15+ женщин, которые не стали горевать по поводу расставания, а лишь сказали: «Скатертью дорожка»

Всё-таки ржу: мужчина не делает предложение, женщине охота замуж, но вместо того, чтобы самой тогда сделать это самое предложение, пытается заставить его сделать это самое несчастное предложение.

Вместо "милый, от сердца и почек, вот оно" делается финт ушами, чтобы таки предложение пришло от него.



И да, там нет "нет ответа". Ответ есть, но его упорно игнорируют, ибо не соответствует желаемому. В ответ на четкий вопрос человек (и мальчик, и девочка) юлит? Это НЕТ, четкое и ясное. Но в этих историях (и не только этих) дамы не хотят принять это. И придумывают какие-то странные оправдания. Нет значит нет. Или ты принимаешь и закрываешь вопрос и живёте так, или уходишь, если ты не согласна. Но драму разводить интереснее, да?