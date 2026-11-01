Наш кот стал странно вести себя по ночам — разгадка оказалась неожиданной

Утром я наконец познакомилась с соседкой. Выяснилось, что она недавно переехала и почти каждый день возвращается с ночной смены примерно в одно и то же время. Ее кот Черныш каким-то образом обнаружил небольшой лаз под общим забором и проложил себе маршрут прямо к нашей веранде.

— А я-то думала, кого он каждую ночь караулит у двери, — рассмеялась соседка. — Оказывается, у него здесь уже друг.