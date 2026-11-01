Наш кот стал странно вести себя по ночам — разгадка оказалась неожиданной

Животные
01.11.2026
Наш кот стал странно вести себя по ночам — разгадка оказалась неожиданной

Нашему Тигруше 8 лет, он ленивый и предсказуемый. А недавно стал каждую ночь садиться у входной двери и пялиться в одну точку. Муж засек время: ровно 3:07.

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Сначала мы решили, что он слышит соседского пса: тот иногда лает по ночам. Муж несколько раз выходил на крыльцо с фонариком, но во дворе никого не было. Тигруша при этом не мяукал и не просился наружу. Просто садился, смотрел на дверь, а через несколько минут возвращался на диван, словно ночное дежурство закончилось.

giropa
только что

Я, после просмотра всех частей "Зловещих мертвецов", тоже прошелся по новому участку. Нашел подвал, очканул, но спустился. Там была целая куча соленьев. Свежих!

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Потом свекровь сказала, что коты чувствуют невидимое, посоветовала повесить чеснок! Мы выбрали вариант попроще: поставили камеру.

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На первой записи мы почти ничего не разобрали: в 3:05 кто-то бесшумно проскользнул вдоль стены и исчез у крыльца. На следующий вечер мы опустили камеру чуть ниже. Теперь все было видно: через лаз под соседским забором протиснулся черный кот, поднялся на веранду и сел на наш коврик. А Тигруша уже ждал его с другой стороны стеклянной двери.

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Утром я наконец познакомилась с соседкой. Выяснилось, что она недавно переехала и почти каждый день возвращается с ночной смены примерно в одно и то же время. Ее кот Черныш каким-то образом обнаружил небольшой лаз под общим забором и проложил себе маршрут прямо к нашей веранде.

— А я-то думала, кого он каждую ночь караулит у двери, — рассмеялась соседка. — Оказывается, у него здесь уже друг.

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Получается, несколько недель коты встречались через стеклянную дверь, а мы даже не подозревали.

Вечером мы закрыли калитки и устроили им нормальное знакомство на веранде. Черныш подошел первым, а наш ночной смельчак почему-то спрятался за моими ногами. Через минуту они уже обнюхивали друг друга, а потом уселись рядом на коврике.

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Вот так и выяснилась, кого ждал и к кому ходил наш кот ночью. Да и мы с соседями успели подружиться. Правда, Тигруша по-прежнему ровно в 3:07 идет к двери. Видимо, у настоящей дружбы свое расписание.

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Комментарии

Уведомления
Ирина Постникова
только что

Тигруше надо сменить миски на керамику, стекло или металл и ежедневно утром и вечером подбородок мирамистином протирать, у него там акне

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