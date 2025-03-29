12 человек, у которых с кличками питомцев связана та еще история
Иногда кажется, что выбрать кличку для питомца — проще простого. Но на деле это превращается в настоящий квест, полный случайностей и забавных историй. Ведь у каждого Ежика или Бронислава точно есть своя эпичная предыстория.
- Недавно переехали в Турцию с собакой. Удивлялась, что в местном парке много Габриэлей - все вокруг так называют своих собак. Однажды спросила у молодого турка, мол, почему у вас одни Габриэли вокруг? Он аж поперхнулся и объяснил, что они кричат "иди сюда", или по-турецки "gel buraya".
- Развелся с женой из-за ее интрижки на стороне. В итоге она съехалась со своим хахалем, а я завел щенка, чтобы отвлечься от переживаний. Так бывшая супруга просто взбесилась, когда узнала, что я назвал своего питомца именем ее хахаля. Все началось с того, что я называл его так, когда щенок плохо себя вел. И как-то имя прижилось. Он хороший мальчик, и мы заботимся друг о друге. Бонус в том, что мои дети тоже находят это смешным. © Peach_Perfection / Reddit
- У меня кот сошел с ума: начал есть все острое: перец, чеснок, острые соусы, душистый перец горошком. Водили к ветеринару, сделали обследование. Здоров, зараза. При этом, когда он это жрет, он орет, чихает, трет носом об пол, а если попробовать отнять, может тяпнуть. У него кличка Табаско, но до года таких странностей не было. © Подслушано / Ideer
- Вообще самые прикольные имена у коров в колхозах, потому что всякие Зорьки-Буренки заканчиваются быстро, а называть как-то надо. Были у нас Аритмия с Амнезией, Генициана, Гермиона, Гречка, Килька с Милькой и совершенно белая корова по кличке Черная. © Cat Fan / ADME
- Мне нравится кличка моего пса, но я сомневалась, правильная ли она, ведь я хотела такое имя, какого у другого пса нет. Пока один раз ему не стало плохо. Вся зареванная в клинике на вопрос "Как зовут вашего песика?" - спросила лишь: "По паспорту или так?" Ветеринар с ухмылкой ответил: "Конечно же, как вы зовете". Но, услышав "Бронислав", очень удивился и перестал улыбаться. Сомнений у меня больше нет, такая реакция явно одобряет мой нестандартный выбор. © Подслушано / Ideer
- Я назвала енота, который нас раздражал, именем бывшей девушки моего парня. И теперь мой парень смотреть на него не может: "Сара снова роется в нашем мусоре, лол". © Taz_mhot / Reddit
Подумаешь Бронислав. Мы котика назвали Пантелеймон. Он был такой красивый - весь чёрный, только нa груди белый галстучек, нa лапках белые тапочки и самый кончик хвоста белый. Вёл себя, как настоящий джентльмен. Поэтому папа придумал ему такое мудрёное имя. Но дети звали его Моня.
- Нашего песика зовут Ежик. Так назвала его моя младшая сестра. Неделю назад мы всей семьей отдыхали в санатории. И в один из вечеров Ежик побежал за бабочкой, сильно увлекся «охотой» и пропал. Темнело, мы заволновались. Стали звать своего любимца. Конечно же, по кличке. Через двадцать минут добрые люди на территории санатория помогли нам и принесли целых три самых настоящих ежа. Колючих отнесли обратно, а своего Ежика нашли уже через пять минут после этого! © Карамель / VK
- У меня была французская болонка по имени Антошка. Однажды он убежал и родители отправили искать. Иду, реву и кричу: «Антошка, Антошка!» Идет на встречу мужчина и говорит: «Девочка, ты что братика потеряла?» А я: «Собаку». Немая сцена. © Нат Ник / VK
- У меня друг кота Виолончелью назвал, потому что тот мяукает низким голосом. И однажду, когда друг в нашей компании вдруг завопил: «О нет, я забыл дома Виолончель покормить!», — все, кроме меня, посмотрели на него как на чудака. © Подслушано / Ideer
У моей соседки собачку Джулио зовут. Она уехала н-а пару дней и оставила его мне. Я ну никак запомнить не могла, а гулять с ним всё равно надо. Прогулки с собаками тут - самый верный способ обрести кучу новых знакомых. И так, полгорода теперь знакомо с моим Чезарэ🤦
- Завела пса. Долго думала, как мне его назвать. В итоге, осталось две клички: Красавчик и Заяц. Выбрала Красавчик. Вчера, когда гуляла с ним, он полез к кошке, я крикнула: "Красасавчик, фу!" Спереди шел парень и обернулся. Я прошла мимо него к моему чуду, взяла Красавчика и увела. Нужно было видеть лицо этого парня. Сейчас уверена точно, с кличкой я не ошиблась. © Карамель / VK
- Мы назвали котят в честь людей, которыми восхищались. Мальчик назван в честь нашего старого ветеринара, который умер, а девочка - в честь пожилой соседки. © congee4me / Reddit
- В детстве у нас жила собака по кличке Фунт. Самая обычная дворняга, небольшая и шустрая, но умная до невозможности. Как-то собрались мы всей семьей на автобусе к морю. Уже по пути кто-то из пассажиров спрашивает: "Это чья собака тут бегает?" Оказалось, Фунт тихонько залез в автобус и пришлось брать его с собой в отпуск. Прожил он с нами пятнадцать лет. Только не умер дома, а ушел однажды, когда заболел, будто специально - чтобы нас не тревожить. Спустя годы я переехала в другой город. Как-то раз вижу собаку - вылитый Фунт! Позвала по имени - он сразу подскочил, лизнул, начал вокруг кружить. Хозяин стоит рядом, смотрит и говорит: "Ого! Он вас явно выбрал! Такое редко бывает, он у нас нелюдимый. А откуда вы его кличку знаете?" А пса реально звали Фунт. Вот такие вот дела. © Палата №*** / VK
А тут можно еще больше поумиляться нашим четвероногим друзьям:
Комментарии
А у меня была овчарка по кличке Рональд. Как же надоели шутники-умники, которые каждый раз добавляли и довольно хрюкали - о, Рэйган! Молодые сейчас наверное и не поймут уже:)
И кошка по кличке Муська, потому что Маська оказался девочкой)
Вчерашние котики в Тель-Авиве, разморенные ранней жарой.
Имен не знаю, но и так хороши)