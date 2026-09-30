Как выбрать обувь на осень, чтобы походка была летящей, а ноги — в тепле и сухости

Массивная подошва, которая заметно выступает за края ботинка, сейчас встречается сплошь и рядом. Но если вы часто носите длинные брюки, стоит подумать не только о том, как такая обувь выглядит. Во время ходьбы подошва подхватывает с мокрой дороги воду и грязь, и часть брызг может оказаться на штанинах. Особенно хорошо это заметно после прогулки по мокрому асфальту, когда сзади брюки вдруг покрываются россыпью мелких пятнышек.

Впрочем, дело не только в ширине подошвы. Вода и грязь могут задерживаться в углублениях протектора, а при движении обуви снова разлетаться в стороны. На количество и направление брызг влияет и форма подошвы, а еще походка — то, как вы ставите ногу и поднимаете ее при следующем шаге. Поэтому нельзя сказать, что любые ботинки с выступающей подошвой непременно испачкают брюки. Но если выбираете обувь на дождливую осень и любите светлые или длинные штанины, этот нюанс тоже стоит иметь в виду.