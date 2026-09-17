Я считаю осень лучшим временем года и расскажу, как почувствовать ее тепло и маленькие радости
Для меня осень никогда не была унылой порой. Ведь именно это время года раскрашивает окружающий мир яркими, контрастными красками и наполняет воздух ароматом спелых фруктов и опавшей листвы. Пусть дни и становятся короче, но они дарят нам множество маленьких радостей. Можно никуда не торопиться — даже солнце поутру выныривает из-за горизонта несколько лениво. Осень — это идеальное время для чтения любимых книг, уютных посиделок с подружками и спокойных прогулок по аллеям, устланным листвой.
Осень — идеальное время для долгих прогулок. Можно никуда не спешить и спокойно шуршать листвой, как в детстве
Когда летняя жара наконец сменяется прохладой, можно бесконечно бродить по дорожкам, любуясь разноцветной листвой. Или сгрести ее в большую охапку и плюхнуться в середину, точно как в детстве. Осень так причудливо раскрашивает пейзажи, что хочется просто спокойно на них любоваться, вдыхая свежий, чистый воздух.
- Муж с сыном пошли в лес прогуляться. Через пару часов топают обратно и аж пыхтят — корзинки полные. Я уже руки от радости потирала: неужели столько белых нашли? Подбегаю, заглядываю в корзины и застываю. Там целая гора лесных орехов лежит! Оказывается, мои мужчины услышали, что я грустила по орешнику, который пару лет назад рядом с нами вырубили, и отправились в дальний лес. Орехи те мы еще долго осенними вечерами щелкали.
Яркую осень хочется разлить по банкам и закатать, чтобы потом тихонько смаковать по ложечке долгими зимними вечерами
Если бы осени не существовало, ее бы обязательно нужно было придумать. Это время года нужно именно для того, чтобы бережно перебирать летние фотографии, вспоминать о жарких, беззаботных деньках и готовиться к сумрачной зиме. Ну или, наоборот, предвкушать первую поездку на санках по свежевыпавшему хрустящему снегу, когда белая, искрящаяся крошка холодит щеки.
А я осень просто так люблю, за то, что она есть.
Вот с летом у меня как-то не сложилось.
Когда приходит осень, все мы немного превращаемся в ежиков
Как хорошо, когда ненастное утро приходится на выходные. Можно приготовить себе кружку чая или какао, свернуться клубочком под одеялом и медленно листать любимую книжку, пока дождь тихо выстукивает грустную мелодию по стеклу. Время, кажется, замирает, и ты вместе с ним.
Золото опавших листьев напоминает нам о том, что все перемены к лучшему
Через несколько месяцев на ветках появится новая свежая зелень. А пока из золотистых, бордовых и бронзовых листьев можно плести венки, делать букеты или просто аккуратно складывать их между листами книги. А пахнет опавшая листва дождем, сушеными грибами и теплыми воспоминаниями.
Осень превращает летнее тепло в яркие краски и дарит их нам
Оранжевые тыквы, красные перцы, сиреневые баклажаны — все это яркое изобилие на прилавках радует глаз. Кажется, осень дает нам еще один шанс порадоваться сочным краскам перед тем, как землю укроет белое снежное покрывало.
- Собрали на даче урожай тыкв, оставили их во дворе. А наш кот повадился в этом тыквенном царстве спать — даже ночью в дом не загонишь. Думаю: может, он овощи попробовать хочет? Начала нарезать одну, и вдруг тыква на две половинки разваливается, а внутри пустота, мякоти нет! Похоже, до части нашего урожая добрались грызуны, а котейка их караулил.
Для каждого из нас у осени найдутся свои маленькие подарки
Последняя клюква и брусника, крепкие белые и лисички, налитые соком, хрустящие яблоки — всем этим осень нас радует, пока еще не выпал первый снег. Но и без этих маленьких подарков осени есть что нам предложить. Главное — не пенять на плохую погоду и наслаждаться каждым солнечным деньком.
Даже дождливый день будет не в тягость, если можно согреть ноги у теплого камина
Камин и осень буквально созданы друг для друга. Сидишь перед ним, греешься, а заодно любуешься танцующими язычками пламени. Тут даже никакого телевизора не нужно. За окном шумит ветер, а тебе тепло и спокойно. Самое лучшее время для неторопливых размышлений и написания проникновенных стихов.
Не стоит грустить по опадающим листьям. Осень показывает нам, что наступила пора отпускать лишнее
После суетного и торопливого лета хочется выдохнуть, привести мысли в порядок и наконец-то расчистить шкафы. Осенняя погода когда на улицу не очень-то хочется выходить, отлично подходит для того, чтобы внимательно изучить дом, перебрать все вещи и наконец-то избавиться от ненужного хлама.
Осень — это лучшее время, чтобы смотреть разноцветные сны
Осень — это вовсе не пора увядания. Наоборот, ни в какой другой сезон природа не раскрашивает пейзажи такими яркими красками. Даже унылые серые города оживают, когда панельки обрамляют короны из оранжевых, желтых и красных листьев.
Осенью небо и наши мечты обретают новую глубину
Зимой небо частенько затягивают тучи, а летом оно выцветает от жары до бледно-голубого цвета. Зато с приходом осени к небу возвращаются яркие краски, и оно обретает насыщенно-синий цвет. Бывает, запрокинешь голову, провожая взглядом перелетных птиц, и кажется, так и ныряешь в небо, как в морскую глубину.
Осень забирает летнее тепло, зато дарит возможность купить новые сапоги и куртку
Кажется, что может обрадовать, когда за окном идет дождь, а тротуары превращаются в бездонные лужи. Но это ли не повод побаловать себя новыми сапожками и прикупить яркий плащ? А с обновками любая погода начинает радовать.
Вся зеленая листва выглядит одинаково, а осенью каждый лист уникален
Осень — самое подходящее время выбраться на природу и сделать пару ярких снимков. Причем каждый день пейзажи меняются, обретая новые краски и очертания. Вчера еще деревья стояли, укутанные в пушистую листву, а сегодня они тянут ветви к небу в ожидании теплого снежного одеяла.
Осенние холода — это отличный повод, чтобы закутаться в плед и выпить чашечку кофе с корицей
Если летом мы забегаем в кафе, чтобы остудиться под кондиционером, выпить стакан холодного сока и устремиться дальше, то осень — идеальная пора для долгих уютных посиделок с друзьями, сдобренных горячей кружкой кофе и задушевной беседой.
Осенью дни становятся короче, а вечера длиннее. Но ведь именно это время суток мы любим больше всего — когда вся семья встречается за одним столом
В уютном семейном кругу можно спокойно обсудить все, что произошло днем, или просто помолчать, любуясь красками гаснущего дня. А потом устроиться на диване и посмотреть любимый сериал. Пожалуй, осень — самое кинематографичное время. И для съемок фильмов, и для их просмотра.
Осень похожа на тлеющие угли. Уже не жарко, зато завораживающе красиво
Зимой устраивать пикники и выезды на природу будет уже холодно, а сейчас еще можно выбраться за город, пожарить шашлыки, набрать сухих растений для букетов. Но самое красивое время начинается с приходом темноты, когда небо покрывается бриллиантовой россыпью звезд. Летом они никогда не светят так ярко.
Никогда не поздно сменить привычный маршрут и отправиться туда, где давно хотелось побывать
Осени есть чем порадовать и домоседов, и путешественников. Все овощи и фрукты уже собраны, дача закрыта на зиму, и ветер гоняет сухие листья по пустому участку. Значит, можно не тратить время на огород и газон, а отправиться в маленькое путешествие по ближайшим городам. Едешь себе спокойно, никуда не торопишься и любуешься видами.
Осень — идеальное время для неспешных мыслей. Ведь в прохладной глади воды все отражается без искажений
Переосмысление жизненных моментов — это не обязательно меланхоличное занятие. Именно осень дарит нам то спокойствие и тишину, в которых мысли текут без лишней спешки. И иногда это помогает нам принять решение или сделать выбор, которые в суете мы упускаем. А это всегда к лучшему.
У каждого месяца есть свой аромат. Так, сентябрь пахнет спелыми, сладкими яблоками
У октября аромат прелой листвы, а ноябрь приносит с собой запах первого снега. Иногда достаточно выйти на улицу, вдохнуть поглубже прохладный воздух, и сразу понимаешь, какой день сегодня на календаре.
Самые яркие цветы — осенние. Потому что не боятся распускаться даже в холода
Для многих осень — это время хандры и скуки. Но иногда немного погрустить и чуть-чуть полениться — тоже полезно. Зато когда на фоне пожухшей листвы вдруг вспыхивают гранатовыми каплями гроздья рябины или цветы шиповника, понимаешь, что для настоящей красоты просто нужен контраст.
А вот ещё несколько статей, от которых так и веет осенними ароматами:
- 14 историй с таким осенним настроением, что хочется надеть самый уютный свитер и отправиться шуршать листьями
- 17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать
- 19 животных, которые распробовали осень на вкус и нашли в ней свои маленькие радости
Комментарии
Мария - большое спасибо за статью🌹 Я тоже очень люблю осень, особенно, раннюю 🍁 - она такая красивая и разноцветная 🍂