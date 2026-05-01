Ой, мы с Муркой засветились) Передам ей, что она теперь звезда адме😁 а вообще она на самом деле очень любит мою дочь. Мы ещё когда её котёнком взяли, малой было 5 лет. Она ни разу её не поцарапала. И приносила все свои игрушки. Но у меня и ребенок бережно к животным относится. А ещё один раз Мурка помогала с рисованием. Настя попросила её позировать для рисунка. И кошка реально уселась и полчаса точно в одной позе провела)) В обшем, горжусь обеими)
15+ пушистиков, у которых есть все — мягкие лапки, острый ум и доброе сердце
Животные умеют впечатлить своим интеллектом и находчивостью. Коты знают 101 способ, как выпросить у вас любимую еду, и сами придумывают себе игры. Собаки настолько тонко чувствуют людей, что иногда просто удивляют своим поведением. И, главное, наши пушистые друзья всегда готовы нас развеселить и подарить свое тепло (не только душевное, кстати). В этой статье вас ждут живые истории людей, чьи питомцы выдали такие многоходовки, что нам остается лишь молча снять шляпу.
- Мы ужинали. Кошке Мурке на столе сидеть можно — в миски она не лезет, сидит себе возле стеночки. А я что-то дочку (ей лет 8 было) отчитывала. Ребенок впечатлительный, почти расплакался. Я ей пытаюсь объяснить, что все нормально, но нужно в следующий раз быть более внимательной. А Мурка подходит ко мне и затыкает мне рот лапой. Мол, помолчи уже, женщина. Мы с дочкой рассмеялись и помирились сразу.
- У меня была кошка, которая ходила гулять в закрытый сад возле нашего дома. Мы жили на 4-м этаже. Я выводила ее через лифт, а через пару часов забирала. И тут как-то слышу, что в дверь кто-то скребет. Открыла, а там — кошка. Я подумала, что впустил кто-то из соседей. Потом это повторилось. И вот случайно я узнала, что уже не раз люди видели, как она заходит в лифт и мяукает, пока ей не нажмут нужную кнопку! Говорят, она даже пыталась нажать кнопку сама, но у нее не получилось. Мы действительно нашли следы когтей! В общем, моя кошка пользуется лифтом.
«Мой пес все время объедает кошек. И как бы высоко я ни ставила мисочки, он найдет способ их достать»
- Мой кот официально умнее половины моих знакомых. У нас дома есть робот-пылесос по имени «Игорь». Кот быстро понял, что если нажать лапой на кнопку, то Игорь проснется и покатает его по квартире. А недавно пушистый просек, что пылесос может еще и еду добывать. Как? Да просто эта усатая морда научилась изящно сбрасывать со стола ручку прямо на траекторию Игоря, чтобы тот застрял и начал пищать: «Ошибка щетки», а хозяйка (то есть я) прибежала на кухню. Раз прибежала — значит, можно и покормить. Двухходовочка, которой позавидовал бы любой шахматист.
- У меня кот любил монетки под ковер загонять, у него там своя заначка была. И вот сижу я как-то на полу, пересчитываю отложенные деньги из конверта. Пересчитала, положила обратно, и вдруг откуда ни возьмись подлетает кот, выхватывает конверт зубами и тащит его к своему тайнику.
«Эта маленькая девочка любит лежать в этом ящике. Она умеет его открывать и закрывать. Я даже положила туда полотенце, чтобы было удобнее»
- Моя Муська очень умная была. Отварила я как-то холодец. Дала немного кошке, она поела, ушла. Потом Муся вернулась, помяукала. Я ей еще предложила, а она опять ушла. Слышу, в комнате что-то шлепнулось. Ну, думаю, проказничает! И тут звуки какие-то странные... Иду проверить и ахаю — возле кошки лежит, нет, не холодец, а мой телефон, еще кнопочный. Она его сбросила и лапой до двери уже дотолкала. Звонки — один за одним. Это, получается, она пришла мне сказать, что кто-то звонит. А раз до меня не дошло, то пыталась телефон принести.
- У меня очень умный кот. Валяемся с ним и сыном. Мелкий периодически тычет кота пальцами. Кот понимает, что ребенок маленький и делает это не со зла. Поэтому вместо сына кусает меня. Да, у меня очень умный кот. И при этом ни разу не справедливый.
- Мы купили коту кормушку-головоломку. Теперь нам приходится вешать на шкафы детские замки. Просто до этой навороченной кормушки кот и не подозревал, как хорошо умеет все открывать.
Пока мы покупаем путевки и мечтаем о грязевых ваннах и прочих спа-процедурах, многие собаки берут дело в свои лапы
- Мой разговорчивый кот мяукнул и привлек мое внимание, попросив наполнить миску влажным кормом. Любопытно, что он особо не любит такую еду. Как только я положил пресерву, он просто отошел в сторону. А его очень тихий и застенчивый брат, который обожает влажный корм, подбежал и все съел. Он знал, что друг голоден, и знал, что может помочь. А еще я видел, как один из них встал на спину другому, чтобы было удобнее запрыгнуть на стол.
- У меня был такой случай: пропала флешка. Неделю найти не могли, а на ней было что-то важное. Курсовая, кажется. И вот ищем мы ее, ищем. Я стою в коридоре, собираюсь уходить, и говорю: «Да где же эта флешка!» И тут кот вскочил с подоконника, подошел к обувнице, лапу под нее просунул и вытащил флешку! Лет 10 уже прошло, а я до сих пор помню. На фото тот самый кот.
- Поругались с мужем. Собаку он обычно выгуливает, а тут сидит с телефоном и дуется. Решила сама идти! Одеваюсь и громко говорю собаке: «Что, Герда, хозяин о тебе не заботится?» Муж опять давай кричать, ну и я не молчу! И тут Герда решила сама разрулить ситуацию. Она с визгом взяла и плюхнулась на спину. Пузико выставляет, глядит то на меня, то на мужа. И так умоляюще, лишь бы мы не ругались. В общем, пошли на прогулку вдвоем, помирились. Собака счастлива.
- Приехали мы к бабушке, я совсем мелкая была, только пошла. У бабушки на цепи была огромная кавказская овчарка. И вот мать ягоды собирает, я на одеяле играю. И что-то потянуло меня к собаке. Когда мамка это увидела, я уже у собаки на морде что-то искала. Мать сама к нему боялась подходить, пес не отличался добротой. А я стою себе... Мамка зовет меня, аккуратно так, чтобы собаку не разозлить и меня не напугать... Я развернулась и к ней пошла. А пес, пока я с ним общалась, сидел и даже не шелохнулся.
Немного грубо напишу, но собака оказалась умнее мамы :( Ведь мама знала, что пес не отличается добротой, хорошо что все так закончилось.
«Моя кошка уверена, что вместо просмотра фильма я должна с ней играть, кормить ее и убирать лоток. И да, она умеет привлечь внимание»
- Мы долго хотели корги. Пока цены не узнали. Потом осознали, что нам собака нужна как компаньон. Выставки и прочее — это не про нас. Поэтому нашли кого-то, кто щенков раздавал. И вот одни такие отдавали щенка от фокса и джек-рассела. Взяли себе девочку. Собака безумно крутая получилась — умная, хитрая и преданная. Есть даже у меня история о том, что собака эта умнее меня, оказывается. Утром проспал, сразу, чтобы время не терять, с ребенком и собакой вышли во двор. Я ребенка пока в машину посадил, вообще с сонной головы вылетело, что мы не одни выходили. Через минут 30 жена звонит и говорит, мол, а где собака? К счастью, все обошлось: жена вышла, а собака на крыльце подъезда сидела и ждала. Больше таких вещей я, конечно же, не делал.
Сильно повезло, джек-расселы - мастера побегов. Собака могла умчаться в неизвестные дали. Кстати, сочетание фокса и джек-рассела - взрывоопасная смесь, обе породы те еще хулиганы :)
- Мой кот все понимает! Я даже иногда опасаюсь — вдруг заговорит. Однажды приехал домой в плохом настроении. Жене решил не рассказывать, не хотелось ее расстраивать. Просто ушел на кухню и сижу. Вдруг чувствую, что моей руки коснулось что-то бархатное: «Мур-мур-мур». Кот пришел меня утешать. Когда Полина заметила, что мы с котом сидим подозрительно тихо, спросила: «Ничего не случилось?» Сказал, что все хорошо. И ведь правда, кот меня успокоил.
«Тост работает над очень важным проектом»
- Мои родители живут в деревне, у них есть немецкая овчарка. И очень она любит... заводить собак. Все началось пару лет назад, когда в дождливый вечер выяснилось, что этот товарищ поселил в своей будке другую собаку. Даже едой поделился. Мы посмеялись и решили оставить постоялицу. Судьба у нее была, судя по всему, непростая, зато при этом она оказалась очень послушной. Но наш пес на этом не остановился! Он время от времени продолжает заботиться о никому не нужных собаках: как минимум раз в полгода приходится подыскивать дом очередному хвостатому.
- Наш кот натягивал резинку для волос между зубом и когтем, а потом запускал ее через всю комнату, чтобы погнаться за ней. Еще он приносил разные предметы и выпрашивал что-то взамен. И даже умел садиться, как человек.
«Я принес к кровати детский столик, чтобы поставить ноутбук и позалипать в сериал. Кот решил, что ему нужнее»
А вы восхищаетесь пушистиками? Обязательно пишите в комментариях, что вытворили ваши четвероногие друзья — ведь эти добрые истории не должны заканчиваться.
