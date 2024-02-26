15+ человек, которые до сих пор вспоминают свой развод
Народное творчество
57 минут назад
Некоторые люди наивно полагают, что свадьба тесно соединяет двух влюбленных на всю жизнь. Однако совместная жизнь немного сложнее, чем кажется. Зачастую брак со временем ослабевает и дает трещину. К сожалению, если супруги не могут найти общий язык и решить проблемы, то развод становится единственным выходом.
- Пришла в суд для оформления развода. Муж не явился и прислал адвоката. В итоге брак расторгнут. И тут адвокат говорит мне: «Может быть, пообедаем вместе?» Все в зале обалдели. Судья даже уточнил, откуда такая щедрость. Адвокат добавил: «Это меньшее, что я могу сделать, ведь ее уже бывший муж постоянно и необоснованно требовал от нее подписывать всякие документы, провоцировал на всевозможную бумажную волокиту, а сам посылал меня вместо себя. Если быть откровенным, то за мою работу он заплатил копейки. Я общался с этой женщиной гораздо больше, чем он сам». И тут судья повернулся ко мне и выдал: «Соглашайтесь на обед и закажите самое дорогое блюдо». © Unknown author / Quora
- Женился. Через месяц понял, что поторопился. Жена была настолько жадной, что я стал называть ее Кисой. В голове я себе часто представлял, что она сидит в углу кухни с табуретом и яростно шипит: «Это мой стул!» — вылитый Воробьянинов. Прошло четыре года. Разводились тоже весело: она наняла юриста, хотя кроме нескольких женских шкафов с вещами и геморроя мы ничего не нажили. Не поверила, заплатила юристу. А я ржу, что вот же кому-то повезет. © Подслушано / Ideer
- Когда по совместному решению разводились с мужем, то я была в сильном смятении. И как-то раз я сказала: «Слушай, я тебя люблю и не хочу другого рядом с собой, мне другой не нужен». А он мне как выдаст: «Не надо так говорить! Тебя такую кто-нибудь обязательно еще полюбит». И тут многое стало понятненько. © Подслушано / Ideer
- Я сидел в суде, ожидая слушания по моему делу. Жена решила даже не приезжать. Со мной в очереди сидели еще несколько человек, а среди них была женщина с такой же ситуацией, как и у меня. И тут нам сообщают, что судья уходит на обед, поэтому нужно подождать. Я предложил той женщине тоже попить кофе, чтобы скоротать время. В итоге мы официально развелись, и вечером мы еще раз сходили попить кофе. Это было 17 лет назад, и мы до сих пор женаты, и у нас двое прекрасных детей. Мы часто говорим о том, где и как мы познакомились. Вот такой необычный развод произошел в тот день. © Waaz Tauseef / Quora
- С женой прожили душа в душу почти 5 лет. Но как-то раз сказала: «У меня пропали чувства. Хочу развод». Подали документы. Сказала, что уже нашла квартиру. Приехали грузчики и увезли часть мебели. Через 3 часа звонит жена: «Шкаф верну. Он ему не подошел по цвету». Так-так! Ему? Оказалось, что полгода назад встретила другого мужчину, влюбилась. Появилась у него квартира в новостройке (кстати, его родителей), но для переезда нужна мебель. Мне даже стало чуточку легче на душе, так как многие вопросы отмелись сами по себе.
- Я подал заявление на развод, у меня была веская причина. 18 лет брака. В итоге мы решили сесть за стол и договориться сразу по поводу алиментов, раздела имущества и тому подобного. У нас трое общих детей, поэтому не хотелось, чтобы что-то за нас решал суд. Мы составили четкий план, который отнесли уже к юристу. Он внимательно посмотрел на все пункты и сказал: «Вы понимаете, что будете платить слишком много?». Я сказал ему, что времена тяжелые, но могу себе это позволить. Главное, что мы вырастили троих замечательных детей. © Dan Purdom / Quora
- Решили разводиться, решение обоюдное. Есть ребенок, есть квартира и машина. По имуществу посчитали и поняли, что дешевле нотариальное соглашение заключить. Подавали в мировой. Написали заявление, месяц на примирение. Но только через 2 месяца назначили судебное заседание. Оба подписали бумаги, что просим развести в наше отсутствие, на развод согласны, примирение невозможно. Назначили дату. На следующий день звоню, чтобы узнать, когда забрать решение можно, а мне в ответ: «Так вы же на суд не пришли!» Я чуть не упала. Напомнила про заявления. Сказали, что перезвонят. И только через неделю сказали, когда приезжать за решением. © DashaYar / Pikabu
- Разводились с мужем через суд по моей инициативе. Дочке было 3 месяца, на грудном питании еще. Судья спрашивает у мужа: «Есть ли у вас вопросы к жене?» Он поворачивается ко мне и как выдаст: «Вот скажи, почему ты не хочешь работать?» Развели нас в тот же день. © Подслушано / Ideer
- Моя бывшая жена решила, что с нее хватит всей этой семейной жизни со мной. Было больно. К тому же она была настроена как-то враждебно. Когда настал день развода, мы решали юридические моменты со специалистами, чтобы грамотно поделить имущество. Я сказал, что мне нужен комод. Но жена тут же начала реветь, мол, это семейная реликвия ее покойной матери. Но я сразу сказал: если для нее это важно, то пусть забирает все, что хочет. Странно, но после этого ее пыл унялся, и до сих пор мы нормально общаемся. © Don Stursma / Quora
- Я студентка, он автомеханик. Жили чуть больше двух лет. Далее свадьба, ребенок. Потом еще 7 лет жизни душа в душу. Я не могу сказать что была идеальной женой, но дома всегда был порядок, в холодильнике еда. Осенью 2019 года муж поменял работу. Все было хорошо, и, на удивление, стал больше времени проводить с ребенком. Довольно часто ездил с дочкой гулять один, предоставляя мне возможность отдохнуть. Зимой дочка мне рассказала, что с ними ездит гулять ее подруга со своей мамой. Папа оставляет ее на детской площадке с подругой, а сам с этой тетей сидит в машине. Для меня это был звоночек, и уже тогда я думала пути отступления. Через 4 месяца я собрала две сумки вещей, ребенка подмышку и испарилась. Переехала жить в соседний городок. Как выяснилось позже, это была его коллега, а он на протяжении нескольких месяцев мне изменял и чувствовал себя нормально. Самое противное, что это все было при ребенке. Конец. © Kydrya / Pikabu
- Я люблю активный отдых, причем не просто люблю, а в этом вся моя радость жизни. Бывший мог составить мне компанию, но зарабатывать на это не хотел. И вот на очередной мой день рождения мама дарит мне поездку. Муженек поднял дикий вой: «Да где это видано, чтобы жена ехала без мужа!» Для меня это звучало максимально странно, так как о моих традициях муж знал. Хочешь? Зарабатывай на поездку и поезжай тоже. Не хочешь? Не езди, но и мне палки в колеса не вставляй. © Многокотная мать / ADME
- Разводились с мужем. Он говорит: «Давай я спаниеля заберу, все-таки вместе заводили его, а ответственность надо делить. Я буду кормить его, гулять, лечить, а ты приезжай иногда». Все бы ничего, но он, почему-то, не предложил то же самое насчет наших двух общих детей, которые остались со мной. К ним он даже не приезжает, практически не звонит, не помогает, только перечисляет алименты с задержками и напоминаниями. Спаниель остался тоже со мной, а бывший муж до сих пор пишет, что забрал бы его. Периодически спрашивает, как у него дела. © Подслушано / Ideer
- С мужем 4 года прожили вместе, оба хотели ребенка. Полгода назад у нас родилась замечательная девочка, и мужа словно подменили — у него появилась апатия ко всему. Он работает, но и я подрабатываю на удаленке. Дома всегда чисто, лаской не обделен. И тут сказал, что подал на развод. Я в шоке! Со свекровью я особо не общалась, но она как-то узнала. Тут же прилетела и с порога бросилась ко мне: «Людочка, как же ты с ребенком одна будешь? Переезжай к нам, мы обязательно поможем!» Вот тут я обалдела еще больше. Думала, что она начнет защищать мужа, но вон оно как. Самое непонятное, что муж не ушел к какой-то другой, а просто сказал: «Я поспешил». А мне рассказывал, как сильно он ребенка хочет.
- Разводились с мужем после 7 лет совместной жизни. К моему счастью, детей нет. Чтобы напоследок нагадить ему в душу, сказала, что с 3 года совместной жизни изменяла ему, а он ничего не знает. Хотя это не так, просто хотела сделать ему больно. Он, в свою очередь, криво усмехнувшись, показал мне какую-то фотку. Смотрю, а там муж, молодая женщина и мальчик — копия мужа. Он сказал, что каждую вторую неделю ездил в соседний город к любовнице и сыну. А я думала, что он работает в филиале фирмы. Лучше бы я молчала и ничего не говорила. Себе же больно сделала. © Подслушано / Ideer
- Я был женат 11 лет, и тут супруга решила развестись, так как у нее появился другой мужчина. Через некоторое время я встретил женщину, которая, кстати, тоже развелась после 17 лет брака. Мы поженились. Ничего странного, но... Бывшие родственники моей новой жены начали приглашать нас к себе домой. Потом мы начали общаться с ее бывшим мужем. Замечательные люди, которые стали для меня очень близки. © Dave Norris / Quora
- Звонила знакомая. Она замужем 8 лет. Супруг подал на развод, дома скандал и дележка имущества. Он у нее стоматолог. Оказалось, что она пару раз сходила на чистку зубов к другому стоматологу. Причина банальна — дешевле. Ведь муж работает в частной клинике, а скидок там даже для жен нет. А так как бюджет семейный, то отказывает ей в каких-то там сопутствующих процедурах. А на развод он подал с криком: «Лучше бы ты любовника завела!» Я даже не знаю что сказать. © Lita220 / Pikabu
- Мы с моим бывшим мужем 3 раза женились и 3 раза, соответственно, разводились. Первый раз он мне изменил. Я не смогла простить, развелись. Через пару лет списались. Влюбились заново. Потом я ему изменила. Он не смог простить. Через год случайно встретились в кафе и сразу подумали: «Надо все вернуть назад!» В итоге ЗАГС, а через полгода поняли, что мы разные люди. Недавно он прислал мне цветы на день рождения с открыткой: «Может, попробуем еще раз?» А я не против. © Подслушано / Ideer
К сожалению, никто не знает, насколько крепким окажется брак. К тому же каждый день судьба подкидывает все новые испытания, и даже нелепые причины могут привести к разрыву отношений.
Комментарии
Уведомления
Похожее
20 человек, которые угодили в настолько неловкие ситуации, что мечтали провалиться сквозь землю
Народное творчество
1 год назад
20 человек, которым дай самую паршивенькую комнату, они и ее превратят в уютное местечко
Сделай сам
4 месяца назад
14 случаев, когда работодатель вынес мозг и даже не вспотел
Народное творчество
1 неделя назад
14 секретов экономии из разных стран, над которыми хочется посмеяться, а потом попробовать их на себе
Культура
1 год назад
14 диалогов с интернет-покупателями, которым хоть бесплатно товар отдашь, лишь бы отцепились
Народное творчество
6 месяцев назад
18 человек, которым не просто повезло. В них фортуна буквально влюбилась
Народное творчество
2 года назад
10 доказательств того, что в каждой стране свои идеалы красоты
Культура
5 лет назад
20+ животных, которые забыли, как полагается вести себя добропорядочному зверю
Животные
2 года назад
10 актеров и актрис, которые доказали, что спасут своей игрой любой фильм
Художники
8 месяцев назад
18 человек, которые случайно нашли ответ на вопрос «Что будет, если?..»
Народное творчество
1 год назад
Посмотрите, как выглядят голливудские дивы без своей фирменной фишки в образе
Музыка
7 месяцев назад
19 житейских гениев, которые знают, что делать в абсолютно любой ситуации
Народное творчество
8 месяцев назад
Первая история показалась художественной выдумкой. Или такое возможно?
«Я подал заявление на развод, у меня была веская причина. 18 лет брака» — это очень смешно))).
Ну а последние ребята стоят друг друга. Любители гулять по собственным граблям.