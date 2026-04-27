15 случаев, когда известные актеры и певцы впечатлили обычных людей своей простотой и теплом
Для кого-то это счастье — сделать совместное фото с любимым актером, взять у него автограф. И потом эти моменты отзываются теплотой в душе. Для того, чтобы осуществить свою мечту, не обязательно ехать в Лондон. Можно просто прийти на свою работу. А некоторым везунчикам любимый актер сам звонит из такси!
- Был 1984 год. Опаздывала на поезд. Стала ловить машину. Все проезжали мимо, и тут остановилась черная «Волга». Залезаю и вижу, что за рулем Боярский. Смотрит на меня и явно ждет реакции. А я как ляпну: «Быстрее!» Он посматривал в зеркало и, видимо, удивлялся тому, что я не удивляюсь. Я не была почитательницей его таланта, поэтому твердила «быстрее» всю дорогу. На поезд успела.
Все правильно пишите! И жена у него хорошая. Лариса Лупиан. Она сейчас возглавляет тот театр,в котором они в молодые годы начинали актерами. А дочурка их -известная актриса. А сынок их Сережа -депутат Госдумы. Думаю,что он занял такую высокую должность благодаря известности и популярности своих родителей. Так что семья очень известная в СПб....б
- Снимал однажды Алису Фрейндлих. У нее дома. Я приехал к 10 утра. Ее внук (он же продюсер) тоже должен был приехать. Но не приехал. Трубку не берет. Я стою под дверью полчаса. Квартиру не знаю. Тут открывается дверь подъезда, а там в розовых тапочках собственной персоной А.Б.: «Я так и думала, что вы здесь. Этот, простите за выражение, лоботряс только проснулся. Проходите. Его еще нету».
Алиса Бруновна-петербургская национальная гордость. Думаю ,что вместе с Пьехой и Эдуардом Хилем.
- А мне вот Дидюля гитарист предлагал цветы. У нас было интервью после концерта, а он дальше в гастроли ехал и пожалел, что они завянут в автобусе. И подарил всю тонну мне. Что за милашка!
- Самая запоминающаяся встреча со знаменитостью у меня была с Сильвестром Сталлоне, сразу после выхода фильма «Рокки», еще до того, как он стал мегазвездой. Большую часть времени он пытался убедить меня, что это он — тот самый человек, который играл Рокки. Примерно минут пятнадцать. Мне тогда было одиннадцать лет. Репортер узнал его, и на этом наше общение закончилось.
Сильвестр был очень добрым, веселым и добродушным человеком. Я стал поклонником не столько его образа, сколько самого человека.
- Ездили в подругой в Лондон на недельку. В кафе мы встречаем Локи, то есть Тома Хиддлстона. Мы с ним поговорили, но фоткаться он отказался, сказал, что живет тут рядом и не хочет, чтобы его потом караулили. Мы попрощались и он ушел. Но! Через 5 минут он принес нам подписанные фото. Маркер был свежий, значит, он пришел домой, подписал фото и пошел нам отдавать.
Жаль, девушка не написала, в какой гостинице они остановились! В пабе неподалёку от неё и произошла встреча. И не только с ним!
- В работала в псковской газете, и в наш город приезжал Михаил Задорнов. Предложила редактору связаться с ним и разыграть среди наших читателей 3 билета на его концерт. Мой редактор: «Да ну, кто он и кто мы? Они не согласятся!» Но они согласились! И у нас было 3 билета для самых преданных поклонников и эксклюзивное интервью с самим Задорновым. Я подготовила в общем-то обычные вопросы, но со мной были его поклонники, две женщины и мужчина. Они ему такие интересные вопросы задавали! Задорнов аж рассцвел. Ему было очень приятно, что люди действительно им интересуются. А в конце он сказал, что побаивается столичных журналистов, потому что они задают каверзные вопросы поскандальнее, а у нас тут добрая и ламповая атмосфера.
Мой коллега как-то летел в Египет на новом самолёте,перегоняемом с нашего завода тамошнему заказчику (которому нужны были именно русские самолёты). Попутно взяли пассажиров, среди которых был и Задорнов. Салон из эконом-класса переоборудовали в двухклассный с ВИП-классом, но номера рядов не поменяли, поэтому несколько рядов перед эконом-классом "исчезло". Задорнов это заметил. Думали, что он подхватит эту тему в духе его "двух девятых вагонов", но "не срослось". То ли не хотел повторяться, то ли ему объяснили, то ли сам понял согласно полученному образованию.
- Мне всегда безумно неловко отрывать известных людей от их жизни ради селфи, но иногда не могу удержаться. В отеле за завтраком встретил Рэйфа Файнса, буквально сидели за соседними столами, на выходе поймал. Постояли, поговорили буквально пару минут. Было приятно, что он не просто сфотографировался и убежал, а какой-то — вежливости ради — поддержал разговор.
- Никита Кологривый. Ехал в такси с моим хорошим знакомым, тот ему сказал, что я люблю с ним фильмы и Никита мне позвонил. А потом еще и видео-привет записал! Очень приятный, абсолютно без понтов.
- Ольга Бузова. У меня было о ней иное мнение. А потом увидела ее на одном мероприятии, известном только в определенных кругах. Как же она отрабатывала на зрителя. На всю 1000%. Не на отвяжись, не на «да кто вы тут все такие». А на максималках. Зауважала ее очень.
- Я когда-то работала в гостиничном комплексе после банкета, время 5 утра. Сидит за столом тот самый дядя Юра из «Спокойной ночи малыши». Какой человечище! Заказал нам с коллегой чай, покушать. Предложил сесть к ним с женой за стол. Просто отдохнуть. Храню его пожелание в блокноте.
- Работала с Николаем Цискаридзе! Умный, вежливый, очень приятный и супер талантливый человек, не высокомерный, терпеливый. Очень удивило, что он называл весь персонал по имени. И даже при встрече через год помнил практически всех.
- В молодости тусили с Малаховым. Он был другом моей подруги. Милый, отзывчивый. Вместе смотрели мелодрамы и плакали. Вчетвером как-то ужинали с его близким другом. Я не знала английский, смотрели фильм, и Андрей мне два часа его переводил. Покупал вкусняшки, приносил фаст-фуд. Звал на мероприятия. В это время он заканчивал МГУ и только начинал работать на ТВ.
- Не лично я, но подруга снималась в эпизодической роли с Киану Ривзом. Очень вежливый, при выходе из автобуса подавал руку помочь выйти. Еще сказала, что когда он должен был зайти, всех предупредили не пялиться на него, но он зашел и никто не мог глаз оторвать, ни женщины, ни мужики.
- Стас Ярушин (Антон из «Универа»), случайно зашел к нам на работу, и мы просто болтали минут 20. Такой вежливый, позитивный и простой, прям «свойский» и уютный человек, комфортик такой, я в шоке до сих пор. Мы хотели кофе подарить ему, он говорит, вы чего, у меня есть деньги, я оплачу сам! Как звезды общаются с обычными людьми — главный показатель статуса, я считаю.
Однажды на подоконнике лестничного пролета в одном из университетских корпусов встретила Николая Наумова ("Реальные пацаны"). Спросил какую-то ерунду , но эпизод запомнился на всю жизнь, уж лет 16 или 17 прошло.)
- Это было в 90-ые в Сочи,тогда «Улицы разбитых фонарей» был на пике популярности. И вот идет по набережной Дукалис-Селин, мы с девчонками его обступили — просить автограф. Он нам всем пожелания написали и, конечно же, автограф всем оставил. Очень приятный, легкий и юморной. За то, что он такой простой и классный оказался, я его еще больше полюбила, дай бог ему здоровья и счастья.
я в 12г. после работы захожу в Пятёрочку, а из неё выходит Дукалис, дверь мне придержал, я ртом воздух, как рыба: "ып-ып", шею свернула, стояла и смотрела, ничего умного так и не смогла придумать 😂😂 на следующий день коллегам рассказываю, и один такой: "ой, да прям, САМ он тебе на встречу вышел, ага, Дукалис в ваших Химарях" ну тут-то у меня слова нашлись😂😂 кто тут смеет меня обвинять во лжи, да, именно он, г.Химки, Юбилейный прт🤣🤣
Была на премьере одного мюзикла. Собралось много народу, в том числе куча наших знаменитостей. Было забавное желание со всеми здороваться - я ж их знаю всех! Здоровалась на автомате. А они отвечали!
Я замгубернатора знаю. Подоровались на автобусной остановке. Было странно)