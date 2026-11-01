Я, после просмотра всех частей "Зловещих мертвецов", тоже прошелся по новому участку. Нашел подвал, очканул, но спустился. Там была целая куча соленьев. Свежих!
Наш кот стал странно вести себя по ночам — разгадка оказалась неожиданной
Нашему Тигруше 8 лет, он ленивый и предсказуемый. А недавно стал каждую ночь садиться у входной двери и пялиться в одну точку. Муж засек время: ровно 3:07.
Сначала мы решили, что он слышит соседского пса: тот иногда лает по ночам. Муж несколько раз выходил на крыльцо с фонариком, но во дворе никого не было. Тигруша при этом не мяукал и не просился наружу. Просто садился, смотрел на дверь, а через несколько минут возвращался на диван, словно ночное дежурство закончилось.
Потом свекровь сказала, что коты чувствуют невидимое, посоветовала повесить чеснок! Мы выбрали вариант попроще: поставили камеру.
На первой записи мы почти ничего не разобрали: в 3:05 кто-то бесшумно проскользнул вдоль стены и исчез у крыльца. На следующий вечер мы опустили камеру чуть ниже. Теперь все было видно: через лаз под соседским забором протиснулся черный кот, поднялся на веранду и сел на наш коврик. А Тигруша уже ждал его с другой стороны стеклянной двери.
Утром я наконец познакомилась с соседкой. Выяснилось, что она недавно переехала и почти каждый день возвращается с ночной смены примерно в одно и то же время. Ее кот Черныш каким-то образом обнаружил небольшой лаз под общим забором и проложил себе маршрут прямо к нашей веранде.
— А я-то думала, кого он каждую ночь караулит у двери, — рассмеялась соседка. — Оказывается, у него здесь уже друг.
Получается, несколько недель коты встречались через стеклянную дверь, а мы даже не подозревали.
Вечером мы закрыли калитки и устроили им нормальное знакомство на веранде. Черныш подошел первым, а наш ночной смельчак почему-то спрятался за моими ногами. Через минуту они уже обнюхивали друг друга, а потом уселись рядом на коврике.
Вот так и выяснилась, кого ждал и к кому ходил наш кот ночью. Да и мы с соседями успели подружиться. Правда, Тигруша по-прежнему ровно в 3:07 идет к двери. Видимо, у настоящей дружбы свое расписание.
А у вашего питомца есть какие-то странные привычки? Поделитесь с нами в комментариях.
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Комментарии
Тигруше надо сменить миски на керамику, стекло или металл и ежедневно утром и вечером подбородок мирамистином протирать, у него там акне