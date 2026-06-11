18 теплых историй про отпуск за границей с запахом солнцезащитного крема и сюжетом для хорошей комедии

Путешествия редко идут строго по плану. Казалось бы, что может быть проще: купить билеты, заселиться в отель и наслаждаться отдыхом. Но иногда одна случайность тянет за собой другую, местные жители добавляют приключениям красок, и обычная поездка превращается в историю, которую потом годами рассказываешь друзьям. В этой подборке — именно такие случаи: живые, смешные и настолько неожиданные, что порой напоминают сцены из хорошего ситкома.