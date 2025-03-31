Как можно работать и петь вслух? Как по мне, эти процессы занимают требуют одних и тех же ресурсов, так что вместе не получается. Ну, как минимум у меня, и если работа за комьютером (писать/читать/считать/искать что-то)
16 историй любви из реальной жизни, которые дадут фору любому ромкому
Истории
1 час назад
Наверное, все любят романтические фильмы о любви. Посмотреть вечером, со вкусняшками и повздыхать, что в жизни такого никогда не случится. Но оказывается, в жизни еще как есть место романтике. Некоторые истории дадут сто очков вперед любому сценарию из Голливуда. Герои этой статьи точно могут предоставить этому доказательства.
- То, как я встретил свою жену — чистый ромком! Мы были в одной кофейне и даже не заметили друг друга, пока ее рукав случайно не задел мою чашку, разлив кофе повсюду. Встретились взглядами — и все, как током пробило. Она купила мне новый кофе, и мы проговорили несколько часов. Первое свидание было уже через пару дней, а через год — свадьба. © BionicGimpster / Reddit
- Мой парень на год уехал в другой город, и видимся мы редко. А сегодня приехал его друг и вручил мне щенка лабрадора, букет цветов и записку: «Я не хочу, чтобы ты мерзла в это холодное время». Мой любимый знал, что я мечтала о собаке! Так что теперь, пока его нет рядом, меня будет согревать мой пес. © Не все поймут / VK
- Мне удалось попасть на классную стажировку: все расходы оплачены, полдня работаю в юридической фирме (планировала поступать на юрфак), полдня в IT-компании с неплохой зарплатой. Казалось бы, идеально. Однако прежде я и не осознавала, насколько тяжело будет без друзей.
Решила написать единственному знакомому в тех местах, хотя он учился в целой паре часов езды. Когда я приехала к нему, он попросил подождать в коридоре и куда-то исчез. В этот момент в тот коридор вышел мой будущий парень, и мы разговорились. Мы встречаемся уже почти восемь месяцев, и странно представить, что этого бы не произошло, если бы целый ряд очень странных событий не совпал в нужное время. © Conceptizual / Reddit
- Впервые увидел свою будущую жену в первом классе, на первом звонке. Мы вместе учились 10 лет в одном классе. За это время мы встречались 6 раз, и все 6 раз неудачно. Но потом случилось так, что за день до выпускного мы начали встречаться в седьмой раз, и в течение двух лет расходились еще раз 10. Потом мы наконец-то поженились, но после свадьбы мы расходились еще раз десять, в итоге развелись. И только после примерно 26 попыток мы поняли, что созданы исключительно только друг для друга. Ну и еще разок поженились, и уже 3 года живем душа в душу. Так что говорят, любовь живет 3 года, а настоящая любовь живёт целую вечность. © Подслушано / Ideer
- Фотографировались с другом для школьного альбома и решили сделать снимок вместе. Фотограф настраивает свет, смотрит на нас и командует: «Так, малой, руку на талию положи. Ты — ему на плечо. Ближе, ближе...» Потом делает паузу, оценивает кадр и выдает: «А если поцелуетесь, вообще огонь будет». Мы переглянулись, замялись... А потом друг просто взял и поцеловал меня. Школу мы окончили два года назад, а вот этот «друг» уже год как мой муж. Судьба, не иначе! © Не все поймут / VK
- Сижу в любимой кофейне, потягиваю кофе из керамической кружки. Замечаю в кресле неподалеку парня, увлеченного чтением винтажного издания «Великого Гэтсби». Подхожу и, осознавая всю странность момента, спрашиваю: «Знаю, это прозвучит дико необычно, но можно мне понюхать твою книгу?»
Он смеется, протягивает ее мне. Я вдыхаю аромат страниц и объясняю, что лигнин, который используют в производстве бумаги, разлагаясь со временем, выделяет запах, похожий на ваниль. Мы знакомимся, он говорит, что, возможно, еще увидимся.
Через пару недель действительно встречаю его в той же кофейне, и мы залипаем в беседе о Клайве Льюисе и «Игре престолов» на три часа. Ну, а дальше все случилось как в лучших романах. © herkelshmerkel / Reddit
- Побывала на ужасном двойном свидании — парни нас игнорировали, не разговаривали, даже не смотрели в нашу сторону. С подругой ушли в туалет обсудить, как вежливо их слить, но, вернувшись, обнаружили, что они нас опередили и исчезли первыми.
Мы решили не унывать, пошли в другое заведение, где играла любимая группа, и отлично провели вечер, обсуждая симпатичных парней, танцевавших вокруг. В какой-то момент я сказала подруге: «Тот, что прямо за тобой, очень милый, даже несмотря на то, что на нем футболка спортивной команды, которую я терпеть не могу».
Проходит пару дней, я на вечеринке у знакомых, разговариваю с парнем, который кажется мне до боли знакомым, но никак не могу вспомнить, откуда. В итоге выдаю: «Ты мне кого-то напоминаешь». Он смотрит на меня и после паузы спрашивает: «Ты случайно не была вот в том заведении в среду?» И тут меня осеняет: «А ты был в той самой футболке?!»
Проговорили весь вечер. Вместе уже почти 5 месяцев. © luaraam / Reddit
- Стою в пробке, решила отвлечься, включила музыку, а тут парень из соседней машины улыбается, показывает, чтобы стекло опустила. И говорит: «Давайте вместе музыку слушать». Дальше разговор как-то сам собой пошел. И тут вдруг пробка двигается, он буквально на сантиметр подъезжает вперед, чтобы не терять меня из виду. И выдает: «Ты, наверное, подумаешь, что я сумасшедший, но мне кажется, я тебя знаю всю жизнь». Я засмеялась, говорю: «Это ты от скуки уже начинаешь выдумывать». А потом он достает провод от зарядки, скручивает его в кольцо и говорит: «Знаю, это дико, но... выйдешь за меня?» Я сначала зависла, а потом просто не смогла сдержать смех. И знаете что сказала? «Да!» Уже спустя месяц это кольцо из провода заменилось настоящим! А сегодня у нас годовщина. © Палата № 6 / VK
- Мы с моим парнем познакомились в онлайн-игре — он расправился с монстром, за которым я охотилась, ну я и высказала ему все, что думаю. Начали переписываться и выяснили, что у нас куча общего. Болтали каждый день, набивая внушительные счета за телефон. Работали по 50 часов в неделю, учились, но всегда находили время друг для друга.
Через пару лет встретились вживую. Я устроила ему экскурсию по своему городу, привела в арт-студию университета показать свои работы и мы впервые поцеловались. В тот вечер он остался у меня, и мы заснули в обнимку под фильм Garden State.
Когда переехали жить вместе после его стажировки, оказалось, что единственная вещь, которая у нас теперь есть в двойном экземпляре, — это Garden State. Вместе уже 8 лет. © JamaisVue / Reddit
- Задержалась как-то допоздна на работе. Работаю за компом одна в пустом офисе, пою во все горло любимые песни, чтобы не так скучно было. Вдруг экран гаснет, снова включается и появляется надпись: «Может, вместе споем?» — и слова песни. Я опешила, но запела, читая слова с монитора, как в караоке. И в этот момент слышу из-за двери мужской голос, она открывается и входит с планшетом наш программист, при этом напевая песню. Короче, пели с ним всю ночь, отчеты так и не доделала, сижу сейчас в свой выходной делаю, а вечером мы идем в караоке. © Не все поймут / VK
- В 12 лет мне мама подарила серебряный браслет, а через два года я его потеряла. Так и не нашла... В 16 лет встретила свою первую любовь. Подружилась с его мамой, как-то сидим, болтаем, и тут она достает из шкатулки тот самый браслет! Оказалось, что его нашел мой парень. И вот мы уже семь лет с ним в браке. © Подслушано / Ideer
- Мы оба уходили с дня рождения общего друга и сели в разные такси, которые случайно поехали в одном направлении. До этого мы даже не успели познакомиться, но, сидя на задних сиденьях, заметили друг друга на светофоре, открыли окна и болтали на ходу, пока его такси не свернуло. Это моя любимая история... потому что сегодня мы снова увидимся! © DUNKN0W1T / Reddit
- Стою на платформе метро, погруженная в «Галапагосы». Поднимаю взгляд — в нескольких шагах от меня парень тоже читает Воннегута. У нас одинаковые издания, только у меня с синей обложкой, а у него с красной.
Поезд прибывает, мы заходим в разные двери, но оказываемся рядом. Я достаю дискман (дело было в начале 2000-х!), чтобы сменить трек. В этот момент он легонько толкает меня локтем и достает из кармана свой дискман... такой же, как у меня! Только теперь уже у меня красный, а у него синий. Ну, на этом моменте мы не могли не обменяться номерами. © SugarSugarBee / Reddit
- Записалась на начальный курс танцев, который вел мой будущий муж. Он показывал, как правильно делать поддержки в стиле Джина Келли, и добавил: «Когда ведете партнершу при наклоне, будьте нежными, не слишком грубыми. Как идеальный мужчина».
Я закатила глаза и фыркнула: «А ты, значит, идеальный мужчина?»
Не моргнув и глазом, он заявил «Когда веду даму — несомненно».
Обручились мы через полтора года. © shhhh_spoilers / Reddit
- Назло красотке из универа, которая меня отшила, я начал встречаться с неприметной девушкой из нашей группы. Мой план сработал, красотка начала ревновать и недавно сама гулять позвала. Но на самом деле план провалился, ведь оказалось, что та девочка никакая не тихоня, за пределами универа она еще та оторва! И кажется, я влюбился. А в универ она ходила в странной одежде и без макияжа, потому что ее утром мама заставляет это надевать. © Палата № 6 / VK
- Пару лет назад я гулял с моим биглем в парке рядом с домом. Мы спокойно играли, но тут энергичный бульдог буквально притащил к нам за поводок симпатичную девушку — она, как оказалось, временно занималась его выгулом на тех выходных. Пока собаки знакомились друг с другом, мы присели на скамейку, и разговорились. Уже через двадцать минут я предложил ей встретиться вечером и где-нибудь посидеть, и она согласилась. Это было лучшее первое свидание в моей жизни. А две недели назад мы поженились. © Unknown author / Reddit
А тут у нас есть еще множество трогательных и очень романтичных историй:
Комментарии
Уведомления
вообще в Росии выходил фильм с названием "Страна садов", я так предполагаю, что это и есть Гарден Стейт из статьи. но не понимаю, почему нельзя нормально перевести заимствованную историю
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