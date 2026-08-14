25 жизненных историй из ателье и мастерских, где под стрекот машинки рождаются новые вещи и теплые моменты

Посадили трёх индейцев в тюрьму за убийство оленя в зоопарке. В первый день сын вождя по имени Сильные руки пытался разогнуть решётку, но у него ничего не получилось. Во второй день второй сын вождя по имени Прыгун пытался перепрыгнуть стену, но не смог. И только на третий день вождь Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме не было четвёртой стены.