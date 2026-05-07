20+ историй о кличках питомцев, которые без улыбки читать не получится
Придумать имя своему питомцу — это целое дело! Хочется ведь и характер животного отразить, и креативность проявить, чтобы кличка не как у всех была. Ведь котом Барсиком и собакой Жучкой уже никого не удивишь. А вот если у тебя по квартире бегают Калитка и Генератор или Тазик и Бульдозер, это уже совсем другой разговор.
- Когда-то мне навстречу шла женщина, типичная такая Фрекен Бок: высоченная, плечи такие, что любой мужчина бы позавидовал, прическа-башня, выразительный макияж с морковной помадой и синими тенями. В общем, колоритная. Шла гордо и величественно. И с ней маленькая собачка, из тех, которые трясутся от пролетевшей мимо мухи. Вот отбежала эта собачка на непозволительную дистанцию, а хозяйка басом на весь парк: «Бульдозер, ко мне!» Звучная кличка.
- У нас сосед недавно завел хаски и назвал его Анатолием. Теперь со двора периодически доносится: «Анатолий, выплюнь каку!» или «Анатолий, не приставай к женщине!»
- На каждом предприятии есть какая-нибудь животинка, собака или кошка. Ну и у нас не без этого. Зашла я в бытовку, мужчины наши чаи гоняют с колбаской. Слышу скрип, очень частый, как будто ржавая петля на форточке. Не пойму откуда. Ну ладно, думаю, скрип и скрип, дальше разговариваем. Но про себя думаю, откуда скрип, если окна пластиковые? Тут Серега отламывает кусок колбасы, кидает на пол, и выбегает чудо-кошка и съедает. Ой, говорю, кошечку завели, как зовут? На что последовал ответ, после которого у меня пазл сложился. Зовут ее Калитка! Потому что мяукает она как ржавая старая калитка, протяжно и истошно. Как ни странно, она очень хорошо знает свою кличку. Я улыбалась целый день.
«У нас два кота. Белому коту имя давал сын. Когда я принесла домой крошечный белый комочек, сын посмотрел на него и с трепетом говорит: „А давай назовем его...“ И паузу драматичную делает. Ну, думаю, сейчас выдаст что-то! А он продолжает: „Давай назовем его Вася!“ Пришлось Васей назвать. А рыжего зовут Персей, уменьшительное — Персик, так как он был маленький и пушистенький, мягкий и рыжий, как персик. Вообще, мы думали, что это девочка Матильда, но оказалось, что это мальчик».
- Сидела я с котом в ветклинике. Выходит врач и говорит, пытаясь сдержать смех: «С Терминатором на кастрацию пройдите, пожалуйста». С лавочки поднялся дедушка с корзинкой, из которой выглядывал черный котик. Все сразу заулыбались. Но я просто в голос рассмеялась, когда вызвали Микроба, которым оказался здоровенный алабай. Обожаю, когда у людей есть чувство юмора.
С рыжим котейкой непонятки.
Как из девочки Матильды котеич превратился в мальчика (что, впрочем , не редкость, сплошь и рядом ) , но и с абсолютно другим именем Персей (или Персик)?
Я бы поняла, если бы его переименовали в МАтылек, Матильку или на худой конец Хильд....
То ли я торможу, то ли .....?
- Пришла собака с улицы, непонятно как просочилась под забором. И до сих пор она непонятно как прокрадывается в разные части дома и участка, никогда нельзя быть уверенной, что собака точно дома или вообще точно в каком-то месте. Назвали ее Уля. Я когда про нее рассказывала знакомому, он сказал, что полное имя должно быть Подкрадуля. Так и решили.
«Моя Коза. Взяла ее этой зимой из приюта, это взрослая беззубая кошь. У нее часто из-за этого выпадает язык, и вид становится лихой».
- У меня черный кот по кличке Тайсон. Котенком подобрала с улицы, поэтому потащила к ветеринару, там врач помимо осмотра и прививок завела на него паспорт. В паспорте кличка Тайсон. Но дома я его чаще всего Тайсиком звала. Тайсон. Тайсик. Приехала бабушка, долго слушала, а потом спросила: «А почему Тазик?». Уже 13 лет он Тазик.
- Брали мейн-куна от заводчиков. Естественно, с метрикой, все дела. Когда впервые увидели этого рыжего оболтуса, встретились с ним взглядом, сразу стало понятно, как его называть — это был явный Степа. Вот Степа, и никак иначе. А вот по метрике у него имя должно было начинаться на букву «Е». Отца его зовут Илья, мать — Алисия. А на букву «Е» что взять? Пошли искать в интернетах, может, с другого языка, чтобы чисто вписать в метрику. И нашли. Кажется, с корейского, но утверждать уже не буду. Так и стал кот по документам Ен-Степан Ильич.
«Ходили с ним как-то в ветеринарку, а там очередь и вызывают по имени животных. Сидим, ждем. Вокруг народ с кошками, собаками и прочими свинками шушукается. Периодически выходит девушка и вяло бубнит в зал что-то типа „кошка Дуся!“ или „собака Жучка!“ И тут очередь дошла до нас. Девушка откашлялась и торжественно произносит: „Марк Аврелий Красс!“ Публика аж притихла. Марк Аврелий Красс (на службе), в быту — Маркуша».
- Пошла в гости к подруге. Сидим с ней на кухне, чай пьем, вдруг слышу, как ее муж в соседней комнате причитает: «Золотишко, ну ты где?» Подумала, что он кольцо потерял. Оказалось, это они крыску свою так назвали, потому что в первый месяц ее жизни они кучу денег на визиты к ратологу потратили и на всякие домики и игрушки для нее.
- У коллеги кошка по имени Лошадь. В первый раз был в изрядном ступоре, услышав: «У меня вчера лошадь с окна горшок уронила».
- Подобрал кошку на улице, по наставлению барышень, что были в гостях, назвал Сансой (я тогда и знать не знал про «Игру Престолов»). Через полгода вызвал ветеринара на дом, чтобы стерилизовать. Врач хвост коту поднял, и стало очевидно, что это мальчик. Думали полдня, назвали Сансаныч.
- Мы котика назвали Пантелеймон. Он был такой красивый: весь черный, только на груди белый галстучек, на лапках — белые тапочки и самый кончик хвоста белый. Вел себя как настоящий джентльмен, поэтому папа придумал ему такое мудреное имя. Но дети звали его Моня.
Ой, Светлана, а у нас долгое время жил обычный, волнистый попугайчик Пантелеймон, в быту - Пантелей, Пантелейка, Пантелеич. Впрочем, он не был обычным. Смышлёный, подлец, и с чувством юмора 😄
«12 лет назад муж подарил мне кошечку, совсем крошку, которую слишком рано забрали от мамы. Девочка была нежная, игривая, серого цвета. Назвали Васаби. Спустя пару недель свекровь начала обращать внимание, что кошечка подозрительно похожа на кота. Еще через неделю цвет с серого сменился на черный с легким шоколадным отливом, и вот тогда уже стало точно понятно, что наша девочка оказалась мальчиком. Так и живет с нами наш черный кот Васаб с соответствующим имени характером».
- Когда-то давно подобрали кошку примерно двухмесячную. Была она совсем дикая, не любила людей, но на еде была помешана. И как-то раз она попыталась украсть пельмени, которые бабушка налепила. Имя ей так и не придумали, просто звали Пельменем. Она все равно к людям не шла и ни на какие имена не откликалась. Только ветеринарам никто не хотел признаваться, как ее зовут, и каждый раз на ходу мы придумывали ей новое имя.
Ходили по разным клиникам? На животных вообще то карточки заводят, чтобы отслеживать историю болезней.
- Новая кличка моего кота — Псина в горошек. Просто моего кота зовут Сима, он сиамец и ведет себя как собака, и когда я его глажу, то говорю: «Сима хороший!» Со временем заметила, что он стал отзываться на все созвучные слова: Синий хавроша, Сила морожки, Ксива нарочно. Идеи бесконечны!
У меня собака Кора, но в быту Кракен🤣 или МаленькаяМерзкая собачка, эгоистичная, своенравная, деспотичная полу пудель, полу балонка белого цвета) капризная как кошка) спит на кроватях, ест лучше хозяев. Мы ее очень любим) она у пожилых родителей вместо ребенка
- Есть у меня собака по кличке Жирный. Изначально кличка была другой, но потом выяснилось, что главное достоинство моей собаки — это поедание всего съедобного и не очень на сверхзвуковой скорости. При этом у него очень жалостливый взгляд, и сколько бы я ни ругалась, гости постоянно незаметно ему что-то дают. Так что друзьям теперь запрещены визиты, а мы с Жирным сидим на диете.
«Долго выбирали имя кошке, но ни на одно не было реакции. Но когда сказали „Люся“, то реакция была такая. Так и назвали».
- У знакомых кот и кошка. Кошка — Калька, по паспорту Калитка, кот — Гена, полное имя Генератор. Спросил, почему так? Мне продемонстрировали. Кошка, когда еду просит, издает протяжное скрипучее мя, как будто скрипит плохо смазанная калитка, кот же очень громко урчит, как включенный генератор. Вы когда-нибудь слышали, как под тарахтенье генератора скрипит калитка? Я вот слышал. Жуткая какофония.
- Утро, везу сына в сад. Перед нами по дороге идет максимально выразительный пекинес. Толстый, лохматый, виляет хвостом туда-сюда, лапы поджимает. Я про себя ухмыляюсь и сыну говорю что-то вроде: «Ой, какая собачка идет хорошая». Но тут это чудо к нам поворачивается... И я теряюсь: у нее глаза навыкате, нижний зуб торчит из пасти наверх, а сверху еще один, только вниз и с другой стороны, язык на плече... Короче, красавец! Пес смеряет меня презрительным взглядом с ног до головы, я ненадолго торможу, чтобы еще чуть-чуть насладиться этим зрелищем. И тут хозяйка, которая ушла слегка вперед, поворачивается и зовет его: «Принц! Ну где ты там, Принц, пойдем!» А Принц, кинув на меня последний взгляд, преисполненный колоссального снобизма, почапал дальше.
«А нашего зовут Кракен. Назвали его так только спустя 2 недели за кусачий характер. Да и показалось забавным говорить: „Покорми Кракена“. До этого он был просто Кот».
- У деверя был мопс, которого по документам звали Первомайский Каприз Жюльен. Я звала его «Три салата», так как в кулинарии около дома были салатики «Каприз», «Первомайский» и «Жюльен» с грибочками. А в миру он был Френк. Ну а как еще может назвать фанат «Людей в черном» своего мопса?
- Ноябрьским вечером приехал с работы, под соседней машиной сидит и орет котенок. А на улице холодно, −18. Пытался выманить минут 10, но он забивался под машину. Махнул рукой и ушел домой. Наутро подхожу к машине, а он все еще там. Оказался более сговорчивым и выполз из-под машины. Провел со мной рабочую смену, потом скатались мы с ним к ветеринару, и остался он у нас. Получил имя Петрович. Весело, когда по телефону первое время упоминал Петровича: «Я сейчас не могу, у меня Петрович на коленях сидит».
У моего брата была маленькая собачка по прозвищу Муха. Её мать, помесь чихуахуа с кем-то, умерла на следующий день после родов. Брат выкормил Муху из пипетки, и она его боготворила. Любила сидеть у брата на коленях. Когда в гостях у брата были его студенты, они любили подшучивать, говоря, что их профессор под Мухой.
«Серенький — это Сироп. Никакой логики в имени не было, но, видимо, я предвкушала, что он окажется сладеньким котиком, умненьким, любименьким. Второй Морсик. Тут была своеобразная логика, что раз у первого „съедобные“ имя, то и у второго должно быть тоже».
