12 человек, у которых с кличками питомцев связана та еще история

А у меня была овчарка по кличке Рональд. Как же надоели шутники-умники, которые каждый раз добавляли и довольно хрюкали - о, Рэйган! Молодые сейчас наверное и не поймут уже:)

И кошка по кличке Муська, потому что Маська оказался девочкой)