Я считаю осень лучшим временем года и расскажу, как почувствовать ее тепло и маленькие радости

Для меня осень никогда не была унылой порой. Ведь именно это время года раскрашивает окружающий мир яркими, контрастными красками и наполняет воздух ароматом спелых фруктов и опавшей листвы. Пусть дни и становятся короче, но они дарят нам множество маленьких радостей. Можно никуда не торопиться — даже солнце поутру выныривает из-за горизонта несколько лениво. Осень — это идеальное время для чтения любимых книг, уютных посиделок с подружками и спокойных прогулок по аллеям, устланным листвой.