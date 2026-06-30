16 человек, которые спасаются от жары с юмором и находчивостью

Есть в жарких летних деньках особый шарм. Можно обновить гардероб, включив свой креатив на максимум. Можно наконец-то сгонять на дачу и насладиться посиделками с шашлыками. Вдоволь наесться любимых фруктов! Ну а самое главное — в теплые вечера можно гулять с друзьями и проводить с ними больше времени. Не знаю как у вас, но у меня в жаркую погоду куча энергии.