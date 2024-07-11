15+ женщин, которые не стали горевать по поводу расставания, а лишь сказали: «Скатертью дорожка»
Практически каждые отношения начинаются с конфетно-букетного периода, когда влюбленность ослепляет и хочется каждую секунду проводить вместе. Однако жизнь нередко расставляет все на свои места, и, как бы больно от этого ни было, приходится расходиться. И если одни тяжело переживают этот период, то некоторые, наоборот, расцветают и начинают дышать полной грудью.
- Бывший муж очень переживал, что мы разводимся. Но себе уже давно нашел другую. Еще какое-то время мы жили вместе, и он без стеснений мог сюсюкаться со своей пассией по телефону при мне, хотя я просила этого не делать. А он возмущался: «А что тут такого?» Но как-то раз он подошел и выдал: «А что мне лучше надеть на Новый год вместе с ней? И что подарить?» Полный маразм. Прошло полтора года с развода, а за это время он ни разу не позвонил, чтобы спросить, как у меня дела. Больше двадцати лет душа в душу. Даже не ссорились. Вот такая жизнь — интересная штука. © Deklarant / ADME
- Выписалась из больницы с маленькой дочкой. Муж долго не открывал дверь, но я точно знала, что он дома. В итоге открыл. И тут же мимо меня прошмыгнула какая-то особа. Муж начал орать: «У нас ничего с ней не было!» А потом помчался к мусорному ведру, деловито достал прокладку и вышвырнул ее в форточку. Увы, но это лишь часть мерзких воспоминаний о бывшем. Два года от свадьбы до развода. © Подслушано / Ideer
- Жила с парнем, он постоянно в игрушки рубился. Я работала, подрабатывала, училась и занималась домом насколько могла, а он просто работал и отдыхал с друзьями, причем строго без меня — я не нравилась его друзьям. Прожили так год, и вдруг я стала замечать странности: он передвинул комп и поставил на него пароль, стал все чаще уходить из дома без объяснений. Несколько раз спрашивала, что случилось, но он отнекивался и говорил, что я придумываю и просто пилю его. Внезапно мне сообщают, что мой крестный умер (жил в соседнем городе). Его ближайший родственник — сын, в сутках езды на поезде, поэтому попросил помочь. Я на нервах, начинаю покупать билеты, и тут парень подходит и говорит: «Кажется, я влюбился в другую». Я спросила: «Зачем мне эта информация?» На что получила гениальный ответ: «Ну, не знаю, я думал, ты что-нибудь придумаешь». Тут у меня щелкнуло. Сказала, что уезжаю на три дня, а когда приеду, то чтобы его вещей в квартире не было. В итоге он съехал и прихватил еще и часть моих вещей. Это были мои самые плохие отношения. © DinaSova / Pikabu
- Подруге пришли плохие анализы от онколога. Вполне операбельное, но нужно дорогое лечение — операция, химия. Но ее муженек вместо поддержки начал возмущаться ее халатным отношением к здоровью и выдал: «Эгоистка ты, если о себе не думаешь, то о других бы подумала! Теперь такие траты предстоят, а я так в Таиланд хотел, да и в машине кое-что обновить надо» Довел до истерики и довольный ушел утром на работу. Жили в ее добрачной квартире. Вечером приходит, а его встречают тесть и собранные чемоданы. Подруга выглянула из комнаты, посмотрела на него, как на пустое место, и скрылась обратно, даже не слушая. Дальше порога тесть его не пустил. Поехал муженек к маме. Разводу сопротивляться не стал, но обиделся: «Я же разумные вещи говорил, а меня послали». © Stuxinya / ADME
- Год прожили с мужчиной, спрашиваю: «Жениться будем?» Тут же замялся, начал увиливать от прямого ответа. И рано, мол, и некогда, и вообще... Я ему в лоб вопросы задала: «Ищешь вариант получше? Просто планируешь свалить в закат однажды? Не любишь, но удобно? Не хочешь семью?» Снова начал что-то мямлить и говорить, что любит, что все устраивает, никого не ищет, никуда не собирается, мечтает о семье и детях. «Ну, — говорю. — Раз все так чудесно, то давай жениться». Квартира есть (у обоих свои, но жили в его), доход есть, авто есть, дачу нам моя мама оставила, перестала туда ездить. Возраст такой, что пора уже думать о детях, а вне брака рожать я не буду. Снова начал пытаться отвертеться от вопросов о штампе в паспорте, причину своих волнений напрочь отказывался называть. Через пару дней я собрала все свои вещи и съехала к себе. Пытался вернуть, сказала: «Без кольца не приходи». На этом общение прервалось. Через два года написал, что был неправ, готов все вернуть и в перспективе жениться. А у меня свадьба через три месяца. Я его пригласила по старой дружбе, а он почему-то обиделся. © Подслушано / Ideer
- Мой мужчина мне изменил. Причем так, что забеременела какая-то женщина. А потом он позвонил мне через несколько недель со словами: «Можешь стать крестной матерью ребенка? Просто я знаю, что ты очень хорошо ладишь с детьми». © kmmy89399 / Reddit
- С мужем (уже бывшим) был общий бюджет. Всю мою зарплату мы тратили на ребенка, ипотеку, коммуналку и продукты, а вот его откладывали на отдых, а остальное он тратил на себя. Каждый вечер он играл за компом, с ребенком вообще не помогал. И как-то раз выпалил: «Мне надоело пахать, чтобы возить тебя по морям». Ну, обалдеть! Я тут кинула ответочку: «А ничего, что мы живем на мою зарплату?» Так это чудо ответило: «Ну мы же семья!» Предложила ему поменяться, чтобы я семью возила на море, но он отказался и сказал, что тогда ему не хватит на себя. Развелась с этим эгоистом.
- Я была помолвлена с парнем, с которым встречалась 3 года и планировала свадьбу за границей. Однажды ночью он изменил мне с нашей общей подругой. Его мама, с которой он жил, пока мы искали квартиру, случайно застукала их. Она сразу позвонила мне и рассказала, что произошло. Он все отрицал, когда я попыталась с ним поговорить, но это лишь больше усугубило ситуацию. Отменили свадьбу и расстались. Примерно через 5 лет он женился на другой женщине, причем в том самом месте и с таким же декором, о которых я всегда мечтала. Такое чувство, что он просто взял мою папку, куда я сбрасывала свои хотелки, и воплотил в жизнь. В итоге я переехала через всю страну, встретила мужчину, который является моим мужем вот уже 8 лет. А в прошлом году у нас родился первый ребенок. Я счастлива! © St3phiroth / Reddit
- С моим парнем мы более-менее встречались 4 года, дело шло к свадьбе, но он что-то не торопился с предложением. И вот вчера он сказал мне: «Похудеешь еще на 7 кг (я 175 см и 65 кг) — женюсь!» И вот сегодня утром я решилась. Решилась найти у себя глубоко внутри хоть немного самоуважения и выгнала его без всякого сожаления из своей жизни! Горжусь собой. © Подслушано / Ideer
- Я не говорила гадостей, не изменяла ему даже в мыслях, не садилась на шею, а просто побрила себе виски. И собиралась брить дальше, потому что оказалось, мне это очень удобно — меня бесят лезущие мне за уши волосы. А тут ничего не лезет, красота! Но мужчина твердил, что выглядеть я должна женственно. Потому что женщина должна привлекать партнера своим внешним видом и не делать со своим внешним видом того, что ему не нравится. Дичь. Из-за прически меня еще не бросали. А ведь мы немолоды, нам уже 41 и 50. © Аноним / Pikabu
- Он был одержим идеей заставить меня выглядеть лучше. Он контролировал мое питание и заставлял заниматься спортом каждый день. Когда я выходила с ним куда-то, мне приходилось надевать каблуки. Причем он указывал, что носят другие девушки, и что мне следует выбрать из одежды. Наносить макияж — это обязательно. Он не разрешал мне смотреть драмы, которые, по его мнению, были ерундой. Моей последней каплей было то, что он попросил меня сделать операцию на груди. Я поняла, что больше не могу так жить, ведь он никогда не будет доволен. © Cutestuff_ / Reddit
- Когда мы развелись с мужем, дочке было 20 лет. Поэтому ни о каких алиментах и речи быть не могло. Но она училась на платном, да и есть, пить, одеваться нужно было. А папенька за все годы обучения ни разу не помог финансово дочери. А сейчас обижается на нее, что не хочет с ним общаться, да еще и сама денег ему не дает. Говорит: «Ты же понимаешь, что пенсия маленькая». И не хочет же понимать, что он сам виноват. Но нет, проще обвинить бывшую жену, ретроградный Меркурий и глобальное потепление! © Светлана_psgbel / ADME
- Когда наша младшая дочь сломала руку, папа был на каком-то фестивале. Я написала ему прямо из травмпункта. В ответ я получила короткое видео со словами: «Поправляйтесь быстрее. Люблю и скучаю» Никакого предложения приехать и помочь. За неделю даже ни разу не позвонил. Да, я знала про его любовницу, но именно этот момент приблизил нас к разводу. © Reingleiv / Pikabu
А что ты курушка хотела, если у тебя муж по фкстивалям с любовницей катает? Что он все бросит и приедет или что? До этого не ясно было какое место семья у него занимает или что?
- Я думала, что мы будем вместе до конца. Но потом не стало моего папы. После этого мой мужчина даже не спросил, в порядке ли я, и никак не поддержал. Вот тогда я поняла, что у нас просто разные ценности, поэтому я рассталась с ним. Но мы остались хорошими друзьями. © Chicken****gette / Reddit
- У меня с бывшим сейчас горячая пора, снова собачимся. А все из-за того, что он начинает мне лапшу на уши вешать: «Буду твои мечты исполнять, раз в браке ты из-за меня во всем себе отказывала. Раскошелиться готов, только скажи». В итоге у меня был трудный период, и с ребенком я ничего не успевала, поэтому попросила его забрать его на несколько дней. Слился. © Эйси / ADME
- Я ради него проехала полмира, а он все твердил: «Скоро я сделаю тебе предложение» или «Не могу дождаться, когда ты станешь моей женой». Разумеется, никаких предложений не было, поэтому я вернулась домой. © DoYouMindIfWe / Reddit
- Бывший муж категорически был против имени Егор для нашего сына, а мне категорически не нравился его вариант. В итоге назвали другим именем, компромиссным. Развелись. Угадайте, как зовут его сына от нового брака?! © Zest / ADME
Бывает так, что некоторые пары даже спустя десятки лет совместной жизни не могут представить и дня друг без друга. Но некоторые уже через месяц становятся бывшими, которых из памяти никаким ластиком не сотрешь.
Комментарии
Вот чего никогда не пойму - мужчине откровенно насрать на нее, но они остались хорошими друзьями...
Или у другой с бывшим "горячая пора, снова собачимся" - что, ей было мало и хочется еще?
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Имея за плечами официальный развод со всеми ритуальными приседаниями по Галахе, замечу - "умерла, так умерла")
Позвонил после с предложениями чего-то: выход там 👉
Всё-таки ржу: мужчина не делает предложение, женщине охота замуж, но вместо того, чтобы самой тогда сделать это самое предложение, пытается заставить его сделать это самое несчастное предложение.
Вместо "милый, от сердца и почек, вот оно" делается финт ушами, чтобы таки предложение пришло от него.
И да, там нет "нет ответа". Ответ есть, но его упорно игнорируют, ибо не соответствует желаемому. В ответ на четкий вопрос человек (и мальчик, и девочка) юлит? Это НЕТ, четкое и ясное. Но в этих историях (и не только этих) дамы не хотят принять это. И придумывают какие-то странные оправдания. Нет значит нет. Или ты принимаешь и закрываешь вопрос и живёте так, или уходишь, если ты не согласна. Но драму разводить интереснее, да?