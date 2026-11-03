11 фото и историй о наследстве, которое принесло людям теплые воспоминания

Наследство — это не всегда недвижимость. Порой от бабушек и дедушек достается куртка, которую дед носил еще студентом, часы с капризной кукушкой или кулон с бабушкиной фотографией. Именно такие простые вещи и оказываются ценнее.

От бабушки достался чемодан одежды и бижутерия. Отдала подруге, у которой винтажный магазинчик. Через пару дней она возвращает мне кулон с янтарным стеклом: «Вот это я у тебя брать не буду!» Я удивилась: «Почему? Красивый же!» А она молча нажала на застежку сбоку и кулон раскрылся. Внутри лежала крошечная фотография бабушки. Как я могла такое просмотреть? Теперь ношу этот кулон каждый день и чувствую связь с любимой бабуленькой. ADME Алексей только что Именно от связи с любимой бабушкой все ее вещи и отправляют на барахолку... Ответить

«Это куртка моего дедушки, которую он носил то ли в школе, то ли в колледже. Мне очень повезло владеть этой семейной реликвией, которая постоянно напоминает мне о моем замечательном дедуле»

«Недавно я унаследовала украшения от свекрови. Они все из шкатулки с драгоценностями ее мамы. Ношу их и чувствую себя ближе к ней»

«Никогда их не продам, буду хранить вечно. Ношу кольца и чувствую себя ближе к ней».

Узнав, что я в отпуске и гощу у родителей в родном городе, ко мне нагрянул мой дедушка. Помимо вещевой сумки притащил с собой огромную коробку. Аккуратно поставил на пол и зычно крикнул: «Внучка! Принимай подарок! Бабушка тебе семейную гордость передала!» Я обняла деда и при помощи отца оттащила коробку в свою комнату. В коробке, упакованный в сотни газет, лежал сервиз. Нет, не так: СЕРВИЗ НА 6 ПЕРСОН. Это был шедевр фарфорово-фаянсовой промышленности. Дедушка спросил, нравится ли мне подарок, на что я честно ответила, что сервиз шикарный.

— Бабушке его моя мать на свадьбу подарила, а ей — ее муж на 20 лет совместной жизни. Ни разу никто им не пользовался, — гордо сообщил дед. — Вот ты замуж выйдешь, и будет тебе приданое. Пока не пользуйся.

Дед бережно протер бочок и без того сияющей суповницы. Вечером мне позвонила бабуля и уточнила, есть ли у меня на примете мужчина, достойный хоть раз откушать из этого сервиза. Кстати, в прошлом и позапрошлом году выходили замуж мои старшие двоюродные сестры, но сервиза оказались недостойны. © MariamiM / Pikabu Babay только что Взрыв мозга))) Ответить

«Достались мне в наследство настенные часы, да не простые, а с кукушкой, две штуки»

«К сожалению, неработоспособные. Повесил на стенку, подвесил гири. Не работают. Покрутил стрелки — кукушка кукует, но назад не уходит. Снял со стенки, начал искать причину. Оказалось, у кукушки слетела пружинка. Легким движением руки поправил, и она заработала».

В прошлом году продали унаследованную квартиру родителей, в которой выросли с братом. А вчера позвонил сосед. Сказал, при смене лифта в шахте нашли старое письмо, на котором наш адрес. Письмо написано в 1989 году, не распечатано. Бабушка писала отцу, как день рождения деда отметили, как в гости ждет и зовет за мясом, все новости. Вот такой привет из прошлого. Письмо дошло через 36 лет. Читали, плакали, вспоминали. © Подслушано / Ideer

«Никогда в жизни не пользовался такими ручками. Дедушка был преподавателем в вузе, наверное, подарок от учеников. Попробую освоить»

«Унаследовала от прабабушки кофемолку, которая была снята с производства аж в 1947 году. Сегодня утром с ее помощью я приготовила отличную чашечку кофе»

Со свекровью отношения были ровные, пока мне в наследство не досталась дача. Я природу не особо люблю, только отдых, муж так вообще заранее отказался туда ездить. Об этом узнала его мама и предложила поехать посмотреть. И все, с тех пор наладилась жизнь! С нашего разрешения она сначала туда сама ездила, потом начала огородничать, говорит, это всегда была ее мечтой. Слово за слово, она туда переехала насовсем. Развела хозяйство, подружилась с соседями. Мы с мужем тоже помогали. Теперь я у нее любимый человек, сама она в нашу жизнь не лезет вообще, всегда занята дачей. Ну и вкусняшки местного производства поступают, конечно. © Подслушано / Ideer

«В наследство от бабушки получил Большую Энциклопедию в 30 томах»

«Фамильное свадебное платье, которое носили моя бабушка и мама»

© Reddit Василиса_Мяу только что Платье шикарное 👍, нужно будет, только, попытаться пятна отстирать, но, даже, если и не получится, их можно будет закрыть красивой вышивкой, лёгкой цветочной снизу вверх , платье потрясающее ☺️

Платье, пожалуй что, впечатлило сильнее всего из этой подборки, семейная рекливия уже 😅 Ответить