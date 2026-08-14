25 жизненных историй из ателье и мастерских, где под стрекот машинки рождаются новые вещи и теплые моменты
В швейных ателье и мастерских по ремонту обуви всегда есть своя теплая атмосфера — характерный аромат кожаных изделий, стрекот машинок, жужжание замков-молний и приветливые швеи и сапожники. Кто-то приходит к ним спасти свои любимые кроссовки, а у кого-то под мышкой свежий отрез ткани, который через пару недель превратится в шикарное платье или изящный костюм. После удачной примерки у каждого клиента поднимается настроение, а мастера зачастую радуют своей доброжелательностью, чувством юмора и профессионализмом.
- Работаю в свадебном салоне. У нас есть мастерская, где мы шьем на заказ. В том месяце к нам обратилась клиентка, которую я запомню, наверное, на всю свою жизнь. Пришла молодая девушка и попросила сшить платье для ее бабушки 76 лет. Она пришла с мерками и с примером того, что хотят. Бабушка с ее дедом прожили 55 совместных лет, но так официально и не были расписаны. А тут на старости лет захотелось им узаконить отношения. Мы сшили ей очень красивое платье, взяли оплату только за материал: решили с коллегами и швеей, что работа будет от нас им подарок, только взамен попросили фото со свадьбы. И вот на той неделе нам прислали снимки. Вы бы видели эти счастливые лица! А как круто село наше платье на невесту. Она к нам на примерку так и не пришла ни разу, поэтому для нас это был сюрприз.
- Сани нужно готовить летом, так что я решила отдать в ремонт свои любимые зимние сапоги. Им уже три года, но они такие удобные — люблю не могу. В том году уже меняла подошву, но что-то пошло не так. Приношу в тот же ремонт, и тот же мастер говорит мне: «Девушка, они ж уже прошиты вроде были? Что за халтурщик это делал?» Мне вроде и неудобно было, но сказала, мол, вы ремонтировали. Он так покраснел и говорит: «Не может быть, неужели я так криво сделал?» Смотрит на квитанцию с прошлого ремонта и тихонечко так: «Реально я...» Отремонтировал сапоги бесплатно в итоге.
Это видимо у всех мастеров любимое, особенно маникюра: "ой, кто вам так ужасно сделал?" 😂
- Работаю швеей в ателье. Пришла недавно девушка, принесла простенькое платье по колено и попросила обшить его блестками. Я сказала, что это долгая и трудоемкая работа — значит, — недешевая, но девушка согласилась на озвученную цену. Стала уточнять, какими именно блестками будем обшивать. И тут я обалдела, когда девушка вытащила из сумки целый пакет «алмазов» для вышивки разных цветов. Она с детства отрывала по блестяшке с любимых вещей и коллекционировала. Теперь решила всю эту красоту прилепить на одно платье.
Я тоже очень люблю все, что блестит, какая-то просто сорочья душа) А тут очень символично и памятно, в таком платье можно и замуж выйти
Житель двора увидел вывеску ателье, которое находилось неподалеку. Все бы хорошо, вот только всем с детства знаком персонаж справа. Как думаете, случайность?
- Работаю в ателье по пошиву свадебных платьев. Месяц назад ко мне обратилась девушка: очень красивая, позитивная, вежливая, добрая. Она была невестой любви всей моей жизни. После долгих раздумий, браться ли вообще, я сшила ей самое лучшее платье за всю свою карьеру. Она была в нем великолепна. Очень меня благодарила. Думаю, когда любишь человека, хочешь, чтобы он был счастлив, даже если его влюбленные глаза смотрят не на тебя.
Невеста очень рисковала.🫢
Не верится, что неразделенная любовь искренне рада и старалась.
- «А можно позвать ту швею, которая не слышит? Мне ее очень рекомендовали!» Мне было лет семь, я играла в приемной ателье, где работала мама, и случайно услышала этот разговор. Помню, как в тот момент меня буквально захлестнула детская гордость за маму. Да, она не слышит, но у нее был безупречный вкус и золотые руки. Она шила невероятно красивые, качественные вещи.
- Я работаю в ателье, чаще всего мы подшиваем одежду, иногда и на заказ шьем. Наша хозяйка сама была в найме, уже потом открыла свое дело. Она рассказала, что ателье, в котором она начинала, находилось неподалеку от гимназии с претензией на элитность: контингент учеников соответствующий. Так больше всего заказов сыпалось ближе к концу года, когда ученицам пора было сдавать работы по трудам, а у половины из них только выкройки были готовы. Говорят, труды возвращаются в качестве уроков. Наша хозяйка уже думает, не расклеить ли объявления у близлежащих школ.
Я не училась в элитной школе, но шить и вязать -это не мое, так что мне на труды злополучную наволочку сшила бабушкина подруга, как-то так))
Работникам ателье часто приходится шить необычные вещи. Над этим платьем трудились 7 человек — настоящее произведение искусства, которое отправится в Эмираты к заказчику
- Пока училась в универе, денег особо не было. То и дело носила свои туфли в мастерскую, чтобы их там подлатали. Работал там один дедушка. Прихожу в очередной раз забрать свою обувь, а он заявляет, что просто выбросил их. И тут же подарил мне две пары пусть и не новых, но вполне приличных туфель, в которых я потом проходила не один год. Я до сих пор не могу их выбросить и храню, как память о доброте людей.
Кстати, у многих мастеров есть целые полки невостребованной обуви, видимо из их числа и подари туфли
- Всегда долго искала обувь: в 5-м классе уже был 39-й размер, а к 14 годам — 43,5. Приходится заказывать, хоть долго и дорого. На личную жизнь забила. А тут как-то захожу к сапожнику, а там — картина маслом: я свои ботинки на ремонт принесла и вижу мужчину, у которого 49-й размер и рост больше двух метров. Теперь мы два великана, и нам больше не страшны ни косые взгляды, ни узкие витрины обувных магазинов.
- Для меня найти нормальные джинсы — проблема: то на бедра не налезают, то в талии болтаются. И тут мама достала у себя из шкафа какие-то — она их на рынке 25 лет назад себе купила, да так и не надела ни разу. Модные в наше время, из хорошей ткани и, о чудо, сели прекрасно! Я их проносила 4 года, потом они порвались на внутренней стороне бедра. Найти такие же не смогла! В итоге отнесла их в ателье, купила ткань, и там по моему заказу и модели этих самых джинсов мне сшили две пары, плюс — хорошенькие брюки. Довольна теперь как слон, и получилось даже дешевле и качественнее, чем в массмаркете.
Ребрединг — дело сложное. Вот и здесь вроде как хотели сделать для ремонта обуви новую вывеску. Но вдруг старые клиенты не найдут?
- У меня есть подруга Света, а у нее подруга Оля. И вот Оля как-то отдала свои ботинки в ремонт. Забрать сама не смогла и отца попросила. Тот сходил, забрал. Утром Ольга собирается на работу. Надевает первый ботинок — нормально. А вот со вторым что-то не так — не лезет. Оля понять не может, снимает ботинки — один ее 38-го размера, а второй — 37-й! Пошла в мастерскую разбираться, а вторую пару уже забрали — ищи ветра в поле.
Рассказала Свете, а Света в свою очередь поведала эту историю коллеге на работе Наташе. Наташа молча залезла под свой стол и достала такую же пару обуви с одним 37-м ботинком и вторым 38-м. Она даже не поняла, что забрала из ремонта разные ботинки. Ну великоват немного один, что такого?
- На антресолях лет 20 лежали сапоги. Бабуля их купила по знакомству, итальянские! По ноге сели хорошо, но в одном то ли стелька от времени затвердела, то ли еще что. Отнесла в мастерскую. Через полчаса звонит сапожник и кричит на меня: «Забирайте сапоги срочно, я их делать не буду». Прибегаю, он мне кидает на стол стельку, переворачивает сапог и из него что-то вываливается. Бабуля моя умудрилась сложить все свои цепочки золотые и несколько купюр под стельку и аккуратно ее присобачить обратно. Хорошо, что мастер был порядочным человеком.
- Есть у меня сосед — отличный мужик. Два года назад получил травму на работе, ему дали группу. И он для меня просто пример для подражания! Не ушел в себя! У него просто золотые руки. Ему все несут чинить, начиная от безделушек всяких, заканчивая техникой. А недавно он открыл около дома небольшую мастерскую по ремонту обуви.
Глядя на выпускные работы молодых модельеров, так и хочется бежать в ателье за уникальной обновкой
- Ездили к родственникам в гости в другой город. Заодно хотели там жене шубу прикупить. Пошли в один из моллов, где ассортимент хороший, выбирали полдня. И вот она — норка, где надо — отстегивается, где не надо — не отстегивается, капюшон небольшой, цена норм. Все, как жена хотела. Одна проблема — верхнюю пуговицу нужно было перешить. Продавщица говорит: «У нас тут на этаже есть ателье, сейчас вам за 5 минут все сделают». Я пошел по своим делам, а жена в мастерскую. У нее спрашивают:
— Что у вас?
— Вот шубка, пуговичку нужно перешить.
— О, шубу купила, поздравляем.
— Ага, спасибо. Это муж мой купил.
Одна из дамочек аж подскочила:
— Ты че? Раз привела мужа за шубой, то крутить надо по полной. Давай мы скажем, что не можем перешить пуговицу, и он тебе нормальную шубу купит.
Жена сразу растерялась, а потом объяснила, что ей все нравится и другая шуба не нужна. До сих пор смеемся над инициативой тамошних мастериц.
- В детстве мы жили скромно. Папа работал на нескольких работах, мама — днем в больнице, а по ночам шила на заказ. Она переделывала и мои старые вещи. В школе я была законодательницей моды, и даже девочки из обеспеченных семей восхищались моими нарядами. Сейчас мы с мамой открыли свое ателье и планируем выпустить партию летних платьев по нашим эскизам. Жизнь научила одному: не важно, сколько у тебя денег, главное — это находчивость и руки из нужного места.
- Сегодня вышла поработать швеей в ателье подружки. Мое первое образование — конструктор швейных изделий. И в конце 80-х я начинала работать портнихой в доме моделей, пока училась в институте. Не шила с 1992 года. Но сегодня убедилась, что опыт никуда не уходит. Счастью моему не было предела, когда я смогла сделать сложную переделку.
Чего только не шьют в мастерских — даже салоны автомобилей и самолетов. Если вдруг в таком ателье заваляется парочка панелей с кассетной стяжкой, то можно сделать красивую прихожую в офисе
- Принес как-то мужик джинсы. Купил в секонде, сидят неплохо, но пояс так сделан, что вечно топорщился: мешало что-то. Смотрю, там прям ком уже внутри шва. Ну, думаю, ткань так легла или сшили криво. Решила это дело распороть, и тут на стол выпадает перстень с голубым матовым камушком. Когда парень приехал за заказом, отдала ему кольцо. Он затылок почесал, но забрал. Через неделю пришел и рассказал, что это обычное серебряное кольцо с бирюзой. Кто и зачем его зашил в джинсы, неясно. Но клиент предположил, что кто-то на удачу так сделал. Кольцо теперь его девушка носит.
Объясняю, почему это звездешь про джинсы, на ддинсах используют цепную строчку, есть её распустить в одном месте, то закрепить её невозможно, никто не будет весь пояс перешивать из-за дешёвого перстня, мороки больше, чем его стоимость.
- Вчера зашел в ателье, нужно было заменить молнию на куртке. Так как наличных денег с собой не ношу, спросил, можно ли предоплату отправить на карту. Швея согласилась и начала искать карту: перерыла весь кошелек, заглянула в свою куртку, посмотрела на столе, под столом — нигде найти не может. Спрашиваю: «У вас карта к телефону не привязана?» Она воскликнула: «О, точно! Совсем забыла!» Взяла телефон, отогнула чехол и достала оттуда карту.
Говорят, так нельзя делать, карта размагничивается или что-то в этом роде.. Не знаю, насколько это правда
Хозяева мастерских иногда выбирают очень необычные места расположения. Вот в этом антуражном месте девушке совершенно бесплатно поменяли замок в сумке
- Купил в конце марта пуховик. Брендовый. Хоть и на скидке, но дороговато. Через два дня зацепился за отлив и порвал рукав — дырка треугольная, 3*3 см примерно. Начал искать мастерские. В первых трех сразу сказали, что тут ничего не сделаешь. В четвертой швея предложила за 500 рублей черной лентой залатать. Я говорю, мол, некрасиво же будет. А она скотчем залепила, чтоб пух не выпадал, и отправила меня дальше искать. В следующей мастерской мне сказали, что пришьют все, но купить латку я должен сам. Полчаса в магазине крутился — там все детское какое-то. Взял 2 светоотражающих треугольника и поехал с этими «украшениями» в ремонт. Тут жена звонит, мол, езжай лучше в ателье к знакомым. Приехал, мастер сразу треугольники мои отмел — некрасиво. Начал смотреть, из чего карманы сделаны, капюшон — может там кусок ткани взять. И тут жена вспомнила, что к пуховику шел чехол из такого же материала. В общем, 400 рублей и куртку не отличить от новой.
Посадили трёх индейцев в тюрьму за убийство оленя в зоопарке. В первый день сын вождя по имени Сильные руки пытался разогнуть решётку, но у него ничего не получилось. Во второй день второй сын вождя по имени Прыгун пытался перепрыгнуть стену, но не смог. И только на третий день вождь Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены.
- На днях сдала куртку в ателье. Карман распоролся. Спросила стоимость, швея начала мне объяснять весь ход работы, озвучила цену. Прихожу забирать, а она заявляет: «Так все легко получилось, денег не надо». В смысле — не надо? Начала ее убеждать. Так она мне рассказала, что иногда люди делают все, чтобы выбить скидку на сложные заказы, а тут и работы не было. Я деньги ей отдала и сказала, что любой труд должен оцениваться по достоинству.
Что ж швея так себя не ценит, чтобы "все легко получилось", она долго училась и накапливала опыт
Еще несколько статей о том, что сфера услуг может быть доброй и уютной:
Комментарии
Я иногда смотрю видео с ремонтом одежды, только не знаю зачем 😁
Больше всего люблю звук, когда ножницами разрезают ткань)