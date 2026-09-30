Хм, а у меня одна нога брызгает (здоровая), а другая нет (после перелома собранная). Ботинки одинаковые, если что. И от высоты каблука не зависит.
Но вот с расплющенной во все стороны подошвой не люблю, как будто они под весом растеклись.
Как выбрать обувь на осень, чтобы походка была летящей, а ноги — в тепле и сухости
Выбор осенней обуви — задача не самая простая, ведь она должна не только согревать, но и защищать от слякоти и сырости. Причем тут важно все: какая у выбранной пары подошва, есть ли под молнией дополнительная защита, и как прикреплен язычок. О том, на какие неочевидные моменты нужно обратить внимание при выборе ботинок или сапог, и будет эта статья.
Присмотритесь к выступающей подошве
Массивная подошва, которая заметно выступает за края ботинка, сейчас встречается сплошь и рядом. Но если вы часто носите длинные брюки, стоит подумать не только о том, как такая обувь выглядит. Во время ходьбы подошва подхватывает с мокрой дороги воду и грязь, и часть брызг может оказаться на штанинах. Особенно хорошо это заметно после прогулки по мокрому асфальту, когда сзади брюки вдруг покрываются россыпью мелких пятнышек.
Впрочем, дело не только в ширине подошвы. Вода и грязь могут задерживаться в углублениях протектора, а при движении обуви снова разлетаться в стороны. На количество и направление брызг влияет и форма подошвы, а еще походка — то, как вы ставите ногу и поднимаете ее при следующем шаге. Поэтому нельзя сказать, что любые ботинки с выступающей подошвой непременно испачкают брюки. Но если выбираете обувь на дождливую осень и любите светлые или длинные штанины, этот нюанс тоже стоит иметь в виду.
Хм, а у меня одна нога брызгает (здоровая), а другая нет (после перелома собранная). Ботинки одинаковые, если что. И от высоты каблука не зависит.
- Выбираю обувь. Надела шикарные ботинки: удобные, подошва высокая, грязь не страшна. Беру! Вдруг женщина рядом заговорщицки шепчет: «Не советую, замучаетесь стирать». Я возмущаюсь: «В смысле? Они же абсолютно непромокаемые!» И тут она бесцеремонно хватает один ботинок и тычет на его пятку: «Ботинки-то да. А вот ваши джинсы — нет». Показывает мне, что тяжелая резиновая подошва выступает за край самого ботинка на добрый сантиметр. «При быстрой ходьбе по лужам этот выступ работает как лопата. Как черпаком будет всю грязюку на штанины разбрасывать». Она мне и объяснила, что идеальная осенняя подошва на пятке должна быть либо скошенной внутрь, либо абсолютно вровень с контуром верха ботинка. Я поблагодарила эту милую женщину от всей души, поставила коварную пару на место и пошла искать «правильную» подошву.
Загляните за молнию
При примерке ботинок мы обычно несколько раз застегиваем молнию, убеждаемся, что она не заедает, и на этом проверка заканчивается. Но стоит посмотреть, что находится с обратной стороны — в некоторых моделях между молнией и ногой есть дополнительная вставка из кожи или ткани.
У такой детали сразу несколько практических плюсов. Она отделяет ногу от застежки, поэтому носок, колготки или подкладка с меньшей вероятностью попадут между зубчиками, а если вставка соединена с краями разреза и образует своеобразную складку за молнией, она становится еще одним барьером для влаги. Правда, считать такие ботинки автоматически непромокаемыми все равно нельзя — это зависит от всей конструкции пары.
Заодно проведите пальцем вдоль молнии изнутри. Грубый край, жесткий шов или плохо обработанный конец застежки при короткой примерке могут практически не ощущаться, зато после нескольких часов в обуви наверняка дадут о себе знать.
В ботинках стоит не только походить, но и посидеть
Обычно примерка обуви выглядит примерно одинаково: надели ботинки, прошлись несколько раз вдоль полок, посмотрели в зеркало — вроде удобно. Но если в этой паре предстоит ходить на работу, я бы обязательно еще и присела на стул. Именно тут иногда выясняется, что с ботинками все хорошо, а вот с брюками — не очень. Когда мы садимся, штанины немного подтягиваются вверх и могут зацепиться за край голенища. Встал, а брюки так и остались лежать сверху гармошкой — приходится поправлять их руками, и за рабочий день эта мелочь успевает порядком надоесть.
Заодно в положении сидя можно почувствовать то, чего не замечаешь при ходьбе — например, слишком жесткий край ботинка вдруг начинает давить на ногу. Поэтому я теперь проверяю обувь не только прогулкой по магазину: села, посидела, встала, снова прошлась. Пара лишних минут в примерочной могут избавить от раздражающей привычки весь день поправлять брюки.
Попробуйте вынуть стельку
При покупке обуви мне раньше даже в голову не приходило проверять, вынимается ли стелька. Ну стелька и стелька, что там смотреть. А потом я поняла, что для осенних ботинок это довольно удобная мелочь. После прогулки по сырой улице внутри обуви тоже может стать влажно, даже если сами ботинки вроде бы не промокли. Если стелька съемная, вечером ее можно просто вынуть и оставить сушиться отдельно. Да и сами ботинки в таком виде быстрее избавятся от лишней влаги, даже если вы сушите их с помощью специального приспособления.
Есть у съемной стельки и еще один плюс. Со временем она может примяться или износиться раньше самих ботинок, и тогда ее легко заменить, не отправляя вслед за ней вполне приличную пару. Поэтому теперь в магазине я обязательно проверяю, не приклеена ли стелька — если да, то такие ботинки я, скорее всего, оставлю на полке.
Где-то прочитала, что ещё советуют в сырую погоду два дня подряд одну пару обуви не носить - сегодня обули одни ботинки или сапоги, завтра другие и так чередовать их.
Примеряйте темные ботинки со светлыми носками
Цвет подкладки я раньше вообще не учитывала: черная, ну и ладно. Но иногда краситель с темного материала может переходить на носки при трении, поэтому я всегда хожу примерять обувь в белых носках.
Я не просто надеваю ботинки и сразу же снимаю, а несколько минут в них хожу. Потом достаточно посмотреть на носки, особенно в районе пятки и пальцев — если следы появились уже за это время, я такую пару точно не беру. Особенно неприятно обнаружить эту особенность осенних ботинок уже на работе: снимаешь их, чтобы переобуться, а светлые носки стали серыми или черными.
Просто достаточно потереть влажной салфеткой изнутри - и сразу видно, линяет ли стелька и как сильно
Не сгибайте подошву руками — лучше пройдитесь
В советах по выбору обуви часто предлагают взять ботинок в руки и попробовать согнуть подошву. Но я бы на этот тест особенно не полагалась — толстая подошва может показаться в руках почти несгибаемой, а при ходьбе оказаться вполне удобной.
Поэтому лучше надеть оба ботинка и нормально пройтись по магазину, причем не два шага до зеркала и обратно. Обратите внимание, как обувь ведет себя во время ходьбы — если подошва настолько жесткая, что при каждом шаге приходится прикладывать заметное усилие, это уже повод попробовать другую пару. За несколько минут примерки такая обувь может не успеть надоесть, а вот ходить в ней с утра до вечера — совсем другое дело.
И наоборот, специально искать самую мягкую подошву тоже не стоит. Важнее посмотреть, где она сгибается во время ходьбы. Качественная подошва должна плавно сгибаться в передней трети, обеспечивая естественный перекат при шаге, а не заламываться пополам посередине колодки. В общем, здесь лучше доверять не тому, насколько легко удалось скрутить ботинок в руках, а собственным ощущениям во время обычной ходьбы.
Потяните язычок ботинка на себя
На язычок я раньше смотрела разве что тогда, когда он съезжал набок. Оказывается, у осенней обуви стоит проверить еще одну деталь — как он соединен с самим ботинком. Расшнуруйте обувь и немного потяните язычок вперед. У одних моделей он пришит только снизу и практически полностью отходит от ботинка. У других по бокам обнаружатся дополнительные складки материала, которые соединяют язычок с верхом обуви. Такая конструкция лучше закрывает щели по обе стороны от шнуровки, через которые внутрь могут попадать вода, грязь и мелкий мусор.
Особенно я бы присматривалась к этой детали, если ботинки нужны не только для сухого асфальта. Осенью достаточно несколько раз пройти по мокрой траве или наступить в лужу поглубже, чтобы понять — высокий бортик подошвы еще не означает, что обувь хорошо защищена сверху. Разумеется, пришитый по бокам язычок сам по себе не делает ботинки непромокаемыми, но при прочих равных для сырой погоды такая конструкция мне кажется куда практичнее обычного свободного язычка.
А здесь вы найдете статьи о том, почему мы так любим осень:
Комментарии
Как же хорошо при выборе осенней обуви колебаться межу черными сандалями и бежевыми вьетнамками.