все как у людей: гости, кафе. Но за две недели до свадьбы он стал странным: молчит все время, думает о чем-то. Потом вижу, как он ночью в машине болтает по телефону. Я не вытерпела и забрала телефон, а там сообщение: «Я все ей скажу. Скоро». Утверждал, что это старая история и скоро все закончится, что любит меня. Я сказала: «Я тебя тоже». А потом встала утром и просто не пошла в ЗАГС. © Не все поймут / VK
- Позвонил парень мне среди ночи и заявил, что сделал мне предложение, потому что никого лучше не нашел. На следующий день активно отрицал все. © FuerGrissa0stDrauka / Reddit
- Клиент несколько лет назад стал приходить с женой. Недавно рассказал, что это вторая его жена, а могла бы быть первой и единственной еще в 1983-м году. Оказывается, они собирались пожениться, и в ЗАГСе он, заполняя документы, уточнил у своей невесты, будет ли она носить его фамилию. Она отказалась. Тогда он сказал ей: «До свидания». Потом встретил другую, они создали семью, дети пошли. Через много-много лет он овдовел и как-то случайно встретил свою несостоявшуюся супругу. И они все-таки поженились. «Но фамилию мою она так и не взяла», — сказал он мне. © karmen_saule
У меня прапро- и прабабушки, бабушки, мама не брали фамилию мужа, какие традиции? Откуда? Других достижений у жениха нет, кроме фамилии ничего не может дать невесте? А фамилия там сразу Рюрикович?
- Моя сестра безумно любила своего жениха, как и он ее, наверное. Она выяснила, что у него была вторая девушка незадолго до свадьбы, и дала ему шанс расстаться с этой другой. Жених отказался — помолвку разорвали. Они, как ни странно, остались друзьями. © anononous / Reddit
- Мне было слегка за тридцать, и мама на меня давила, мол, выходи скорее замуж. Мы целый год организовывали свадьбу и уже даже приглашения разослали, как вдруг я перестала спать. Жених был клевым мужиком. Но блин, не хотела я за него замуж. Да и кто я вообще такая, чтобы лишать человека шанса найти настоящую любовь? Короче, я взяла да и отменила все. © Left_Signal_1370 / Reddit
- Только что говорила с тетей. Сижу в шоке. Вчера она была на свадьбе. Свадьба сорвалась, гости в ауте, семья в трауре, сплетники в эйфории. Причина: невеста сбежала с дядей жениха прямо за два часа до свадьбы. © _elnare_a_
Зачем оставаться друзьями с предателем? Просто зачем в друзьях таких людей иметь, не противно?
- Я разорвала помолвку в свой день рождения. На один из больших праздников парень мне подарил обручальное колечко, хотя предложение не сделал. Мы 6 лет встречались, так что все выглядело вполне логично. Ну, мы съехались. И выяснилось, что жить мы вместе никак не можем. Как ни удивительно, но он стал мне лучшим другом. Да и колечко я сохранила. © DizzyZygote / Reddit
- А мне просто надоело чувствовать себя мамой жениху: убеждаться, что он встал по будильнику и не проспал работу, писать ему списки дел по дому, просить не играть в видеоигры до трех ночи, извиняться перед родней и друзьями за то, что он опять что-нибудь проспал. © butterednoodles24 / Reddit
- Мои коллеги решили пожениться и хотели закатить шикарнейшую свадьбу. В процессе подготовки собачились постоянно и в итоге отменили все. А лет через 5 тихонечко пошли и расписались — живут сейчас счастливо. © well_uh_yeah / Reddit
- Четыре месяца до свадьбы, и тут она вдруг выдает, что больше не любит меня и не хочет замуж. Я через недельку решаю устроить сюрприз и мчу к ней, надеюсь помириться, а она дома с моим другом и по совместительству несостоявшимся шафером. Оказалось, они уже полгода вместе и она планировала уйти к нему, как только он разведется со своей женой. Я поехал к этой жене и все ей рассказал — друг побежал мириться и пытаться сохранить свой брак. Девушка осталась одна. © Toofpasties / Reddit
- Подруге накануне ее свадьбы брат подарил кота сфинкса. Она его принесла домой, после чего ее жених сказал: «Выбирай — или я, или кот». А бракосочетание уже завтра. Подруга у меня вообще не особо велась на манипуляции, честь и хвала ей. Ну, она и отменила свадьбу. Съехала с котом к родителям, погоревала, а потом вышла замуж за другого. В настоящий момент они уже много лет вместе, воспитывают сына. А тот несостоявшийся муж периодически звал ее на посиделки. В какой-то момент настолько достал, что она наконец его заблокировала. © natgoncharova_therapy
Комментарии
Вот эти все истории, когда кто-то так хочет замуж, что в упор не видит, что его/ее просто терпят или согласились/сделали предложение от безысходности - вы слепые и тупые? Или так сильно штамп в паспорте нужен?
Кот - предлог для расставания. Люди слишком разные, вовремя разобрались, что не смогут вместе жить.
С котом ситуация неоднозначная, брат оказал медвежью услугу. Нельзя заводить животных без согласия мужа/жены, нужно искать компромисс, а не ставить перед фактом.
Была и у меня такая история лет 15 назад. Год встречались, пару месяцев вместе жили, готовились к свадьбе. Пришлось задержаться на работе до 22, форс-мажор, не успела на последний автобус. Зима, с собой только 50 рублей в кармане и на такси не хватает, до дома больше 10 км. На работу ехала на служебном автобусе, у нас есть машина. Звоню ему:
- Приедь забери меня.
- Ну вызови такси.
- Мне не хватает на такси, я забыла кошелек дома.
- Так отработай, хыхы (пошутил, типа).
- Ты дурак? Приедь за мной, автобусы уже не ходят.
- Не, не поеду, я уже душ принял. И отключился.
Пришлось идти мне через весь город по рыхлому снегу и с сильным ветром в лицо. Прихожу, этот господин спит сном младенца. Ну и я легла спать. А утром выкинула все его вещи в подъезд и сменила замки. Зачем мне такой муж, если ему плевать на меня?