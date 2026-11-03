19 вдохновляющих историй о людях, которые нашли работу мечты и счастливы

Трудиться на работе, которую любишь — это большое счастье, ведь тогда каждый день наполнен радостью и смыслом. Многие думают, что работа мечты — это ничего не делать и грести деньги лопатой, но зачастую все гораздо проще: это хороший коллектив, достойная оплата, удобный график и отсутствие нервных потрясений. И тогда даже нелегкий труд кузнеца или пекаря может быть в удовольствие.

А в конце вас ждет бонус от автора статьи, которая однажды придумала себе работу, а потом на нее устроилась.

Когда работаешь каюром ездовых собак, в телефоне много прикольных фото. Коллеги умеют трудиться: выпрашивают вкусняшки, позируют, водят в дог-трекинги

Я долго работала дизайнером, а потом меня сократили. Я искала искала работу, плюнула и пошла на хлебокомбинат. Пеку хлебушек, баранки, иногда их упаковываю — зависит от смены. График составляю сама, платят вполне нормально, у нас хороший коллектив. Первое время было тяжело, а сейчас я привыкла: прихожу домой, занимаюсь творчеством, пишу, рисую, леплю. Сейчас перечитываю Стругацких и Лема, например. В будущем планирую поступать на еще одну вышку и активно готовлюсь — пойти в науку моя золотая мечта с самого детства. Так вот, работа дизайнером привела меня к выгоранию. А выпечка пирожков успокаивает — это сродни медитации. © FreyaArt / Pikabu

«У всех людей работа как работа, а я в зоопарке с коати обнимаюсь и очень этому рада!»

За 8 лет после универа сменил несколько контор, но работа все равно всегда заключалась в сидении за компом и нажимании кнопок. В какой-то момент все надоело, и я устроился на установку по подготовке нефти. Отработал 4 вахты. Работа в основном понятная, все размеренно, сплю по 10 часов в день. Пищеварение стало работать как часы. Отдельная тема — природа: лисы, зайчики или змеи почти каждый день встречаются. Рядом с работой гуляют лоси, по ночам летают совы. Недалеко есть большое озеро — можно иногда выбираться с удочкой. Осенью везде полно брусники и клюквы.

В межвахту полноценно провожу время с дочкой: можем взять и уйти на полдня гулять по городу или съездить к родителям в деревню. Скоро будет отпуск, а это значит 3 месяца отдыха. После офиса, когда пару недель отпуска приходилось выпрашивать, 3 месяца отдыха пока что не укладываются в голове. Вероятно, рано или поздно и этот образ жизни надоест, но пока я чувствую себя здесь реально живым. © fromrom22 / Pikabu

Мне было лет 18. Звонок. Говорят: «Мы ищем педагога по вокалу». Имя назвали другое, не мое. Я сказала, что я не педагог, а просто сама пою и не знаю, как могли им дать мой номер. Женщина спросила, а могу ли я обучать пению? Я сказала, что никогда этим не занималась, но могу попробовать. Так в мою жизнь пришла педагогика. Мне уже 35 лет, и я обучаю пению и пою сама. ulya_gran_group

«После третьих родов решила, что надо заняться рукоделием. И дело пошло, да еще как! Уже три года плету сумки на заказ и ни разу не пожалела»

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Меня зовут Александр, и я делаю миниатюрные домики на продажу. А началось так: несколько лет назад я вышел на пенсию, и сын попросил меня помочь с различными работами в загородном доме. Там я научился работать с деревом, а потом начал создавать копии домов в миниатюре. Стал выкладывать свои работы в интернет, меня заметили, и неожиданно хобби превратилось в полноценную работу, от которой я получаю искреннее удовольствие! Постоянно стараюсь повышать свой уровень и увеличивать детализацию объектов. В последнем проекте впервые сделал мебель и обставил комнату внутри дома. © sasha.master / Pikabu

Когда-то я училась в цирковом училище на артиста эстрады, потом в киновузе. Писала сценарии для рейтинговых программ на ТВ-3, рекламные тексты, работала няней, и в один день увидела объявление: «Требуется пар-мастер». Подумала: почему бы и нет? Прошла стажировку, и теперь парю людей профессионально. И в этом у меня соединился весь прошлый опыт: я в бане и артист, и сценарист, и маркетолог и на трубе дудец.

Мне часто говорили, что профессия банщика — не для девушки. Но, по моим наблюдениям, банщики-мужчины в большинстве своем намного быстрее выдыхаются. Да, они мощнее могут сделать пробивки, отчеканить ритмы на теле, как на барабане — но в итоге 5 минут попыхтят над тобой и все, уже просят выходить из бани. А девушки могут греть дольше, они, как мне кажется, от природы выносливее. А еще женщине намного легче выражать свою заботу, любовь в работе. От такой нежности тело гостя млеет и прогревается куда быстрее. © Baby.sitter / Pikabu

Я обожаю плести кулоны, поэтому занимаюсь этим все время: в рамках работы и вместо нее. То самое чувство, когда нашел свое любимое дело! Сажусь утром работать — и вот уже вечер. К этому занятию я пришла в 31 год и очень счастлива, что нашла себя. За 5 лет сплела более 1000 кулонов, и ни один не повторился! © Oduvantus / Pikabu

Мне 46 лет, работаю таксистом и курьером. До этого 27 лет трудился на «престижной и высокооплачиваемой» работе, параллельно развивал свое дело, по работе часто ездил в Европу, знаю английский и немецкий языки, стал учить испанский. Но дело схлопнулось, а на основной работе осознал, что деньги перестали радовать из-за некоторых клиентов. Постоянный стресс, плохой сон, расшатанные нервы, никакой личной жизни. И я решил сменить сферу деятельности. Мне нравится: много мотаешься, есть общение с людьми. Нервы пришли в порядок, я стал высыпаться, снова почувствовал вкус жизни. Когда освоился, даже зарабатывать стал гораздо больше, чем на прошлом месте. И мне это все стало нравиться. © user7129595 / Pikabu Michael Scherb только что О, вот он нынчетаксистраньшебизнесмен! Ответить

«Так-то я переводчик, но решил стать мебельщиком. Люблю видеть счастливые лица клиентов — значит, не зря день прожил. Это я после ночи в столярке»

Работала репетитором, выгорела. Мама сказала, что нужно просто довериться жизни. Вышла я из дома, бурчу себе под нос: «Вот бы знак какой-то!» И тут из-за угла — соседка с коробкой в руках: «Ир, глянь, тебе такое не нужно?» Смотрю и ахаю: там лежат старые книжки — у меня аж сердце екнуло. Я в подростковом возрасте зачитывала их до дыр. И тут в голову пришло: а почему бы мне не снимать ролики про книги? Дальше пошло-поехало: открыла свой канал в интернете — и давай записывать прямо у себя дома. Через полгода у меня была уже куча подписчиков, первые донаты, реклама... Вселенная, кажется, и правда услышала. ADME

«Я устроилась на работу в теплицу и впервые с нетерпением жду начала трудового дня. Это работа моей мечты!»

Я долгое время работал в сфере продаж. Очень нервно все было: я плохо спал, снились кошмары, резко ухудшилось здоровье. И наступил тот день, когда я понял: все, баста — не могу больше проговаривать скрипты, бороться с возражениями и впаривать допы. Я уволился, отдохнул пару недель, а потом в интернете наткнулся на вакансию ученика кузнеца на заводе. И вскоре моя жизнь изменилась. Да, работа тяжелая, но благодаря ей я обрел покой и уверенность в себе, из моей жизни исчезли планы продаж и интриги офисных мальчиков — вокруг были нормальные мужики с золотыми руками. Я увлекся ЧПУ и стал осваивать это темное искусство. И сейчас я понял, что рад идти на работу, что жду ее, хоть она и тяжелая. Сон стал прекрасный, появились мышцы, и в целом самочувствие стало лучше. Здесь я понял, что мне нравится: работа с машинами, создание нового. Это классное чувство, когда ты в конце смены видишь, сколько металла ты обработал, как эти заготовки потом превращаются в сложные изделия. И самое главное, я увидел перспективы для себя. Ни разу не пожалел о своем решении. © Abadonna88 / Pikabu

«Я — иллюстратор, и это моя работа мечты! Тружусь дома. Рисую стикеры, постеры, упаковку, расписываю стены»

А я перебрался из Питера в Карелию и устроился работать егерем в одно охотхозяйство. Зарплата небольшая, но зато есть квадроцикл и снегоход. И это чисто под меня, так как для приезжих охотников тут целый парк мототехники. У меня тут небольшой, но теплый домик, интернет. И нехилый запас мяса. Даже генератор есть на случай отключения электричества. И большую часть времени рядом нет ни одной человеческой души. В общем, обрел я душевный покой, чего желаю и вам. © LeschyDed / Pikabu

«10 лет назад, в 44 года, полностью поменял сферу деятельности и стал сыроделом. И уже стал финалистом чемпионата мира среди фромажеров (сыроведов)»

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Поменяла работу в 47 лет: уволилась из бухгалтерии и теперь уже год преображаю чужие квартиры для продажи и аренды. Я хоумстейджер. Открыла в себе этот потенциал и кайфую от своей работы. Мое окружение было крайне удивлено моим поступком, но многие говорят, что это счастье — заниматься тем, чем любишь и хочешь, а не сидеть с ненавистью на работе, в которой уже давно все надоело и неинтересно. tatyanakovalevaxc

Моя работа — байк-такси! Мы не только возим людей из точки А в точку Б, но еще и проводим всякие мотопрогулки и фотосессии, и тут у нас очередь на неделю вперед расписана обычно. Ездить с девчонками на байке, фотографироваться с мотоциклами, колесить по дорогам в свое удовольствие, получать за это деньги — в общем, я определенно нашел работу своей мечты! © ArnyS / Pikabu

Бонус от автора: работу мечты можно придумать

Однажды мне надоел ненормированный график журналистской работы и то, что я с ней света белого не вижу, и мне пришла в голову идея сменить профессию. Села, написала на листочке, чем люблю заниматься и что умею делать хорошо. В итоге, проанализировав пункты, я вдруг осознала, что хочу работать в зоопарке. Позвонила директору зоопарка и сказала: «Здравствуйте, я хочу быть вашим пресс-секретарем!» Он ответил, что у них нет такой должности, но я не растерялась: «Значит, будет!» Его так удивил мой напор, что он пригласил меня на собеседование... В общем, появилась такая должность в зоопарке, и я проработала там 8 лет. Это было прекрасное время, когда я легально могла часами гулять с фотоаппаратом по семи гектарам зоосада, обнимать лам, держать на руках лисят или пумят, создавать уникальную сувенирную продукцию. Смелость не только города берет — она вообще открывает множество дверей!

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Кстати, буквально недавно я писала о львице Кинули, которую выкормила и воспитала в коммуналке сотрудница Московского зоопарка Вера Чаплина — удивительная история!

