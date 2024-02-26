15+ человек, которые до сих пор вспоминают свой развод

Некоторые люди наивно полагают, что свадьба тесно соединяет двух влюбленных на всю жизнь. Однако совместная жизнь немного сложнее, чем кажется. Зачастую брак со временем ослабевает и дает трещину. К сожалению, если супруги не могут найти общий язык и решить проблемы, то развод становится единственным выходом.