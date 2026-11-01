19 историй из путешествий, где самые приятные открытия ждали за столиком кафе

Мы отправляемся в путешествия за отдыхом, сменой обстановки, новыми впечатлениями и, разумеется, вкусной едой. Для кого-то это шведский стол в отеле, кто-то любит ходить по небольшим ресторанчикам «только для местных», а некоторые туристы даже привозят еду с собой.

Во время путешествия в Южной Корее мужчина увидел в продаже местные драники. Да, они делают их из маша, но по факту это драники!

Вкусная история о первом гастрономическом шоке во время путешествия по Испании

В подростковом возрасте поехала вместе с мамой в Испанию. Если честно, сам отдых почти стерся из памяти, а вот испанские столы с едой я не забуду никогда. Большой зал, повсюду расставлены столы, и каждый ломится от угощений. Здесь мясо, там гарниры, чуть дальше фрукты, а за ними — пирожные. Картошка фри не в крошечных пакетиках, а насыпана прямо горой на подносе. Можно взять хоть полную тарелку.

Но сильнее всего меня поразили, конечно, фрукты. Нет, яблоки у нас дома водились всегда, летом бывала черешня, зимой — мандарины. А тут возвышалась целая куча ананасов, апельсинов, мандаринов, лаймов и грейпфрутов. И можно было взять не жалкие два колечка ананаса, а подойти и... да хоть весь поднос себе забрать! Потом в моей жизни, конечно, случались и другие шведские столы, но такого восторга я больше не испытывала ни разу. © Solovieff / Pikabu

Ничего необычного, просто в китайских отелях еду развозят не только сотрудники, но и роботы-курьеры

Что нам ваши круассаны и улитки? Лапша быстрого приготовления — вот что едят туристы в конце дня

Однажды мы с подругой отправились в двухнедельный автобусный тур по Европе. Завтраки и ужины были включены далеко не во всех отелях, поэтому мы взяли с собой запас еды, в том числе кучу упаковок с лапшой и пюре. Восьмой день путешествия, мы в Париже: вокруг звучит французская речь, повсюду круассаны и деликатесы. А мы, проголодавшись, достаем самое обычное пюре быстрого приготовления. Как же мы тогда смеялись! Подумать только: мы в Париже, утром бродили по Монмартру, любовались Джокондой в Лувре и фотографировались у Эйфелевой башни, а вечером сидим и уплетаем растворимую картошку. © Подслушано / Ideer

Перевод меню в индийском кафе — отдельный вид искусства

Как бабушка смогла удивить настоящего француза

Я замужем за французом, и мы живем в Лионе. Как-то я привезла мужа на Урал, в деревню, чтобы познакомить с родней. Бабушка напекла целую гору пышных шанежек с картошкой. Мой изысканный Жан понюхал одну, подозвал бабулю и шепотом спросил: «Ма шери, мадам бабушка, это правда можно кушать? Я не понимать этот запах». Бабушка с улыбкой закивала. Жан немного поколебался и из вежливости откусил кусочек. А потом глаза у него округлились, и он принялся уплетать шанежки за обе щеки, да еще и мазать их горчичкой. Пришлось взять у бабушки рецепт, чтобы и во Франции баловать мужа этими маленькими радостями. ADME

Девушка делится снимком муссового десерта в форме собачки-корги, которым ее угостили в восточном ресторане



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Гастрономические изыски бывают и в поезде, но за деньги, конечно

Как-то я ехал на отдых поездом. Мне повезло: в купе я оказался один, так что спокойно смотрел в окно и слушал музыку, пока ко мне не заглянула проводница. Милая женщина, по возрасту примерно как моя бабушка. Сначала уточнила насчет постельного белья, потом предложила чай или кофе. Я попросил кофе, а она вдобавок еще и бутербродов мне сделала! Вечером принесла суп, а наутро — омлет с чаем. Было так приятно, будто это моя заботливая бабуля. Вот только родная бабушка не выставила бы за все это счет. © Палата №6 / VK

В Африке подают сэндвич с беконом и бананом

Только посмотрите на этот роскошный шведский стол в Корее на острове Чеджу. Автор говорит, что там было более 50 блюд!

Одно неловкое движение — и вот иностранец придумал новый десерт к завтраку

Решили поехать с парнем-испанцем в отпуск Карелию. Сняли домик на турбазе, завтраки включены. В первый день нам подали классическую манную кашу и бутерброды с маслом. Пока я ходила мыть руки, кавалер успел кое-что учудить. Только подумайте, он щедро поливал кашу киселем. Он решил, что кисель — ягодный соус, а само блюдо — это необычная версия панакоты. Я уже хотела объяснить, что кисель вообще-то пьют, но парень попробовал и заявил: «Почему ты раньше скрывала от меня такой десерт?» ADME

Девушка попробовала вкуснейший шоколадный трюфель во время путешествия в Осаке

Когда очень устал от заморских угощений

Однажды я поехал отдыхать в Гагры. И вот, прогуливаясь по улице, замечаю, что на заборе висит меню, а в нем пункт: «Пельмени домашние». Тут меня осенило — вот чего мне так не хватало в этих краях! Я сбегал в гостевой дом за наличными и заказал те самые пельмени. Во дворе этого заведения стояли холодильник и газовая плита. Бабушка вытащила из морозилки пачку магазинных пельменей, высыпала их в кастрюлю, залила водой и просто сварила. © RemontVKvartire / Pikabu

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Потрясающие изыски в чайной Лондона

Как-то я заказал послеобеденный чай в лондонском отеле «Савой». Сначала мне подали горячее, затем сэндвич и после — десерты. В меню значились еще две закуски: шотландский копченый лосось с лимонно-укропным кремом и икрой на бриоши, а также тарталетка с запеченной органической тыквой и карамелизованным инжиром.

Горячее в меню было описано так: «Утиная грудка особой породы, свекла старинных сортов, ежевика, слива, соус». Следом принесли пирожные и теплые, только что испеченные булочки — одну обычную, другую с фруктами. К ним подавали корнуэльские сливки, клубничный джем и лимонный крем. Разумеется, в цену входит чай без ограничений, а выбор сортов вполне приличный. Все чаепитие сопровождается живой игрой пианиста. Удовольствие обошлось мне в 105 фунтов стерлингов. Без горячего вышло бы 90 фунтов. © Reddit

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