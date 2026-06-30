Да, кстати, почему-то я только недавно "дошла" до такого использования обычного зонта, после того, как одна дама поделилась со мной таким способом защиты от солнца. Купила я себе двухсторонний зонт , он сверху как фольгированный, хорошо отражает солнечные лучи и от дождя тоже подойдёт. Намного лучше работает, чем любой головной убор.
16 человек, которые спасаются от жары с юмором и находчивостью
У теплых деньков есть свой волшебный шарм. Да, порой бывает нелегко в жару, но сколько же добрых и душевных воспоминаний появляется после очередного летнего сезона! Когда температура на термометрах зашкаливает, лучше всего относиться ко всему с щепоткой иронии. Позволить своим питомцам резвиться в речке, посмеяться над расплавленной шоколадкой в сумке, улыбнуться солнцу и другим прохожим. И обязательно съездить в приятное путешествие или на дачу!
- В кофейне у дома часто встречаю странного парня — даже в дикую жару он стоит у входа в пуховике и шерстяном свитере. На улице +35! Сегодня не выдержал и спросил его. Оказалось, он работает рядом в цветах и весь день проводит в холодильнике.
- К нам в офис устроился новый сотрудник и в жару стал приходить на работу в шортах. У нас все ходят в деловой одежде, так что босс попросил его придерживаться правил. Но новичок обхитрил систему и попросил показать ему документ об установленном дресс-коде. Толковый юрист попался! Конечно, никакого официального регламента у нас не было и в помине. Теперь все на работе модничают.
- Не люблю стереотип, мол, зонт — только от дождя. Ну да... Конечно, ведь палящее солнце, снег с дождем или просто мокрый снег в лицо — это же так «приятно»! Бесят косые взгляды, когда я иду по улице с зонтом в любую непогоду или в жару.
«Была в отпуске в Корее. Наверное, это самая милая парочка, которую я видела в этот жаркий день»
- Поехали в отпуск за границу. Жара, градусов под сорок, не меньше. Едем в автобусе на экскурсию, а вода у большинства уже закончилась, поэтому пришлось остановиться у магазина. Зашли, посмотрели на цены и «выпали». Другие туристы, ясное дело, побежали покупать, а мы, горестно вздохнув, поплелись к выходу. Тут какой-то иностранец вытаскивает из массивного рюкзака нетронутую бутылку, протягивает нам и говорит: «Запасов много не бывает!»
- Отдыхал как-то со своей любимой собакой на речке. Жара, лето, я загораю под палящим солнцем, а она никак не отлипнет от меня — просит палочку покидать. Пришлось вставать и играть. Раз кинул, второй, третий... К десятому разу собака ненадолго скрылась из виду и вернулась спустя минуту. Плыла по речке, таща за собой огромное бревно за большую ветку! Мне было очень смешно наблюдать за всем этим, а вот бобру, у которого она одолжила стройматериал, наверное, не очень.
«У моей собаки загар как у фермера — только от шлейки»
- Пришла в школу в мини-юбке. Последние деньки, на улице жара лютая. Меня чуть ли не с порога останавливает завуч и такая, мол, иди-ка ты домой переодеваться. Я отказалась, пошла на урок. После ко мне еще классная подошла, говорит, что нажалуется маме. Звонит ей, а мама как заявит, что видела, в чем я иду, и считает, что это как раз тот наряд, который стоит надевать, когда на улице +25. С тех пор никто из учителей не обращал внимания на мой внешний вид, потому что мама сверху еще и высказала классному руководителю, какая она «ханжа».
Когда врач даст рецепт, тоже пусть поступит по-своему. Это ведь её дочь. Ей виднее, как правильно.
- Прошлым летом у меня состоялось самое странное свидание в моей жизни. Встретилась с парнем, который когда-то за мной ухаживал. Решила дать ему шанс, и мы пошли на прогулку. Долго бродили, а потом присели на лавочку в парке. Там он достал из рюкзака пачку чипсов и начал в одиночку ее уплетать. Мы долго болтали, и в какой-то момент я предложила пойти куда-нибудь перекусить. А он как ляпнет: "Слушай, я уже наелся. Да и сейчас жара такая, зажаримся с тобой в кафешке! Давай лучше тут, в тенечке посидим!
«Что случилось с моим арбузом? Купил его три дня назад, а когда разрезал, то увидел такой сюрприз»
- На улице жара. Пришел на экзамен в шортах. А преподаватель в позу встал, говорит: я тебя в таком виде не пущу, ты, мол, сюда вообще в трусах пришел. Уговорам не поддавался. На помощь пришла уборщица тетя Валя, говорит: «Пошли, малец, помогу». Пошли в подсобку, а она мне дала скатерть, в которую я в итоге и замотался. Препод смекалку оценил и уже не стал больше вредничать. Экзамен сдал на отлично.
- В начале лета были на кемпинге с семьей. Жили в палатках, было прикольно, особенно сыну понравилось. Как приехали домой, сын тайком разложил маленькую палатку прямо на балконе. Мы с мужем сначала не понимали зачем и думали, что он только зря ее поставил, но потом палатка оказалась очень кстати. Днем там играли дети или дремал сын, а ночью мы с мужем сами там спали. В такую жару это просто идеальное место! Даже сейчас, когда идет дождь, так здорово здесь сидеть.
«Лето в моей комнате просто невыносимое. Дымоход в доме проходит прямо за стеной, и в комнате нет вентиляционных отверстий для кондиционера»
«Вот что случается с едой всего после пары часов здесь».
- Поехали с подругой отдыхать в Корею. В номере было два пульта: один для кондиционера, а другой для подогрева пола. Она пульты перепутала и включила обогрев. На улице жара, а в номере стало еще хуже. Мы не знали, как отрегулировать температуру. В какой-то момент уже знатно упарились и начали хохотать от абсурдности ситуации. Говорю подруге: «Может, в „Пол — это лава“ сыграем?» Вот так две взрослые тети и скакали по номеру: то по кроватям, то по дивану. Потом пошли краснеть на ресепшен и просить нам помочь.
- Стою, жду такси возле минимаркета. Сильная жара. Мальчик лет семи пытается купить баночку ледяной газировки. Продавец — крупный и, кажется, не слишком дружелюбный мужчина с бородой. Мальчик подносит карту для оплаты, но терминал требует пин-код. Набрал — не подошел, второй раз — снова ошибка. Забыл. Грустно ставит баночку обратно и собирается уходить. А продавец ему: «Забирай газировку». Ребенок удивленно: «Но у меня карта не работает». Мужчина в ответ: «Не переживай, у меня работает. Я сам оплачу». Мальчик счастливый убежал с этой банкой. Иногда удивляюсь, насколько внешность бывает обманчива. Весь такой грозный брутал, а внутри — доброе сердце.
- Каждый год перед началом жаркого сезона я сижу перед шкафом и продумываю образы на лето. Кое-что из вещей выбрасываю и докупаю новое. Это очень упрощает мне жизнь, потому что потом я не бегаю и не ищу, что надеть в панике от жары. Кстати, в моем гардеробе почти нет шорт, а точнее — только одни. Вся остальная одежда — это брюки изо льна и легкие юбки, в которых летом я чувствую себя очень комфортно.
- На дворе наступила жара. Наконец-то футболки, никаких курток — кайф! На работе все было хорошо, обдувалась там мини-вентилятором. Прихожу домой — парилка. Ну ладно, подумала, что это из-за дурацкого расположения окон на одной стороне. Легли спать, я поправила шторы, вытащила одеяло из щели между кроватью и батареей и тут ощутила, что оно теплое. Подозрительно теплое. Щупаю батарею, а она горячая! Не кипяток, но прилично так. Отправила свою половинку проверить котел — и точно, там включено отопление. Лежали и просто смеялись.
«Вот что делает окно соседей каждое лето с моей лужайкой»
- Я не переношу жару. Да и в принципе любую температуру выше 25 градусов. По иронии судьбы я с рождения живу в Сочи. Хотела переехать после университета, но встретила мужа. Муж обожает Сочи. У него огромная семья, они видятся каждую неделю. Переезжать он категорически отказывается. И поэтому около трех месяцев лета я вообще не выхожу из дома до девяти вечера. На это муж обижается и даже злится, ведь он хочет, чтобы выходные мы проводили вместе на пляже. А я не люблю пляж. Не понимаю, как мы, такие разные, вообще сошлись. И всю свою жизнь мечтаю о переезде, которому, видимо, не суждено случиться.
Ну ребенком-то из моря небось не вылазила? Что потом случилось? Если с детства жила, организм по-любому привыкли к этому климату.
- Приехали в Париж, жара нереальная. Часто замечаю на местных девушках один и тот же лук: какое-нибудь легкое платье или шорты, а на ногах — кожаные сапоги. Да, ходить так можно, но что в этот момент происходит с ногами, я даже не представляю.
«Спеклись на жаре и зашли в местную лавку. Корейская бабуля предложила вот такие шляпки, я пищала от умиления»
- В конце августа заезжал к бабушке в деревню и помогал выкапывать картошку. На дворе было пекло. В какой-то момент я снял футболку, решив, что пусть лучше спина загорит, чем от жары плавится. И тут это заметила соседка, подошла к забору и громко спрашивает у бабушки: «Леонидовна, а это что за молодежь у тебя на огороде?» Бабушка, ни капли не смутившись, отвечает: «Да это мой кавалер! Пока Петрович не видит, привела развеяться». Соседка так и зависла с завистливым лицом, бабуля хохочет, а я стою с лопатой и не знаю, куда глаза девать. Иногда чувство юмора у моей бабули реально выходит за все рамки.
Есть в жарких летних деньках особый шарм. Можно обновить гардероб, включив свой креатив на максимум. Можно наконец-то сгонять на дачу и насладиться посиделками с шашлыками. Вдоволь наесться любимых фруктов! Ну а самое главное — в теплые вечера можно гулять с друзьями и проводить с ними больше времени. Не знаю как у вас, но у меня в жаркую погоду куча энергии.
Еще несколько статей с летним и теплым настроением: